Día de contrastes en Canarias: la AEMET anuncia hasta 30 grados, viento fuerte y lloviznas en medianías este martes

Canarias según la AEMET, vivirá este martes una jornada de contrastes meteorológicos. El archipiélago combinará durante la jornada calor moderado en algunas medianías (con valores que podrían rozar los 30 grados en Gran Canaria), viento fuerte en las zonas más expuestas al alisio y nubes en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan algunas lloviznas débiles al final del día. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé además rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, sobre todo durante las horas centrales.

El protagonista atmosférico según la AEMET del día vuelve a ser el alisio del nordeste, que continúa marcando el carácter de la semana en el archipiélago. Las nubes se mantendrán principalmente en el norte de las islas montañosas, mientras que en el resto del territorio dominará el cielo soleado o poco nuboso según la AEMET. En el mar, el viento del norte o nordeste alcanzará fuerza 5 o 6, arreciando temporalmente a fuerza 7 en el sureste y oeste, con marejada y mar de fondo del norte de uno a dos metros de altura y alertas por radiación solar extrema en Canarias.

Previsión por islas para este martes segúnla AEMET

Lanzarote

Cielos nubosos en el norte y oeste, con apertura de claros durante la tarde. En el sur, poco nuboso o despejado, con tendencia a nuboso al final del día. Temperaturas sin grandes cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte y posibles rachas ocasionales muy fuertes en la mitad sur durante las horas centrales del día. Arrecife, entre 19 y 25 grados.

Fuerteventura

Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos a primeras horas. Por la tarde-noche aumentará la nubosidad. Temperaturas sin cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes en el oeste y en la vertiente sur de Jandía durante la tarde. Puerto del Rosario, entre 18 y 24 grados.

Gran Canaria

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de los 800 a 900 metros, con apertura de claros en las horas centrales. Baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías al final del día. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Aunque las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, podrán alcanzarse los 30 grados en medianías del este, sur y oeste. Alisio moderado, fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste. Las Palmas de Gran Canaria, entre 20 y 23 grados.

Tenerife

Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.000 metros, con claros en las horas centrales. Por la tarde-noche, la nubosidad ascenderá hasta los 1.200-1.300 metros y serán probables las lloviznas ocasionales en medianías del nordeste. Alisio moderado, fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste con rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en el oeste y suroeste flojo en cumbres centrales. Santa Cruz de Tenerife, entre 20 y 26 grados.

La Gomera

Cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.000 metros, con apertura de claros en las horas centrales. Durante la tarde-noche, la nubosidad ascenderá hasta los 1.100-1.200 metros y serán probables lloviznas ocasionales en medianías. Temperaturas sin cambios. Alisio moderado, fuerte en las vertientes este y noroeste con rachas ocasionalmente muy fuertes. San Sebastián de La Gomera, entre 20 y 25 grados.

La Palma

Predominio según la AEMET de cielos nubosos en el norte y este por debajo de los 1.000 metros, con claros en las horas centrales. Por la tarde-noche, la nubosidad ascenderá hasta los 1.300-1.400 metros y serán probables lloviznas ocasionales en medianías, especialmente del nordeste. Alisio moderado, fuerte en los extremos sureste y noroeste con probables rachas ocasionalmente muy fuertes. A primeras y últimas horas no se descartan en la zona de El Paso. Santa Cruz de la Palma, entre 20 y 23 grados.

El Hierro

Predominio según la AEMET de cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.000 metros, con apertura de claros por la tarde y sin descartar alguna llovizna ocasional en medianías al final del día. Temperaturas sin cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionalmente muy fuertes en la vertiente sudeste y extremo noroeste. Valverde, entre 13 y 17 grados.

Las rachas ocasionales muy fuertes del alisio se mantendrán en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas durante las horas centrales del martes.

Las autoridades y la AEMET recuerdan las consignas habituales para episodios de viento intenso y altas temperaturas en medianías: sujetar bien los objetos sueltos en balcones y terrazas, extremar la precaución en carreteras de cumbres expuestas al alisio, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y mantener una buena hidratación, especialmente entre personas mayores y menores. Para emergencias, el teléfono de atención es el 1-1-2.