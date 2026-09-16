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Oxford Excellence Council, de la Universidad de Oxford, reunió a autoridades y profesionales internacionales en una ceremonia que incluyó la entrega de distinciones de manos de Chewe Munkonge, Lord Mayor de Oxford, el pasado 7 de septiembre.

El Ayuntamiento de Oxford fue escenario, el 7 de septiembre de 2026, de la entrega de los Nelson Mandela Leadership Awards. La convocatoria, organizada por Oxford Excellence Council de la Universidad de Oxford, reunió a representantes institucionales, empresarios y profesionales de diferentes países. Los galardones reconocieron trayectorias en diversos ámbitos, entre ellos la medicina forense, la evaluación psicológica y la defensa jurídica de profesionales sanitarios. Chewe Munkonge, Lord Mayor de Oxford, entregó las distinciones durante el acto celebrado en la sede municipal. Entre las personas premiadas figuraron los hispanohablantes Dr. Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, Polina Poloziuk Poloziuk y Dr. Antonio Juárez Navarro. Cada reconocimiento puso el foco en la actividad del correspondiente galardonado y en su aportación dentro de su especialidad profesional.

El Dr. Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos recibió el Premio Nelson Mandela por su contribución a la justicia desde la medicina forense. Perito médico forense, psicólogo forense, criminólogo y abogado penalista, desarrolla una actividad que integra el conocimiento médico, la evaluación psicológica y el análisis jurídico. Su trabajo comprende la elaboración de informes periciales y la exposición de sus conclusiones ante los tribunales. La distinción recibida en Oxford reconoce esa dedicación a una práctica profesional centrada en el estudio de hechos con trascendencia judicial. Su actividad pericial se desarrolla también a través de la firma Miami Forensics.

Polina Poloziuk Poloziuk fue distinguida por su trabajo en evaluación psicológica forense. Como psicóloga forense, participa en exploraciones y en la preparación de informes periciales, con atención a los aspectos psicológicos relevantes para los asuntos sometidos a valoración judicial. El galardón destaca específicamente esa labor y permite dar a conocer su aportación profesional. Su actividad en Miami Forensics se encuadra en la evaluación especializada y en la elaboración de dictámenes que trasladan al contexto judicial los resultados de las valoraciones realizadas.

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Antonio Juárez Navarro, abogado penalista mexicano, director general y socio fundador de Juárez y Asociados Blindaje Médico Jurídico, recibió también el Premio Nelson Mandela. Su trayectoria está vinculada a la defensa de médicos y profesionales de la salud. Desde la firma que dirige, impulsa servicios de asesoramiento, capacitación y defensa jurídica para el sector sanitario. Su experiencia se concentra en los conflictos relacionados con el ejercicio de la medicina y en la protección de los derechos de quienes la ejercen. En la actividad de Juárez Navarro, la prevención de conflictos ocupa un lugar destacado junto a la atención de procedimientos y reclamaciones. La formación de profesionales sanitarios y el asesoramiento especializado forman parte de los servicios que promueve. Su reconocimiento en Oxford dio visibilidad internacional a esta vertiente del ejercicio jurídico en México.

La organización del encuentro estuvo encabezada por Gaganeet Kaur y Nitish Arora, directores de Oxford Excellence Council e impulsores de esta convocatoria de premios. La propuesta combinó la entrega de premios con intervenciones y espacios de conversación. Su planteamiento situó el intercambio de experiencias entre personas de diferentes países y sectores como uno de los objetivos de la convocatoria. Gaganeet Kaur abrió el encuentro con una intervención dedicada al diálogo y al entendimiento compartido. Según el documento facilitado por la organización, las relaciones internacionales también se construyen mediante las ideas, la empresa, la tecnología, la cultura y las conexiones personales. Desde esa perspectiva, la convocatoria pretendía crear oportunidades para escuchar experiencias distintas y conocer otras formas de abordar los problemas comunes.

Bajo la dirección de Kaur y Arora, Oxford Excellence Council planteó una iniciativa en la que el reconocimiento profesional estuviera acompañado por conversaciones informadas. La organización subrayó que comprender otra posición no exige renunciar a la propia. Su objetivo era facilitar relaciones e intercambios que pudieran continuar más allá de la celebración y de la entrega de los galardones.

Entre los asistentes estuvieron Virendra Sharma, exdiputado británico por Ealing Southall; Alain St.Ange, exministro de Turismo, Aviación Civil, Puertos y Marina de Seychelles; y Mark Lygo, ex Lord Mayor de Oxford y consejero del condado de Oxfordshire. También participó Lubna Arshad, antigua Lord Mayor de Oxford, junto con representantes del ámbito empresarial y cultural. El programa contó asimismo con Sushil Ram, asesor de Desarrollo Juvenil de la Secretaría de la Commonwealth, y Mikhail Sen, actor, escritor y productor. Raageshwari Loomba, ponente del encuentro, intervino sobre la conexión humana en la era de la inteligencia artificial, incorporando una reflexión sobre la presencia, la empatía y las relaciones personales. Munkonge ejerce como Lord Mayor durante el mandato 2026 a 2027. La ceremonia celebrada en Oxford Town Hall concluyó con la entrega de reconocimientos, fotografías y encuentros entre los participantes.