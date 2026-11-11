Educación amplía a toda Tenerife la suspensión de clases por la borrasca Charles

Sin colegios en toda Tenerife: Educación amplía la suspensión por la borrasca Charles

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Tres territorios sin colegio. Toda Tenerife, no solo el norte. Telemática, no vacaciones. Ciento treinta y seis en el Teide. Amaina por la tarde.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

El alumnado de Tenerife, La Palma y La Graciosa no acude este miércoles 11 de noviembre a los centros educativos. El Gobierno de Canarias ha suspendido la actividad lectiva presencial en los tres territorios por el paso de la borrasca Charles.

Conviene aclararlo de entrada, porque genera confusión cada vez que ocurre: no son vacaciones. La actividad educativa continúa en modalidad telemática.

Qué ha decidido exactamente el Gobierno de Canarias en Tenerife

La Consejería de Educación tomó la decisión en dos tiempos. Primero anunció las clases telemáticas para La Palma, donde está declarada la alerta máxima por viento, y para La Graciosa, afectada por fenómenos costeros.

Después amplió la medida a la totalidad de la isla de Tenerife, no solo a los municipios de cumbre o del norte, que eran los que figuraban en las previsiones más severas.

Se trata de una medida preventiva que busca evitar los desplazamientos de estudiantes, docentes y personal de los centros durante las horas de mayor riesgo.

La Consejería ha pedido a los equipos directivos que adopten las medidas preventivas necesarias y ha recomendado a las familias y al conjunto de la comunidad educativa estar atentos a las actualizaciones de los canales oficiales del Gobierno de Canarias.

El resto de islas del archipiélago mantiene la actividad presencial con normalidad.

Por qué Canarias ha llegado hasta aquí

La suspensión coincide con la declaración de alerta máxima por viento en La Palma y en las cumbres de Tenerife, vigente desde las 00:00 horas de este miércoles.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Estas eran las rachas previstas:

La Palma. Hasta 140 km/h en las vertientes norte y este, y 120 km/h en el oeste.

Hasta en las vertientes norte y este, y en el oeste. Cumbres de Tenerife. Hasta 136 km/h en el entorno del Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal.

Hasta en el entorno del Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal. Resto de Tenerife. Hasta 110 km/h en las zonas expuestas.

Las horas de mayor intensidad se esperaban durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, que es justamente la franja en la que miles de familias de Canarias hacen el trayecto al colegio. De ahí la decisión de reducir la movilidad.

Los primeros registros apuntan a 117 km/h en el aeropuerto de La Palma durante la madrugada, además de cortes puntuales de luz en la isla.

Lo que sigue cerrado en Canarias

La medida educativa no va sola. En Tenerife permanecen cerrados carreteras, senderos y espacios naturales, y Santa Cruz de Tenerife activó su Plan de Emergencias ante el riesgo de lluvias, viento y desprendimientos.

Siguen activas, además, estas situaciones declaradas en Canarias:

Alerta por lluvias en La Palma desde las 03:00 y prealerta en el resto.

desde las 03:00 y prealerta en el resto. Alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago.

Prealerta por desprendimientos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria.

Prealerta del PEINCA por riesgo de inundaciones costeras, pluviales y fluviales.

La Dirección General de Emergencias recomienda evitar los desplazamientos innecesarios, asegurar macetas y objetos en balcones y azoteas, mantenerse alejado de árboles, muros y estructuras inestables, y no realizar actividades en cumbres ni espacios forestales durante las horas más adversas.

Hasta cuándo durará en Canarias

El aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para La Palma se mantiene hasta las 12:00 horas de este miércoles.

A partir de ahí, la previsión apunta a que el viento tienda a amainar durante la segunda mitad de la jornada, con una vuelta a la normalidad en Canarias en torno a las 22:00 horas.

Eso significa que, salvo giro inesperado, la vuelta a las aulas el jueves no debería verse afectada. Emergencias mantiene el seguimiento y puede actualizar las situaciones declaradas según la intensidad real del temporal. Ante cualquier emergencia, el teléfono es el 112.