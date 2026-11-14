Científicos analizan a Ötzi 5.300 años después y encuentran algo vivo dentro

Científicos cultivan algo recuperado del cuerpo de Ötzi y el resultado terminó en una mesa

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LO ESENCIAL No es una reliquia estática, sino un sistema biológico dinámico Los científicos aislaron cuatro cepas de levaduras adaptadas al frío Emparentadas con cepas de la Antártida Tres de ellas pueden degradar fenol Hicieron pruebas de masa madre con ellas

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Un equipo de científicos acaba de terminar el análisis más completo que se ha hecho nunca sobre Ötzi, el hombre de hielo hallado en un glaciar de los Alpes en 1991, y ha llegado a una conclusión bastante más inquietante de lo que nadie esperaba. La momia más famosa de Europa no está, exactamente, quieta.

Qué han encontrado los científicos en el cuerpo de Ötzi

El trabajo lo firma el Instituto de Estudios de Momias de Eurac Research, en Bolzano, y se publicó el 3 de junio de 2026 en la revista Microbiome bajo el título «El microbioma del Hombre de Hielo: revelando milenios de diversidad y continuidad microbiana».

El equipo, encabezado por el microbiólogo Mohamed S. Sarhan, analizó hielo superficial, agua de deshielo procedente del interior del cuerpo, numerosas muestras tomadas con hisopo de la piel y datos de tejido intestinal y contenido estomacal de estudios anteriores. Añadieron además una muestra del suelo del lugar del hallazgo, congelada desde 1991, para poder distinguir qué procedía del entorno y qué del propio cuerpo.

La frase con la que el director del instituto, Frank Maixner, resume el resultado es la que mejor define el hallazgo: la momia «no es una reliquia estática, sino un sistema biológico dinámico».

Las levaduras que los científicos han conseguido cultivar

El hallazgo central son cuatro cepas de levaduras adaptadas al frío, aisladas de muestras de piel, del agua de deshielo del interior del cuerpo y del contenido estomacal. Solo una aparece nombrada en el estudio: Glaciozyma, que pasó a ser la cepa dominante entre las muestras tomadas en 2010 y las de 2019.

Ese detalle es más importante de lo que parece: significa que la comunidad microbiana del cuerpo no está congelada en el tiempo, sino que se ha ido reordenando durante las décadas de conservación.

El análisis genético emparenta esas levaduras con cepas procedentes de regiones extremadamente frías, la Antártida entre ellas, lo que apunta a un origen glacial. No son contaminación de laboratorio ni microbios modernos llegados después: viajaron con el cuerpo.

Maixner lo expresa así: «Estas levaduras han acompañado a Ötzi en su largo viaje a través de los milenios». Y añade una sola palabra para describir el patrón: continuidad. Sarhan, por su parte, subraya lo excepcional del material: «El microbioma de una momia es único porque estamos tratando con microbios de más de 5.000 años de antigüedad».

Lo que los científicos descubrieron que han estado comiendo

Y aquí llega el detalle más extraño de todo el trabajo.

Tras el hallazgo de 1991, el cuerpo fue tratado con fenol, un compuesto químico de uso habitual en conservación. Al secuenciar el genoma de las levaduras, los científicos descubrieron que tres de las cuatro cepas tienen la capacidad genética de degradar fenol.

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La hipótesis que plantean es tan sencilla como incómoda: esas levaduras podrían haber estado utilizando el conservante como fuente de alimento. Es decir, que el producto aplicado para proteger el cuerpo pudo acabar sosteniendo a los organismos que viven en él.

El equipo sugiere además que las levaduras podrían encontrarse en estado latente, aunque esto lo presentan explícitamente como hipótesis y no como conclusión cerrada.

Lo que los científicos hicieron después con esas levaduras

Lo que viene a continuación suena a broma y no lo es. Habiendo conseguido cultivar esas levaduras en laboratorio, el equipo decidió averiguar de qué eran capaces. Y realizaron pruebas preliminares de masa madre.

Funcionó. Sarhan, preguntado por el resultado, respondió textualmente: «Como masa, estaba muy, muy buena».

Conviene no exagerar lo que esto significa, porque es un ensayo preliminar de laboratorio y no un producto, ni un experimento gastronómico, ni nada que vaya a acabar en una panadería. Pero la imagen es difícil de olvidar: un organismo recuperado de la piel de un hombre muerto hace 5.300 años, cultivado en placa, fermentando harina en 2026.

Lo que los científicos no dicen

Conviene cerrar marcando los límites, porque este es el tipo de hallazgo que se cuenta mal con enorme facilidad.

El estudio no afirma que Ötzi esté vivo, ni que su cuerpo funcione, ni nada parecido. Lo que describe es que el cuerpo alberga una comunidad microbiana que ha permanecido asociada a él durante milenios y que sigue siendo detectable y cultivable.

Hay además una distinción importante dentro del propio trabajo. De las bacterias intestinales originales, las que formaban la flora de Ötzi cuando estaba vivo, lo que se ha detectado es material genético. Los científicos no afirman que sigan activas. Lo que se ha conseguido aislar y cultivar son las levaduras, que es cosa distinta.

Y una tercera categoría: también hay microbios modernos, introducidos después del hallazgo de 1991. Buena parte del trabajo técnico consistió precisamente en separar los tres grupos, distinguiendo el ADN muy degradado, que es antiguo, del ADN bien conservado, que es reciente.

Sobre el estado de conservación actual, la directora del Museo Arqueológico del Tirol del Sur, Elisabeth Vallazza, es tranquilizadora: «Las condiciones de conservación de la momia son hoy muy estables» y un seguimiento microbiológico estrecho «garantiza que la momia no sufra daños».

El conservador Marco Samadelli, en cambio, deja abierta la pregunta de fondo con una frase que resume por qué este cuerpo sigue dando trabajo a los científicos treinta y cinco años después: «Las condiciones en las que se preservan las momias glaciares aún no se comprenden del todo».