Descubren que la «proteína de la muerte» envejece tus células de una forma que nadie esperaba

La proteína de la muerte que los científicos conocían por destruir células acaba de revelar un segundo rostro mucho más inquietante. Un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio ha descubierto que la proteína MLKL, una molécula hasta ahora asociada exclusivamente con la necroptosis (un tipo de muerte celular programada), lleva años envejeciendo en secreto las células madre de la sangre sin llegar a matarlas. En lugar de destruirlas, se infiltra en sus mitocondrias, les roba la energía y las debilita progresivamente, provocando el deterioro del sistema inmunitario que caracteriza al envejecimiento.

El estudio, publicado el 6 de abril de 2026 en la revista Nature Communications, cambia por completo la comprensión de cómo envejecen nuestras células y abre la puerta a una nueva generación de fármacos capaces de frenar el envejecimiento desde su origen.

«A largo plazo, esta investigación podría conducir a terapias que preserven la función de las células madre, mejorando la recuperación y la salud de los pacientes sometidos a quimioterapia, radioterapia o trasplantes» — Dr. Masayuki Yamashita, Universidad de Tokio.

Una proteína que mata células tiene un segundo trabajo: envejecerlas

Las células madre hematopoyéticas (HSC) son las responsables de fabricar todas las células de la sangre: los glóbulos rojos que transportan oxígeno, los glóbulos blancos que combaten las infecciones y las plaquetas que detienen las hemorragias. En condiciones normales, estas células madre se renuevan constantemente y mantienen un equilibrio perfecto. Pero con el paso de los años, pierden eficacia: producen menos células nuevas, favorecen un tipo de célula inmunitaria (las mieloides) sobre las que realmente protegen contra las infecciones (las linfoides) y el sistema inmunitario se debilita.

Hasta ahora, los científicos sabían que el estrés celular, la inflamación crónica y los cambios en la médula ósea contribuían a este deterioro, pero no entendían cómo todos esos factores convergían para dañar las células madre. El equipo liderado por el Dr. Masayuki Yamashita encontró la respuesta en el último lugar donde esperaban buscar: en una proteína de la muerte.

MLKL: la proteína que sabotea las mitocondrias sin matar la célula

La proteína MLKL es uno de los ejecutores clave de la necroptosis, un mecanismo que el cuerpo utiliza para eliminar células dañadas o infectadas. Cuando se activa, MLKL normalmente perfora la membrana de la célula y la mata. Los investigadores de Tokio descubrieron que en las células madre de la sangre ocurre algo completamente distinto.

Cuando las células madre se encuentran bajo estrés (inflamación, daño en el ADN o señales oncogénicas), la MLKL se activa pero no mata la célula. En su lugar, se desplaza brevemente hacia las mitocondrias, las estructuras internas que generan la energía de la célula. Una vez allí, causa estragos: reduce el potencial de membrana mitocondrial, altera la estructura de las mitocondrias y disminuye la producción de energía.

El resultado es una célula madre que sigue viva pero funciona cada vez peor. Se renueva menos, produce células inmunitarias desequilibradas y acumula daños en su ADN. Es decir, envejece. La proteína de la muerte no mata la célula. La condena a una vida de bajo rendimiento.

El experimento que lo demostró

Para confirmar su hallazgo, los investigadores utilizaron varios modelos de ratones genéticamente modificados: ratones normales, ratones sin MLKL y ratones sin RIPK3 (otra proteína de la vía de necroptosis). También crearon ratones especiales con biosensores capaces de detectar exactamente cuándo y dónde se activaba la MLKL dentro de la célula.

Sometieron a los ratones a condiciones de estrés que imitan el envejecimiento: inflamación crónica, estrés replicativo y estrés oncogénico. Después evaluaron la función de las células madre mediante trasplantes de médula ósea, la prueba definitiva para comprobar si una célula madre puede reconstruir todo el sistema sanguíneo.

Los resultados fueron contundentes. Las células madre con MLKL activa mostraban todos los signos del envejecimiento: peor capacidad de renovación, menos células linfoides, más daño en el ADN y mitocondrias deterioradas. Las células madre sin MLKL se mantuvieron jóvenes y funcionales, incluso bajo estrés intenso e incluso en ratones viejos.

Cuando la proteína MLKL fue eliminada o inactivada, las células madre conservaron su capacidad regenerativa, produjeron células inmunitarias más sanas, mostraron menos daño en el ADN y mantuvieron una función mitocondrial significativamente mejor.

Un cuello de botella donde converge todo el envejecimiento

Lo más revelador del estudio es que la MLKL no responde a un solo tipo de estrés, sino a todos los tipos de estrés asociados al envejecimiento: inflamación, daño genético, señales tumorales. Es como un embudo por el que pasan todas las agresiones que recibe la célula a lo largo de la vida, y todas terminan en el mismo destino: mitocondrias dañadas y célula madre debilitada.

Esto convierte a la MLKL en una diana terapéutica extraordinariamente atractiva. Si se pudiera bloquear su actividad no letal en las células madre sin afectar a su función legítima de eliminar células dañadas en otros tejidos, se podría proteger el sistema inmunitario del envejecimiento y mejorar la respuesta del organismo ante infecciones, cáncer y enfermedades autoinmunitarias.

¿Fármacos antienvejecimiento basados en este descubrimiento?

El Dr. Yamashita no oculta su ambición: «Al revelar cómo la activación no letal de las vías de muerte celular impulsa el envejecimiento de las células madre, estos hallazgos podrían inspirar nuevas clases de fármacos protectores de las mitocondrias o moduladores de la necroptosis».

Las aplicaciones potenciales van más allá del envejecimiento natural. Los pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia sufren un daño severo en sus células madre hematopoyéticas, lo que debilita su sistema inmunitario durante meses o años después del tratamiento. Si un fármaco pudiera proteger esas células madre bloqueando la acción de la MLKL sobre las mitocondrias, la recuperación tras el tratamiento del cáncer podría acelerarse de forma significativa.

Lo mismo se aplicaría a los trasplantes de médula ósea, donde la calidad de las células madre trasplantadas es determinante para el éxito del procedimiento. Células madre protegidas de la acción de la MLKL serían, en teoría, más resistentes y eficaces.

El descubrimiento de esta proteína transforma la comprensión del envejecimiento celular. La proteína de la muerte no mata las células madre de la sangre. Hace algo peor: las deja vivas pero incapaces de hacer bien su trabajo, condenando al sistema inmunitario a un declive lento e inexorable. Y ahora que los científicos saben cómo lo hace, tienen por primera vez una forma de intentar impedirlo.