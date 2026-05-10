Crónica del desembarco del MV Hondius en Tenerife: chubasqueros azules, mascarillas FFP2 y un avión militar rumbo a Madrid

El avión con los 14 españoles del MV Hondius en Tenerife ha despegado este domingo desde el aeropuerto de Tenerife Sur con destino a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde los pasajeros pasarán la cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. La operación, una de las más complejas activadas en España por una crisis sanitaria internacional desde la pandemia, ha arrancado de madrugada con el fondeo del crucero en el puerto de Granadilla de Tenerife.

El buque ha entrado en el dique granadillero sobre las 6.30 de la mañana en Tenerife, hora canaria. Una hora después, los profesionales de Sanidad Exterior han accedido a bordo y, tras inspeccionar al pasaje, han confirmado que todos los ocupantes continúan asintomáticos. Esa luz verde técnica ha permitido activar el desembarque, que se ha iniciado a las 9.40 horas con la salida de los catorce ciudadanos españoles —trece pasajeros y un miembro de la tripulación— en dos pequeñas embarcaciones, a razón de siete personas por viaje.

Chubasqueros azules, mascarillas FFP2 y autobuses burbuja en Tenerife

Las imágenes del operativo en Tenerife muestran a los pasajeros saliendo del barco con chubasqueros azules, gorros, calzas de protección y bolsas blancas con sus pertenencias, en cumplimiento de un protocolo diseñado para minimizar cualquier riesgo. Todo el grupo ha portado mascarillas FFP2 durante el traslado, mientras los equipos de evacuación trabajaban con material de protección individual completo.

Los catorce españoles han sido transportados desde la explanada portuaria hasta el aeropuerto en dos guaguas burbuja de la Unidad Militar de Emergencias (UME), escoltadas por la Guardia Civil y con un psiquiatra del Comisionado de Salud Mental a bordo de uno de los vehículos para acompañar a los pasajeros durante el corto recorrido. La distancia entre el puerto de Granadilla y la terminal aeroportuaria es de apenas diez minutos por carretera.

«Todos los españoles están asintomáticos», ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, tras el despegue del avión militar rumbo a Torrejón.

PCR al llegar y otra siete días después

Una vez en el Gómez Ulla, los catorce pasajeros serán sometidos a pruebas PCR a su llegada y de nuevo siete días después. La ministra ha explicado que, en función del resultado, se irán aplicando las diferentes vías del protocolo establecido. La cuarentena puede prolongarse hasta 45 días, según el plan elaborado por la unidad de aislamiento del hospital militar.

Nueve países más repatrían hoy a sus ciudadanos

Tras el avión español, el siguiente en despegar ha sido el francés. París ha activado un vuelo sanitario que ha repatriado a los cinco ciudadanos franceses a bordo, según han confirmado en un comunicado conjunto los ministerios de Sanidad y Asuntos Exteriores del país galo.

Países Bajos aporta dos aeronaves: la primera ha despegado este domingo con 29 personas rumbo a la base aérea neerlandesa de Eindhoven, transportando a ciudadanos neerlandeses, alemanes, belgas, griegos y parte de la tripulación. La segunda aeronave saldrá el lunes y funcionará como «avión escoba«, recogiendo a los pasajeros de países que no aporten transporte propio.

El operativo continuará a lo largo del domingo con vuelos hacia Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido y Turquía. El último avión despegará el lunes con destino a Australia, transportando a seis personas de ese país, Nueva Zelanda y la región Asia-Pacífico.

El epidemiólogo de la OMS, finalmente al avión neerlandés

El representante de la Organización Mundial de la Salud a bordo del crucero, un epidemiólogo destinado en la oficina regional de África, viajará finalmente en el avión con destino a Países Bajos y no en el español, como se había anunciado el sábado. La modificación del plan, confirmada por el Ministerio de Sanidad, evita el paso de este experto por la cuarentena del Gómez Ulla.

Riesgo «nulo» y rumbo a Róterdam

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha calificado de «nulo» el riesgo de que un eventual roedor a bordo pueda alcanzar la costa tinerfeña a nado, respondiendo así al temor expresado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre una posible prolongación del fondeo del buque.

Una vez concluido el desembarco, la naviera Oceanwide ha confirmado que el MV Hondius pondrá rumbo al puerto de Santa Cruz de Tenerife para repostar combustible y cargar suministros, antes de zarpar definitivamente hacia el puerto neerlandés de Róterdam. Permanecerán a bordo unos treinta tripulantes que se encargarán de la travesía final.

El operativo ha contado además con un gesto institucional inesperado. El papa León XIV ha agradecido este domingo, tras el rezo del Regina Coeli, la «acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias» y ha confirmado su visita al archipiélago el próximo mes.