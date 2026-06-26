Clavijo refuerza su compromiso con el Hospital del Sur con la ampliación del Hospital de Día Oncológico

El presidente anunció durante su visita que la próxima semana se adjudica el proyecto de la ampliación del centro hospitalario, lo que permitirá iniciar las obras el próximo año El nuevo espacio destinado a esta unidad asistencial, en la que los pacientes reciben tratamientos de forma ambulatoria La reforma permite duplicar la capacidad del las instalaciones anteriores con una inversión cercana a los 900.000 euros

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visitó este viernes el Hospital de Día Oncohematológico del Hospital del Sur, centro dependiente del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), tras la finalización de las obras de acondicionamiento que han permitido trasladar la actividad de esta unidad asistencial a un edificio independiente y anexo al centro hospitalario.

En la visita también estuvieron presentes la directora del Área de Salud de Tenerife, Diana Mora, y el gerente del HUNSC, Óscar Díez, así como otros responsables y profesionales sanitarios del Hospital del Sur.

Durante el recorrido, Clavijo destacó la relevancia de esta actuación que ha supuesto una inversión cercana a los 900.000 euros, y anunció que “la próxima semana se adjudica el proyecto de la ampliación del centro hospitalario, lo que permitirá iniciar las obras el próximo año”.

Asistencia

El nuevo Hospital de Día ha permitido duplicar la capacidad asistencial del dispositivo, al pasar de catorce a treinta puestos de tratamiento, además de optimizar los circuitos de atención sanitaria y ofrecer una asistencia más cómoda, accesible y eficiente a los pacientes oncológicos de la comarca sur de Tenerife.

En palabras del presidente, “esta actuación se suma a otras mejoras incorporadas al Hospital del Sur en los últimos años, como la apertura de las unidades de Cuidados Paliativos y Atención Temprana, la puesta en marcha del servicio de Farmacia o la ampliación del área quirúrgica con dos nuevos quirófanos, hasta alcanzar un total de cuatro”. Asimismo, añadió que “queda demostrado el compromiso del Gobierno de Canarias por dotar al Hospital del Sur de las infraestructuras y recursos necesarios para seguir mejorando la atención sanitaria de la población”.

Por su parte, Diana Mora, recordó que en este hospital “se da asistencia a 220.000 ciudadanos que residen en la comarca y estos proyectos reflejan nuestro interés por seguir avanzando en la oferta de servicios y en el refuerzo de la capacidad de respuesta”.

Más de 4.500 tratamientos oncológicos desde el inicio de su actividad

La actuación de acondicionamiento del nuevo edificio, ubicado en un entorno ajardinado del recinto hospitalario, ha contado con un presupuesto de 885.268 euros y ha permitido reubicar la actividad en un edificio independiente, mejorar la organización de los circuitos asistenciales, disponer de más espacio y ofrecer un entorno más confortable durante el tratamiento.

Tras su remodelación, el Hospital de Día Oncohematológico del Hospital del Sur dispone de dos salas con capacidad para treinta puestos de tratamiento y tres camas, además de dos salas de espera, tres consultas médicas y un despacho específico para la dispensación farmacéutica y preparación de tratamientos.

Desde el inicio de su actividad en junio de 2024, hace ahora dos años, se han administrado 4.661 tratamientos y se ha atendido a 582 pacientes. Solo durante 2025 se realizaron 2.734 tratamientos, y en estos primeros meses de 2026 ya se han administrado 1.233, lo que confirma la creciente demanda de este recurso.

El equipo profesional está compuesto en la actualidad por cuatro profesionales de enfermería, una técnica en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), dos especialistas del servicio de Oncología, uno de Hematología y uno de Farmacia.

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Las actividades que se realizan en esta unidad son variadas y están completamente personalizadas según las necesidades de cada paciente. Entre ellas se encuentra la administración de tratamientos oncohematológicos, como quimioterapia, inmunoterapia y otras terapias dirigidas, orientadas a controlar la enfermedad, mejorar la respuesta terapéutica y reducir los efectos secundarios. Asimismo, se realiza un seguimiento clínico estrecho de los pacientes, con vigilancia continuada para la detección precoz y el abordaje de posibles complicaciones asociadas.

El equipo médico y de enfermería también lleva a cabo educación sanitaria, informando a los pacientes y a sus familiares sobre las distintas opciones terapéuticas.

El modelo de hospital de día ofrece importantes beneficios físicos y emocionales frente al ingreso hospitalario tradicional, ya que reduce el impacto psicológico asociado a las estancias prolongadas, disminuye el riesgo de infecciones y permite optimizar los tiempos de tratamiento.

Esta ampliación de la capacidad asistencial del Hospital del Sur evita desplazamientos de los pacientes a otros dispositivos dedicados a su tratamiento ubicados en el complejo hospitalario de Santa Cruz de Tenerife. El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria cuenta además con otros dos hospitales de día oncohematológicos, uno para adultos y otro pediátrico, donde durante el pasado año se administraron más de 14.700 tratamientos a más de 2.500 pacientes, entre ellos 19 menores.

Crecimiento de la actividad asistencial del Hospital del Sur

En cuanto a la actividad quirúrgica, entre 2023 y 2025 se ha registrado un incremento del 70 por ciento, al pasar de 2.600 intervenciones a cerca de 4.500 el pasado año.

Respecto a la actividad de consultas, el centro ha superado las 150.000 consultas acumuladas desde julio de 2023, de las que 63.000 se registraron en 2025.

Es de destacar que en Pediatría se realizaron más de 540 consultas especializadas, con un incremento del 148 por ciento respecto al ejercicio anterior, gracias a la incorporación de cuatro subespecialidades clínicas.

Asimismo, la atención telefónica en determinados procesos asistenciales aumentó un 86,5 por ciento respecto a 2024, mejorando la accesibilidad y evitando desplazamientos a pacientes y familias.

Cartera de servicios del Hospital del Sur

El Hospital del Sur tiene actualmente consultas externas para 24 especialidades médicas y quirúrgicas.

De esta forma, los profesionales atienden en los servicios de Cardiología, Neumología, Neurología, Dermatología, Aparato Digestivo, Endocrinología, Nutrición y Educación Diabetológica, Rehabilitación y Fisioterapia, Cirugía General y Digestiva, Traumatología y Ortopedia, Ginecología y Obstetricia, Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Pediatría, Nutrición Clínica, Reumatología, Alergología, Unidad del Dolor, Neurocirugía, Plástica, Nefrología, Oncoradioterapia, así como Salud Mental.