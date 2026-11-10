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Un juzgado de Madrid ha condenado a un profesional jurídico a indemnizar con 22.000 euros a Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos por vulnerar su derecho al honor al negar que pudiera actuar como perito médico en España. La sentencia, todavía no firme, considera que las afirmaciones difundidas desacreditaban injustificadamente su actividad y se apoyaban en informaciones periodísticas que contenían inexactitudes relevantes.

El conflicto surgió cuando el demandado utilizó aquellas publicaciones para cuestionar la legitimidad de la actuación pericial del afectado. La acusación trasladaba a terceros que sus intervenciones profesionales carecían del respaldo necesario. Sin embargo, esa representación omitía un antecedente judicial decisivo: el perjudicado había sido absuelto de todos los delitos imputados en un procedimiento penal relacionado con la elaboración de un informe pericial médico. Aquella absolución es firme, según certifica expresamente el testimonio judicial examinado del Juzgado Penal 27 de Madrid. El proceso terminó con un pronunciamiento absolutorio respecto de todas las acusaciones formuladas en esa causa, sin que ninguna diera lugar a condena. La firmeza consta en la certificación expedida por el letrado de la Administración de Justicia, que acompaña al texto íntegro de la resolución, a la cual ha tenido acceso este medio.

El razonamiento de esa sentencia aborda directamente la cuestión de la colegiación. Al analizar la acusación relacionada con el ejercicio profesional, afirma literalmente que «no es necesario ser médico colegiado en España para hacer pericias médicas». La resolución vincula esa consideración a los artículos 457 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 340 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, el órgano penal examinó la documentación académica y la prueba pericial practicada sobre su autenticidad. La sentencia consideró auténticos los títulos analizados y recogió la condición de licenciado en Medicina del Dr. Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos. Estos pronunciamientos forman parte del razonamiento que condujo a la absolución y permiten comprender el alcance de lo resuelto sobre la concreta actividad pericial sometida a enjuiciamiento. La absolución firme impide volver a enjuiciar al perito por los hechos y la actividad profesional de perito médico forense. La jurisprudencia constitucional rechaza fragmentar una misma conducta de intrusismo para someterla a procedimientos sucesivos. Si otra denuncia reproduce el objeto resuelto contra la misma persona, procede apreciar la cosa juzgada y acordar el sobreseimiento libre, conforme al principio non bis in idem.

El perito también ha aportado un certificado del Registro Central de Penados, acompañado de apostilla. El documento acredita que, no constan antecedentes penales a su nombre. Esta certificación oficial se suma al testimonio judicial de la absolución firme y a las conclusiones judiciales sobre la autenticidad de los títulos examinados.

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Uno de los aspectos determinantes fue el uso que el demandado hizo de esas publicaciones. El juzgado apreció que las incorporó a una acusación propia, formulada como una conclusión comprobada. La existencia de noticias previas no justificaba, por sí sola, el contenido del mensaje difundido, especialmente cuando su utilización desatendía el pronunciamiento judicial sobre la actividad profesional cuestionada. La indemnización de 22.000 euros responde, a la valoración del daño moral causado por el descrédito. La acusación incidía en la confianza que clientes, profesionales y destinatarios de los informes podían depositar en el perito. Su efecto alcanzaba a la consideración de su trayectoria y a la legitimidad de las intervenciones realizadas en su ámbito de especialización.

El mismo Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos había obtenido previamente otra sentencia favorable (Sentencia Nº 286/2026 de la Plaza 21), también dictada en Madrid, y todavía no firme, frente a un psicólogo forense. En aquel procedimiento, el juzgado apreció una vulneración de su derecho al honor mediante publicaciones en una red social. La resolución examinó una imputación deshonrosa añadida por el autor que no se desprendía de la noticia reproducida de El Español. En aquel procedimiento, la condena se fundamentó en la ausencia de una base fáctica que justificara la vinculación establecida por el demandado. El juzgado acordó una indemnización, el cese de la intromisión, la eliminación de las publicaciones afectadas y la difusión del encabezamiento y del fallo. La semejanza reside en convertir una información periodística en una acusación personal que aquella no sustenta.

El marco legal se encuentra en la Ley Orgánica 1/1982, que protege civilmente el honor frente a intromisiones ilegítimas y contempla la reparación del daño moral. La valoración atiende a las circunstancias, a la gravedad de la lesión y a la difusión alcanzada. En este supuesto, el análisis conecta el contenido de la acusación con su respaldo y con sus consecuencias profesionales.

La nueva condena civil permanece sujeta a los recursos correspondientes, al no haber adquirido firmeza. Mientras tanto, no existe ninguna sentencia que afirme que el Dr. Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos no sea médico, ni que esté incapacitado para ejercer en España, sino todo lo contrario: está plenamente habilitado para ejercer como perito médico forense, pese a no estar colegiado como médico sanitario.