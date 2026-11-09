Crisis migratoria en Canarias con 6.665 personas en nueve días: se habla de una situación «preocupante»

La crisis migratoria en Canarias se dispara un 1.355% y la isla más pequeña aguanta tres de cada cuatro cayucos

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LO ESENCIAL Seis mil seiscientos sesenta y cinco. Un mil trescientos cincuenta y cinco por ciento. Tres de cada cuatro, a El Hierro. Casi tres mil menores acogidos. Mañana, la Interministerial.

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Canarias ha registrado la llegada de 6.665 personas a bordo de 66 embarcaciones en los primeros nueve días de noviembre. La cifra que explica la magnitud del episodio no es esa, sino la comparación.

Supone un incremento del 1.355% respecto al mismo periodo de 2025, según los datos recabados por el Ejecutivo regional.

Lo que ha dicho el Gobierno de Canarias

Los datos los expuso este lunes el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El objetivo declarado era acentuar la situación «extraordinaria» que atraviesa el archipiélago, y en especial la presión sobre El Hierro, en la jornada previa a la Comisión Interministerial extraordinaria convocada para este martes.

«El Hierro ha recibido 48 de esas 66 embarcaciones, es decir, tres de cada cuatro llegadas», señaló Cabello.

Esa concentración es el núcleo del problema. La isla más pequeña y menos poblada de Canarias está absorbiendo el grueso de una ruta que afecta a todo el archipiélago.

Los menores, el otro frente de Canarias

Hay un segundo dato que el Ejecutivo puso sobre la mesa y que tiene implicaciones distintas: la red de centros de acogida registra actualmente casi 3.000 menores.

La progresión de llegadas de menores no acompañados en los últimos meses es la siguiente:

Septiembre: 216 menores

216 menores Octubre: 347 menores

347 menores Primeros días de noviembre: 438 menores

Es decir, en apenas nueve días de este mes han llegado más menores que en todo septiembre, y más que en todo octubre.

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El Gobierno de Canarias subraya además que los traslados de menores migrantes a otras comunidades estarían «muy por debajo» de lo establecido en el decreto estatal que regula la situación de emergencia migratoria extraordinaria.

La presión sobre El Hierro

Lo que ocurre en la isla se ve mejor en el detalle que en las cifras globales.

El Cabildo, presidido por Alpidio Armas, declaró la emergencia social ante la imposibilidad de afrontar con los recursos disponibles el volumen de personas que están llegando. Su balance habla de más de 8.000 llegadas entre el 2 de octubre y el 6 de noviembre, cinco semanas.

Solo el fin de semana pasado arribaron al archipiélago once cayucos con unos 1.158 migrantes, según Salvamento Marítimo y el 112 de Canarias. El sábado fueron siete embarcaciones y unas 797 personas.

El puerto de La Restinga acumula más de veinte cayucos sin retirar, una situación que complica la actividad portuaria. La retirada de esas embarcaciones obligó además a cerrar de forma preventiva la playa de La Restinga por riesgo de vertidos.

Han sido atendidas por Salvamento Marítimo, el Servicio Canario de la Salud, la Guardia Civil, la Policía Nacional y Cruz Roja.

Qué se decide mañana

La Comisión Interministerial de Inmigración se reúne este martes de forma extraordinaria. La convocatoria la acordó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente canario, Fernando Clavijo, que incluyó también el compromiso de reforzar los servicios sanitarios en El Hierro.

Cabello resumió así la expectativa del Ejecutivo autonómico: que esa reunión «movilice los recursos necesarios para poder dar respuesta a la situación en la que estamos».

El contexto es el de un cambio de tendencia claro y que tiene a la población de Canarias preocupada y en máxima alerta. Solo durante octubre fueron rescatadas 6.164 personas en el conjunto de Canarias, el 46% de todas las llegadas acumuladas en lo que va de año, después de los meses de descenso registrados desde principios de 2025.

Dicho de otro modo: en nueve días de noviembre ya se han superado las llegadas de todo octubre.