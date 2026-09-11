El BOE cambia lo que significa «natural» en el jamón y otros productos por estos motivos

Si en la etiqueta pone "natural" o "artesano" ya no puede significar cualquier cosa en el BOE

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL "Natural" exige ahora que no haya aditivos ni almidones. En los embutidos será obligatoria la tripa natural. "Artesanal" requiere un maestro artesano dirigiendo el proceso. El jamón loncheado podrá rastrearse hasta la pieza entera. El pan sin gluten ya se llama oficialmente pan.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

La escena es conocida en cualquier supermercado de Canarias y que BOE actualiza: dos paquetes de chorizo casi idénticos, uno con la palabra «natural» en grande y dos euros más caro. Hasta ahora esa palabra no tenía definición legal propia en los derivados cárnicos y podía usarse con bastante libertad. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 1082/2025 ya no es así.

La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y de aplicación efectiva desde el 1 de marzo, establece condiciones estrictas para poder emplear esa mención. Para que un producto cárnico pueda etiquetarse como natural no puede utilizar determinados aditivos, debe emplear únicamente aromas naturales, no puede contener ingredientes modificados genéticamente y tiene prohibido incorporar almidones o féculas. Y en el caso concreto de los embutidos se añade un requisito que se ve a simple vista: la obligación de usar tripa natural.

Qué significa ahora «artesanal» en el BOE

La otra palabra que llevaba décadas usándose sin control es «elaboración artesanal» en el BOE. La nueva norma la ata a una condición muy concreta: el proceso debe estar dirigido por un maestro artesano con experiencia acreditada, primando el factor humano sobre el mecánico. Dicho de otro modo, no basta con que la receta sea tradicional ni con que el envase parezca rústico.

Hay un tercer cambio en el BOE, menos vistoso pero probablemente más útil, en la trazabilidad del jamón. Hasta ahora las piezas enteras llevaban un marcado que permitía identificar su origen, pero ese marcado desaparecía en cuanto la pieza se deshuesaba o se cortaba en lonchas, que es exactamente como la compra la mayoría de la gente. La norma permite ahora que la etiqueta del producto transformado incluya un lote capaz de rastrear el origen de la pieza completa.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

El pan, las aceitunas y la horchata también cambian

La reforma va bastante más allá del sector cárnico y toca productos que están en cualquier despensa de Canarias. El cambio con más consecuencias prácticas afecta a los celíacos: los productos sin gluten pueden comercializarse oficialmente bajo la denominación de pan, algo que la normativa anterior no contemplaba y que obligaba a rodeos en el etiquetado.

En las aceitunas rellenas, el etiquetado deberá especificar cuándo el relleno está elaborado en forma de pasta, es decir, como mezcla triturada de ingredientes, y detallar su composición. La denominación comercial principal no cambia, así que una aceituna rellena de anchoa seguirá llamándose así, pero el consumidor sabrá si lo que lleva dentro es anchoa o una pasta con anchoa.

La horchata de chufa podrá elaborarse sin azúcares añadidos o con contenido reducido, pero queda prohibido el uso de edulcorantes y colorantes para preservar el carácter tradicional del producto. Las galletas ven eliminado el límite máximo de cenizas que fijaba la norma antigua, lo que permite formular versiones integrales enriquecidas con fibra y minerales. Y en los vinagres con denominación de origen o indicación geográfica protegida, el margen de acidez permitido se amplía de 0,2 a 0,5 grados, además de autorizarse el uso de mosto concentrado.

El objetivo declarado del Gobierno por el BOE es actualizar un Código Alimentario que en algunos capítulos llevaba décadas sin revisarse y responder a un consumidor más atento a la composición de lo que compra. Para quien haga la compra en Canarias, la traducción práctica es sencilla: las palabras que llevaban años decorando los envases empiezan a tener que significar algo concreto y que los consumidores tendrán que mirar ahora.