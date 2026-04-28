Cómo evitar que los niños se gasten 300 € en «pitufimoras»

Una guía de servicio público para cualquier adulto que entregó a su hijo un iPad y esperó lo mejor.

Le diste a tu hijo una tablet para ver dibujos animados y jugar a juegos educativos, pero ahora estás al teléfono con el servicio de atención al cliente, tratando de explicarle que un niño de cinco años gastó cientos de euros en algo llamado «Pitufimoras». Bienvenido a la era de la paternidad digital, donde los iconos de colores pueden vaciar tu cuenta bancaria más deprisa de lo que puedes decir «compra no autorizada».

Aunque es tentador culpar a la app, al dispositivo o incluso al niño (son sospechosamente buenos encontrando el botón de «compra ahora»), la verdadera solución es prevenir, y no castigar. Los juegos de hoy están diseñados para ser atractivos y, sí, rentables. Muchos están basados en modelos freemium: jugar es gratis, pero están llenos de compras dentro de la app muy inteligentemente disfrazadas como diversiones inofensivas. Y ya sea en la Aldea de los Pitufos, Roblox o Fortnite, si no eres proactivo, tu cartera digital está abierta al negocio.

Paso 1: Blíndalo como Fort Knox

Primero, vamos a hablar de los controles parentales. Sí, es muy difícil encontrarlos bajo tantas capas de menús y ajustes, pero existen, y funcionan. Si utilizas iOS, Android, PlayStation, Xbox o incluso la tostadora familiar (probablemente), puedes habilitar la protección por contraseña para las compras, restringir los límites de gasto, o bloquear las transacciones por completo.

Activa la huella digital o el ID facial para las compras, y así tu hijo no podrá comprar «por accidente» una caja de diamantes virtuales mientras tú estás en la otra habitación. Establece también unos perfiles de usuario distintos para los niños y, por el bien de tu cuenta corriente, no les des acceso a tu cuenta principal de la tienda de apps.

Paso 2: Enséñales que los píxeles cuestan dinero

Puede parecer obvio, pero muchos niños no se dan cuenta de que los artículos del juego cuestan dinero real. Para ellos, pulsar un icono brillante no es diferente de darle al ‘play’ en un video. Habla con ellos sobre qué son las compras dentro de la app, cómo funcionan, y por qué comprar un unicornio digital por 19,99 € no siempre es la mejor decisión financiera, aunque brille y sea bonito.

Explícales el concepto de divisa digital y ayúdales a entender que, igual que los caramelos o los juguetes, estas cosas tienen valor. Usa términos que comprendan bien. Por ejemplo: «Ese bundle de monedas cuesta lo mismo que tres Happy Meals». Entonces verán esa espada brillante con otros ojos y se lo pensarán dos veces antes de comprarla.

Paso 3: Usa opciones prepago (tu cartera te lo agradecerá)

Una de las mejores estrategias es cambiar la tarjeta bancaria vinculada a las tiendas digitales por tarjetas regalo de prepago. Estas establecen un techo de gasto y eliminan de la ecuación las compras impulsivas. Las tarjetas prepago de Roblox Robux les dan a los niños la emoción de gastar en el juego sin los riesgos de sobregirar su cuenta. Y también les enseñan a gestionar su presupuesto con más responsabilidad. ¿Les das 20 € en créditos? Pues eso es lo que tienen, y no se pueden pasar de ahí hasta la siguiente recarga.

Otra cosa que te ayudará: si compras extras digitales para tus hijos, limítate a las webs de claves de CD que mantienen las cosas claras y te dan el control. Las claves de CD son simples códigos de activación para juegos digitales, para que nos entendamos. Y Eneba es un mercado ideal para estas claves de juego con descuento porque dispone de un catálogo muy amplio, muestra los detalles de compatibilidad regional de cada clave, incluye valoraciones de los vendedores, da acceso rápido a los códigos y proporciona asistencia a los compradores. Además, sus vendedores pasan por una verificación exhaustiva y son monitoreados de forma continua.

Este método funciona en muchos juegos y plataformas populares, y te da el control financiero a la vez que deja que los niños se sientan independientes. También es una forma genial de recompensarles de forma responsable, tanto si han terminado los deberes como si simplemente no se han gastado 300 € en pitufi… lo que sea.

Paso 4: Revisar, restringir, repetir

Por último, haz que revisar las compras y los ajustes de las apps sea algo más habitual, como usar el hilo dental, pero para tus finanzas. Revisa de vez en cuando tu historial de transacciones. Mira qué juegos tienes instalados. Comprueba manualmente los permisos que tiene cada app. Y lo más importante, habla con tu hijo. Mantén cada cierto tiempo una conversación abierta sobre a qué juega, y por qué.

Los juegos y las compras in-game van a seguir estando ahí, pero con los límites adecuados, no tienen por qué ser un peligro económico.

Detén la hemorragia, mantén la diversión

No hace falta que canceles todos los dispositivos ni que conviertas tu salón en un monasterio sin tecnología. Basta con estructurar un poco el caos digital. Con unas herramientas inteligentes, unas expectativas claras y un poco de comunicación, puedes dejar que tu hijo disfrute de los juegos sin miedo a arruinar el presupuesto familiar.

¿Y si tus hijos quieren más contenidos in-game? Pues para eso están los mercados digitales como Eneba, que ofrecen promociones en todo lo digital, incluyendo códigos de tarjetas regalo de Roblox. Son una forma estupenda de dejarles explorar sus mundos virtuales de forma segura, sin que tengas que volver a presentar un ‘chargeback’ por bayas del bosque digitales.