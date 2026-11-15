El 17 de noviembre va a pasar algo de verdad, pero no es el apagón del que habla todo el mundo

Hay algo programado para el 17 de noviembre y no tiene nada que ver con el apagón que circula

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LO ESENCIAL La prueba está anunciada desde el 17 de septiembre Dura aproximadamente un minuto Los teléfonos móviles no reciben nada Es obligatoria por ley desde 2015 En España no se va a notar nada

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Lleva semanas circulando por redes sociales y grupos de mensajería: el 17 de noviembre habrá un apagón mundial. Con fecha, a veces con hora, y casi siempre con la recomendación de llenar la despensa. Hay algo programado ese día, es verdad. Está anunciado en una página oficial desde el 17 de septiembre y no se parece en nada a lo que cuenta el rumor.

De dónde sale el apagón del 17 de noviembre

El origen del bulo es una deformación de un hecho real. Ese martes, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de Estados Unidos, la FEMA, y la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, realizarán una prueba nacional del sistema de alertas de emergencia.

De ahí a un apagón global hay un salto que alguien dio en algún momento y que después se ha ido repitiendo. Por el camino, el rumor ha ido sumando adornos: que se caerán las comunicaciones, que conviene acumular agua, y en los últimos días incluso una supuesta predicción de Los Simpson, el comodín habitual de cualquier bulo que necesite viralidad.

Lo que de verdad está programado ese día

La ficha informativa de FEMA, publicada el 17 de septiembre, es precisa. La prueba se hará el martes 17 de noviembre de 2026 a las 14:20 hora del Este de Estados Unidos, lo que en Canarias equivale a las 19:20 y en la Península a las 20:20.

Lo que se prueba es el Emergency Alert System, un sistema que obliga a emisoras de radio, televisión, cable, satélite y proveedores de vídeo por cable a transmitir alertas de emergencia. La programación se interrumpirá durante aproximadamente un minuto.

No es una ocurrencia ni una decisión improvisada: FEMA está obligada por la IPAWS Modernization Act de 2015 a realizar pruebas nacionales de sus sistemas de alerta al menos una vez cada tres años. La anterior incluyó móviles y se hizo en 2023.

Hay incluso una fecha de reserva por si ese día hay un temporal o una emergencia real: el 3 de diciembre.

Por qué ese apagón no puede ser lo que dicen

El detalle que desmonta el rumor por completo está en la propia ficha de FEMA, en una pregunta formulada de manera inequívoca: ¿recibirán los ciudadanos alertas en sus teléfonos durante esta prueba?

La respuesta de la agencia es un no rotundo. Las alertas a móviles se probaron en 2023 y no forman parte de la prueba de este año. Lo que se evalúa esta vez es exclusivamente el sistema que llega por radio y televisión.

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Dicho de otro modo: el supuesto apagón de comunicaciones del que habla el rumor afecta precisamente al canal que la prueba no toca. Los teléfonos no van a recibir nada, no van a dejar de funcionar y no va a pasar absolutamente nada con ellos.

FEMA añade otras dos precisiones. El sistema no recoge ningún dato personal del público. Y a la pregunta de qué debe hacer la gente durante la prueba, la respuesta es literal: no se requiere ninguna acción.

Qué pasa en España y en Canarias ese día

Aquí está lo que casi ninguna de las versiones que circulan menciona, y es lo más importante para quien lea esto desde el Archipiélago: la prueba es únicamente en Estados Unidos.

El Emergency Alert System es un sistema nacional estadounidense que obliga a emisoras estadounidenses. No tiene alcance internacional, no se emite fuera del país y no existe ningún mecanismo por el que pueda afectar a la televisión, la radio o la red eléctrica de España.

En Canarias, el 17 de noviembre a las 19:20 no se va a interrumpir ningún programa, no va a sonar ningún teléfono y no se va a ir la luz en ninguna isla.

España tiene su propio sistema equivalente, el ES-Alert, que funciona por difusión celular y sí llega a los móviles. Los canarios lo escucharon hace poco más de una semana, durante la borrasca Charles, cuando sonó en varias islas. Pero es un sistema distinto, gestionado por Protección Civil, y no tiene ninguna relación con la prueba estadounidense.

Cómo comprobar un apagón o cualquier otro bulo

Este caso es un manual de cómo se fabrica la desinformación, y merece la pena detenerse porque el mecanismo se repite siempre igual.

Se parte de un hecho real y verificable: una prueba técnica anunciada con dos meses de antelación por un organismo público. Se le quita el contexto. Se cambia el sustantivo, de «prueba de alertas» a «apagón». Se amplifica el alcance, de un país a todo el planeta. Y se añade una llamada a la acción, normalmente acumular provisiones, que es lo que hace que la gente lo reenvíe.

La comprobación de esta apagón, en cambio, cuesta dos minutos. La ficha con todas las preguntas frecuentes está publicada en abierto en la web de FEMA desde el 17 de septiembre, en una dirección que cualquiera puede abrir. La FCC publicó su propio anuncio. Ambos documentos dicen exactamente lo mismo y ninguno menciona la palabra apagón.

La regla es sencilla: cuando un mensaje reenviado da una fecha exacta para una catástrofe global, lo que hay detrás casi siempre es un acto administrativo rutinario que alguien ha disfrazado. Y casi siempre está publicado en algún sitio donde se puede comprobar.