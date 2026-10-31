El Cabildo de Tenerife activa el PEIN y señala las dos zonas donde más va a llover por la borrasca

El Cabildo de Tenerife se adelanta dos horas al Gobierno y activa el plan insular de emergencias

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LO ESENCIAL El PEIN arranca a las 10:00 horas. Dos horas antes que la alerta autonómica. Norte y área metropolitana, las zonas críticas. Pide a los ayuntamientos activar sus PEMU. Treinta litros por metro cuadrado en una hora.

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El Cabildo de Tenerife no ha esperado a que entre en vigor la alerta del Gobierno de Canarias. La institución insular ha activado de forma preventiva el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en situación de prealerta a partir de las 10:00 horas de este domingo, 1 de noviembre, dos horas antes de que arranque la alerta autonómica por lluvias en el área metropolitana.

Detrás de la decisión hay una borrasca que podría dejar lluvias muy fuertes y tormentas, especialmente en el área metropolitana de la Isla.

Qué significa que el Cabildo de Tenerife active el PEIN

La activación preventiva no implica que haya ocurrido nada todavía. Lo que hace es poner en estado de disponibilidad a los medios y recursos insulares, tanto los ordinarios como los extraordinarios, para que puedan intervenir de inmediato si las condiciones lo exigen.

Es, en la práctica, la institución insular colocándose por delante del episodio. El Cabildo de Tenerife ha adoptado la medida para mantener preparados los recursos de emergencia y poder responder ante posibles incidencias, y pide a la población evitar desplazamientos innecesarios por barrancos, cauces y zonas susceptibles de inundación.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha señalado que el episodio exige especial atención a la evolución de las precipitaciones, sobre todo en el norte y el área metropolitana, donde se esperan las lluvias de mayor intensidad.

El Cabildo ha recomendado además a los ayuntamientos afectados que activen sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y adopten las medidas de protección que consideren necesarias.

Santa Cruz y La Laguna ya lo han hecho, con suspensión de actividades y cierre de instalaciones municipales desde el mediodía.

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Lo que ha dicho Rosa Dávila

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha explicado que el objetivo de la activación preventiva es anticiparse a las consecuencias del episodio meteorológico y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Dávila ha defendido que, ante una previsión de lluvias que pueden ser especialmente intensas en determinadas zonas, la responsabilidad de la institución es anticiparse, mantener preparados los recursos de emergencia y facilitar que la población disponga de toda la información necesaria para protegerse.

La presidenta ha insistido en la necesidad de actuar con prudencia durante las próximas horas y ha pedido a la ciudadanía que «evite desplazamientos innecesarios por zonas de riesgo», en especial barrancos y áreas susceptibles de inundación, y que siga las indicaciones de los servicios de emergencia. También ha recordado que la prevención y la responsabilidad individual son determinantes para reducir los riesgos asociados a las precipitaciones intensas.

Las recomendaciones del Cabildo de Tenerife

La institución insular ha difundido una lista de medidas de autoprotección para reducir el riesgo de accidentes durante el episodio:

Evitar barrancos, cauces y zonas inundables, especialmente durante las precipitaciones intensas.

Reducir los desplazamientos innecesarios por zonas de riesgo.

Extremar la precaución al circular por carretera.

No acceder a senderos ni espacios naturales afectados por restricciones de seguridad.

Asegurar objetos situados en balcones, terrazas y azoteas.

Seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y Protección Civil.

Consultar los canales oficiales para conocer la evolución de la situación.

El aviso que ha motivado la decisión del Cabildo de Tenerife

La activación del PEIN llega después de que el Gobierno de Canarias declarase la alerta por lluvias en el área metropolitana a partir de las 12:00 horas del domingo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido ahí un aviso naranja por precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una sola hora, vigente hasta la medianoche del lunes.

La Dirección General de Emergencias ha establecido además la prealerta por tormentas desde las 21:00 horas de este sábado, 31 de octubre, en las islas occidentales y el norte de Gran Canaria. El Hierro, La Palma, La Gomera, el resto de Tenerife y Gran Canaria permanecen en prealerta por lluvias.

El episodio tampoco se agota el domingo: durante el lunes 2 de noviembre se prevé que continúe la inestabilidad en las islas occidentales, con posibilidad de precipitaciones localmente fuertes, sobre todo entre la medianoche y las seis de la tarde.

Conviene retener un matiz. Emergencias advierte de que existe elevada incertidumbre sobre la trayectoria de la borrasca y sobre la distribución e intensidad de las lluvias, de modo que las previsiones pueden cambiar en las próximas horas. Los recursos del Cabildo de Tenerife permanecerán preparados mientras dure el episodio, y el teléfono para cualquier incidencia sigue siendo el 112 Canarias.