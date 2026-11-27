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Tienes un fin de semana libre, te apetece cambiar de isla y piensas llevarte el coche para visitar playas, pueblos o lugares a los que no llegarías fácilmente en transporte público. En Canarias, organizar una escapada así puede ser bastante sencillo, siempre que tengas en cuenta algo más que el horario de salida del barco. El puerto al que llegas, el coste del vehículo y las bonificaciones influyen tanto en el presupuesto como en las horas que podrás disfrutar del destino.

Si vas a aprovechar un puente, te interesa especialmente evitar que una mala combinación de horarios te haga perder buena parte del primer o del último día. Y si viajas en familia, merece la pena calcular cuánto pagarás por todos los pasajeros antes de decidirte por un billete.

Para hacer esa comparación sin repetir la búsqueda varias veces, puedes consultar las rutas de ferry en Canarias en buscadores especializados como MrFerry, que permiten seleccionar el vehículo y aplicar directamente las bonificaciones de residente y familia numerosa.

Elige los puertos pensando en lo que harás al llegar

Aunque dos barcos te lleven a la misma isla, no necesariamente te dejarán cerca de los lugares que quieres visitar. Si viajas entre Gran Canaria y Tenerife, por ejemplo, puedes comparar las conexiones desde Las Palmas de Gran Canaria y Agaete hacia Santa Cruz de Tenerife. Dependiendo de dónde vivas, el tiempo que tardes en llegar al puerto puede compensar las diferencias de duración de la travesía.

Si tu idea es pasar unos días en Fuerteventura desde Lanzarote, tienes la conexión entre Playa Blanca y Corralejo. Desde Tenerife también puedes viajar hacia San Sebastián de La Gomera partiendo de Los Cristianos. Comprueba el trayecto completo, desde tu casa hasta el alojamiento, incluyendo el tiempo de embarque, desembarque y conducción. En una escapada de dos noches, esa diferencia puede ser más importante que pagar unos euros menos por el barco.

¿Cuándo reservar el ferry si viajas con coche propio?

Cuando tienes previsto viajar un viernes por la tarde o regresar el último día de un puente, no basta con encontrar plazas para ti y tus acompañantes. También necesitas espacio en la bodega para el coche, y la disponibilidad de vehículos puede agotarse, aunque todavía se vendan billetes para pasajeros a pie.

En cuanto tengas claras las fechas, consulta tanto la ida como la vuelta. Reservar con antelación te da más margen para escoger horarios, aunque no garantiza una tarifa inferior. Si puedes salir un poco antes o regresar el lunes en lugar del domingo, compara esas alternativas y comprueba si realmente te compensan, teniendo en cuenta una posible noche adicional de alojamiento.

Antes de confirmar, fíjate en las condiciones de cambio y cancelación. Si todavía no sabes a qué hora podrás salir del trabajo, quizá prefieras una tarifa que admita modificaciones a otra más económica que te obligue a comprar un nuevo billete si cambian tus planes.

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Cómo aprovechar las bonificaciones de residente y familia numerosa

Si estás empadronado en Canarias y cumples los requisitos legales para acceder a la subvención, puedes beneficiarte de una bonificación de hasta el 75 % sobre la tarifa bonificable del pasaje en los desplazamientos marítimos entre islas. Ahora bien, no hagas el cálculo aplicando ese porcentaje al importe de toda la reserva: la ayuda al pasajero no cubre el transporte de tu automóvil, las tasas ni los gastos de gestión o emisión.

También dispones de descuentos si tienes reconocida oficialmente la condición de familia numerosa. En las líneas regulares de cabotaje marítimo, la reducción es del 20 % para la categoría general y del 50 % para la especial. Si tienes derecho además a la ayuda por residencia, indica ambas condiciones al reservar. Son compatibles, pero no debes sumar los porcentajes directamente para calcular cuánto te ahorrarás.

Introduce correctamente los datos de cada viajero y comprueba el desglose antes de pagar. Lleva la documentación de identidad y el título de familia numerosa en vigor, si corresponde. Si la residencia no puede validarse electrónicamente, necesitarás acreditarla con la documentación exigida, incluido el certificado de residencia para viajes cuando proceda. Puedes solicitarlo en tu ayuntamiento.

Calcula si realmente te compensa llevar el coche

Disponer de tu propio vehículo resulta práctico cuando quieres recorrer varias zonas de una isla, llevas equipaje voluminoso o viajas con niños. Sin embargo, si vas a alojarte cerca del puerto y tienes previsto moverte por una sola localidad, compara cuánto gastarías viajando a pie y utilizando el transporte público o taxis durante esos días.

Para que la comparación sea justa, incluye el coste del coche en ambos trayectos, el combustible y los posibles gastos de aparcamiento. Y si finalmente lo embarcas, declara sus dimensiones reales, teniendo en cuenta accesorios como un cofre de techo o un remolque. Una categoría de vehículo incorrecta puede obligarte a modificar la reserva y abonar una diferencia de precio.

Qué revisar antes de salir hacia el puerto

No confundas la hora a la que zarpa el barco con la hora límite de presentación al embarque. Consulta el plazo que establece tu compañía para viajeros con vehículo y añade margen para el tráfico y las colas de acceso al puerto. Ten los billetes y los documentos a mano, especialmente si debes validar alguna bonificación en la terminal.

Si el parte meteorológico anuncia condiciones complicadas, revisa los avisos de tu travesía antes de salir. En caso de cancelación, consulta las alternativas de transporte o reembolso que correspondan conforme a los derechos de los pasajeros marítimos. Guarda las comunicaciones y los justificantes de compra si necesitas gestionar una reclamación.

Por último, procura dejar un margen de tiempo entre el desembarque y cualquier actividad que tengas reservada. No tienes por qué renunciar a una excursión o a una comida especial, pero puedes evitar que un retraso te obligue a perder también esa reserva. Al organizar una escapada corta, ahorrar tiempo significa disponer de más horas en la isla, sin tener que pasar el fin de semana pendiente del reloj. Apoyarse en plataformas como MrFerry antes de salir de casa facilita cruzar horarios y tarifas de distintas navieras en una sola consulta, evitando perder tiempo comparando web por web. Al organizar una escapada corta, ahorrar tiempo significa disponer de más horas en la isla, sin tener que pasar el fin de semana pendiente del reloj.