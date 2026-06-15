Cuántas personas tienen llave de un apartamento turístico (y el dueño ni lo sabe): lo que advierten los cerrajeros

El huésped hizo el checkout sin incidencias, dejó las llaves donde tocaba y la valoración fue de cinco estrellas. Lo que el propietario no puede saber es si, en algún momento de esos tres días, pasó diez minutos por una ferretería o por una de las máquinas de copia automática de cualquier centro comercial. El original vuelve a su sitio y la cerradura no guarda ningún registro de lo que acaba de ocurrir.

Es el flanco más desatendido de la seguridad en el alquiler vacacional: no el despiste, no la llave perdida, sino la copia silenciosa. Un problema que no aparece en ninguna estadística oficial precisamente porque es indetectable, pero cuya escala puede intuirse: se estima que en 2024 una de cada 204 viviendas en España sufrió una intrusión. Aplicado a Tenerife, con cerca de 955.000 habitantes y unos 383.000 hogares, eso equivale a casi 1.900 viviendas al año solo en la isla.

El error de foco: el problema no es recuperar todas las llaves

Los consejos habituales sobre gestión de llaves en el alquiler turístico parten de un diagnóstico incompleto. El riesgo no está en asegurarse que vuelven todas las llaves que prestas. Está en que cualquier persona a quien se entregue una llave estándar puede reproducirla sin dejar ningún indicio y devolver el original intacto.

En un modelo como el alquiler turístico donde el propietario entrega las llaves a desconocidos de forma sistemática y repetida, esa vulnerabilidad se activa con cada reserva (personal de limpieza, mantenimiento o los propios huéspedes).

Copiar una llave convencional lleva menos tiempo que hacer el check-in

Las llaves de perfil estándar no tienen ninguna protección legal ni física contra la reproducción. Se copian en ferreterías de barrio, en grandes superficies y en máquinas automáticas de autoservicio sin necesidad de identificación. El coste es de unos pocos euros.

No es una cuestión de si los huéspedes son honestos o no. Es que el sistema no ofrece ninguna garantía en sentido contrario.

«El propietario cree que el riesgo es que el inquilino se quede con la llave. El problema real es que puede devolvértela intacta y seguir teniendo acceso»

Héctor Gómez lleva casi 15 años como cerrajero profesional en Madrid y ha atendido múltiples casos en zonas turísticas donde el acceso tras un robo no tenía explicación lógica salvo una. Para él, la recuperación de la llave al final de la estancia —el protocolo más básico de cualquier alquiler— no resuelve nada si esa llave es copiable.

«El propietario cree que el riesgo es que el inquilino se quede con la llave. El problema real es que puede devolvértela intacta y seguir teniendo acceso para siempre.»

Es, en sus palabras, una falsa sensación de control.

La solución no es cambiar el bombillo cada temporada, es que la llave no se pueda copiar

Los cilindros con llave de perfil patentado —como los de las marcas Keso o M&C— resuelven el problema de raíz. Su reproducción requiere un código único vinculado al titular y solo puede realizarse en puntos autorizados por el fabricante, previa acreditación de identidad. Ninguna ferretería ni ninguna máquina automática puede duplicarlas.

No es tecnología de nicho. Es instalable en la mayoría de puertas residenciales estándar y no altera el funcionamiento habitual de la cerradura, la mejora porque en la mayoría de casos aporta un plus de seguridad ante ataques de fuerza o habilidad.

La alternativa sin llave física: acceso temporal con cerradura electrónica

Para quienes prefieren eliminar la llave del proceso, hay cerraduras electrónicas que permiten asignar un código de acceso por reserva con caducidad automática al final de la estancia. Sin llave que copiar, sin protocolo de recuperación. El propietario gestiona los accesos desde una aplicación, sin presencia física.

Es una solución que encaja especialmente bien en destinos de alta rotación como Canarias.

Lo que el seguro no te va a contar: si entran con llave, probablemente no cobres

Aquí está la consecuencia práctica que menos se menciona. Si alguien accede a tu vivienda con una llave copiada, no hay puerta forzada, no hay cerradura dañada, no hay ninguna marca visible. Y eso tiene una implicación directa con tu póliza.

La inmensa mayoría de los seguros de hogar en España cubren el robo —que implica fuerza sobre las cosas— pero no el hurto, que es la sustracción sin evidencia de fuerza, o lo cubren con sublímites tan bajos que en la práctica equivale a no tenerlo. El peritaje que abre cualquier expediente de siniestro tiene un objetivo muy concreto: acreditar que hubo fuerza. Sin esa acreditación, la aseguradora puede recalificar el siniestro como hurto y la indemnización desaparece o se reduce drásticamente.

El Código Penal (art. 238-239) sí contempla el uso de ganzúas o instrumentos análogos como modalidad de fuerza, lo que permite a las víctimas de bumping o ganzuado defender su caso ante el seguro. Una llave copiada, en cambio, es una llave legítima usada sin autorización: no encaja en esa definición, lo que deja al propietario en el peor escenario posible — sin evidencia de fuerza y sin el paraguas legal que cubre las técnicas de apertura silenciosa.

La solución no es elegir: el bombillo de seguridad y la cerradura inteligente se complementan

El equipo de Héctor Gómez Cerrajeros lo deja claro, el planteamiento habitual que presenta ambas opciones como alternativas. No lo son. Se pueden instalar juntas, y la combinación resuelve flancos distintos que ninguna de las dos cubre por separado.

El bombillo de seguridad con llave de perfil patentado actúa sobre la vulnerabilidad física: impide la copia silenciosa de la llave y bloquea los llamados ataques de habilidad —bumping, impressioning y técnicas similares que permiten abrir una cerradura sin forzarla y sin dejar rastro—. La cerradura inteligente, instalada sobre ese mismo bombillo, añade la capa de gestión: códigos temporales por reserva, control remoto, registro de accesos y la posibilidad de revocar permisos en tiempo real sin necesidad de cambiar ninguna llave.

El resultado es un sistema donde la seguridad física y el control de accesos funcionan en paralelo. No se trata de elegir entre proteger la cerradura o gestionar cómodamente las entradas. Se puede tener las dos cosas sobre la misma puerta.