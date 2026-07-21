Cuánto gasta al día un turista alemán, británico o peninsular en Canarias este verano según los datos oficiales

Del alemán al peninsular: la radiografía del gasto turístico por nacionalidad en Canarias este verano de 2026

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LO ESENCIAL El turista alemán es de los que más gasta al día en Canarias. El británico permanece más días de media en el archipiélago. El turista peninsular gasta menos por día pero es fiel al destino. La gastronomía es la principal fuente de gasto turístico diario. Canarias supera cada verano los 17 millones de visitantes.

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Canarias es la primera comunidad turística de España en llegadas de visitantes internacionales, con cifras que en 2026 apuntan a superar de nuevo los 17 millones de turistas al año. Pero no todos los turistas que visitan el archipiélago se comportan igual. Los alemanes gastan más al día, los británicos se quedan más tiempo, los peninsulares son fieles pero gastan menos, los nórdicos priorizan actividades al aire libre y los franceses e italianos aumentan su cuota año a año. Cada nacionalidad tiene un perfil económico y de consumo distinto que las autoridades turísticas canarias, los operadores hoteleros, los comercios y los restaurantes conocen al detalle.

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de las encuestas Frontur y Egatur, del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), de Turismo de Canarias y de Promotur Turismo Canarias permiten trazar una radiografía completa del gasto turístico en el archipiélago. Este es el comportamiento económico de las tres principales nacionalidades que visitan Canarias este verano y las razones que explican estas diferencias tan marcadas de consumo y de estancia entre unos y otros.

Alemanes, británicos y peninsulares: los tres grandes mercados en Canarias

El turista alemán es históricamente uno de los que más gasta al día en Canarias. Los últimos datos consolidados publicados por Frontur/Egatur del INE lo sitúan con un gasto medio diario en torno a los 170-180 euros por persona, ligeramente por encima de la media general. El perfil alemán suele ser un turista maduro (entre 45 y 65 años en la mayor parte de casos), con alto nivel adquisitivo, que prioriza el alojamiento en hoteles de cuatro y cinco estrellas, la gastronomía de calidad, las excursiones organizadas y las actividades náuticas.

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Suele viajar en pareja o con familia y valorar especialmente el clima estable del archipiélago, la calidad del servicio hostelero y la seguridad. Fuerteventura y Lanzarote son destinos particularmente populares entre los alemanes durante el verano.

El turista británico es el mercado tradicionalmente más numeroso en el archipiélago y uno de los más importantes económicamente. Su gasto medio diario se sitúa en un rango algo más moderado que el alemán, en torno a los 155-165 euros por persona. Sin embargo, el británico compensa este menor gasto diario con una estancia media significativamente más larga (7-10 noches frente a las 6-8 noches del turista alemán), lo que sitúa el gasto total por estancia en niveles muy competitivos.

El perfil británico es diverso: desde jubilados que buscan sol y descanso en el sur de Tenerife y de Gran Canaria hasta familias con niños en Costa Adeje o Playa del Inglés, pasando por parejas jóvenes que combinan sol, ocio nocturno y actividades acuáticas. La gastronomía británica en los enclaves más turísticos (fish and chips, pubs, Sunday roast) es un fenómeno específico del archipiélago que no encontramos con la misma intensidad en otras zonas de España.

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El turista peninsular tiene un perfil económico distinto a los dos anteriores. Su gasto medio diario suele ser notablemente inferior al del turista internacional, en un rango orientativo de 90-110 euros por persona y día, según las últimas encuestas oficiales.

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La razón principal es que el turista peninsular no incluye en su gasto el vuelo (ya que muchos viajan con descuentos de residente si tienen alguna vinculación familiar o profesional con el archipiélago), suele optar por apartamentos, viviendas vacacionales o alojamientos independientes más económicos, y con frecuencia visita a familiares o amigos en las islas. Su estancia media también es menor: 5-7 noches, con incrementos puntuales durante festivos y vacaciones escolares. Es un mercado fiel y estable, muy importante en volumen aunque económicamente menos rentable por turista individual que el británico o el alemán.

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto Canario de Estadística confirman que el turista alemán es de los que más gasta al día en Canarias, el británico permanece más tiempo por estancia media y el turista peninsular presenta un patrón económico más moderado pero muy fiel al archipiélago como destino.

Otros mercados clave y el impacto económico del turismo de Canarias

Además de los tres grandes mercados, hay otras nacionalidades cuya presencia en Canarias es cada vez más significativa. Los países nórdicos (suecos, noruegos, daneses, finlandeses) son un mercado creciente, especialmente durante los meses de invierno y primavera. Suelen tener un gasto medio diario elevado (similar al alemán, en torno a los 170-180 euros) y priorizan actividades al aire libre: senderismo, ciclismo, kitesurf, natación en aguas naturales.

Los franceses e italianos han incrementado su cuota en el mercado canario durante los últimos años, con gastos medios diarios en torno a los 140-160 euros y estancias medias de 5-8 noches. Buscan gastronomía, cultura local y experiencias auténticas más allá del sol y playa. Los holandeses y belgas también son mercados relevantes con perfiles similares a los alemanes. Y en el crecimiento reciente destacan los polacos, checos y otros mercados de Europa del Este, con gastos medios más moderados pero muy dinámicos en volumen.

El reparto del gasto turístico por categorías también sigue patrones muy definidos. La gastronomía (restaurantes, cafeterías, bares, ocio nocturno) representa habitualmente la principal categoría de gasto turístico diario en Canarias, absorbiendo entre el 25% y el 35% del gasto total por turista, según los datos oficiales de Frontur/Egatur.

El alojamiento es la segunda gran categoría, aunque cuando se incluye en paquetes turísticos «todo incluido» queda integrada en un pago único al inicio. Las excursiones, actividades y ocio (senderismo, náutica, parques temáticos, museos, espectáculos) representan otra parte significativa del gasto. Las compras (souvenirs, productos locales, artesanía canaria, moda) han descendido en peso relativo respecto al total durante los últimos años, aunque siguen siendo importantes. Y los servicios profesionales (spa, tratamientos de belleza, salud, deporte) han crecido significativamente con el auge del turismo bienestar y de lujo en el archipiélago.

El impacto económico total del turismo en Canarias supera hoy los 18.000 millones de euros anuales según los últimos datos oficiales, representando más del 35% del PIB regional directa e indirectamente. Es un sector estratégico que sostiene cientos de miles de empleos en el archipiélago, aunque también genera debates públicos crecientes sobre el modelo turístico, la capacidad de carga de las islas, la presión sobre la vivienda y sobre los recursos naturales, y la necesidad de diversificar la economía canaria hacia otros sectores complementarios. Un debate abierto y complejo del que todos los canarios son cada vez más protagonistas.