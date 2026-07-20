Del Aedes aegypti al Culex: los mosquitos que Canarias vigila este verano y cómo protegerse según Sanidad

Estas son las especies de mosquitos que están en el punto de mira de Sanidad en Canarias este verano de 2026

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LO ESENCIAL Canarias tiene un programa oficial de vigilancia entomológica reforzado en verano. El Aedes aegypti está establecido en Fuerteventura desde 2017. Puede transmitir dengue, zika, fiebre amarilla y chikungunya. El mosquito tigre no está establecido en Canarias por ahora. Las medidas domésticas de prevención son la mejor defensa.

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Cada verano vuelven los mosquitos a las noches canarias. Y aunque el archipiélago no vive la explosión estival de estos insectos que se produce en la Península o en el Mediterráneo (por el clima seco y la ventilación permanente del alisio), sí existen varias especies presentes en las islas y algunas de ellas están sometidas a vigilancia sanitaria oficial por el potencial epidemiológico que representan. En 2017, la detección del mosquito Aedes aegypti en Fuerteventura activó por primera vez en Canarias un programa reforzado de vigilancia entomológica que continúa vigente este verano de 2026 y que las autoridades sanitarias mantienen especialmente activo durante los meses de mayor calor.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, junto con el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de la Universidad de La Laguna (ULL) y en coordinación con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, mantiene una red permanente de trampas y de análisis distribuida por todo el archipiélago para monitorizar la presencia y evolución de estas especies. Esta es una guía informativa sobre las principales especies de mosquitos presentes o vigiladas en Canarias este verano, los riesgos reales asociados a cada una y las medidas de prevención domésticas más eficaces.

Las especies de mosquitos presentes en Canarias este verano

La especie más relevante desde el punto de vista sanitario es el Aedes aegypti, el llamado mosquito de la fiebre amarilla. Fue detectado por primera vez en Canarias en el año 2017 en Fuerteventura y desde entonces está sometido a un programa específico de vigilancia y control por parte de la Consejería de Sanidad. Se caracteriza por su cuerpo negro con marcas blancas muy visibles en el tórax y en las patas, por su preferencia por entornos urbanos y peridomésticos, y por picar principalmente durante el día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Es vector potencial de varias enfermedades tropicales: dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

En Canarias no se han producido brotes autóctonos de ninguna de estas enfermedades gracias precisamente al programa reforzado de vigilancia, pero su presencia estable en Fuerteventura obliga a mantener las medidas preventivas y a monitorizar cualquier caso importado.

La segunda especie relevante es el Culex quinquefasciatus, común en varias islas del archipiélago. Es el llamado «mosquito común del sur», de menor peligrosidad epidemiológica que el Aedes aegypti pero con capacidad potencial de transmitir el virus del Nilo Occidental en determinadas circunstancias. Es más grande, de coloración marrón, y pica principalmente durante la noche. Junto a él están presentes otras especies del género Culex y de otros géneros como Culicoides, los llamados «jejenes» o mosquitos pequeños canarios que son muy molestos pero no representan un riesgo sanitario específico.

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La tercera especie a mencionar es el famoso mosquito tigre (Aedes albopictus), que ha invadido buena parte de la Península peninsular durante los últimos años. En Canarias, hasta la fecha, el mosquito tigre no está establecido. Hay detecciones puntuales de ejemplares aislados en algunos puntos del archipiélago, pero no se ha confirmado población reproductora estable. Es una de las especies que más de cerca vigila la red canaria de control, ya que su llegada sería una amenaza importante para la salud pública insular.

El Aedes aegypti está establecido en Fuerteventura desde 2017 y en Canarias no se han registrado brotes autóctonos de las enfermedades de las que es vector potencial gracias al programa reforzado de vigilancia entomológica de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

Cómo evitar las picaduras y las medidas oficiales de prevención

Aunque el riesgo sanitario real de las picaduras de mosquitos en Canarias es muy bajo gracias al programa oficial de vigilancia, las autoridades sanitarias insisten en una serie de medidas preventivas domésticas especialmente importantes durante los meses de verano. La primera y más eficaz es la eliminación de aguas estancadas en los alrededores de la vivienda. Los mosquitos ponen sus huevos en pequeñas acumulaciones de agua: platos bajo macetas, cubos olvidados, canaletas obstruidas, piscinas abandonadas, bebederos de animales sin renovar, agua estancada en desagües exteriores. Vaciar estos puntos de manera regular (idealmente cada tres o cuatro días) es la medida más efectiva contra la reproducción de mosquitos.

La segunda medida es el uso de mosquiteras en ventanas y puertas de la vivienda, especialmente en zonas donde se hayan detectado picaduras frecuentes. Es una inversión asequible y muy efectiva. La tercera medida es el uso de repelentes personales con sustancias reconocidas por la OMS (DEET, IR3535, picaridina) en exposiciones al aire libre durante las horas de mayor actividad de los mosquitos. Los repelentes específicamente formulados para el Aedes aegypti son especialmente recomendables en Fuerteventura durante el verano. La cuarta medida es vestir ropa clara, ligera y de mangas largas durante las horas del atardecer, cuando los mosquitos están más activos, especialmente si se está en un entorno con vegetación o próximo a puntos de agua.

Las medidas oficiales de prevención se completan con la colaboración ciudadana en la detección de mosquitos sospechosos. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias mantiene un sistema para que los ciudadanos puedan reportar la presencia de mosquitos que puedan parecer del género Aedes (con el cuerpo con marcas blancas y negras). La app Mosquito Alert, gestionada por instituciones científicas españolas y europeas, permite fotografiar y reportar mosquitos desde el móvil para su análisis por especialistas. Es una herramienta útil para toda la ciudadanía canaria que quiera contribuir al programa de vigilancia.

En caso de una picadura sospechosa o con reacción alérgica anómala, se recomienda acudir al centro de salud más cercano y aportar la mayor información posible sobre las circunstancias de la picadura. El teléfono del Servicio Canario de Salud (900 112 061) ofrece atención permanente para consultas sanitarias no urgentes. Y para emergencias, el teléfono sigue siendo el 112 Canarias. La prevención doméstica sigue siendo, con diferencia, la mejor herramienta para pasar un verano canario sin sustos con los mosquitos.