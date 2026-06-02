El espectacular futuro del Heliodoro: así será el estadio del CD Tenerife que asombra

El Plan Director del Heliodoro Rodríguez López ya tiene calendario. El Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife acogió este lunes la presentación de la hoja de ruta que guiará la rehabilitación del estadio del CD Tenerife y su entorno durante las dos próximas décadas. Un ambicioso proyecto urbanístico, articulado en cuatro fases de cinco años cada una, que pretende alargar la vida útil de la instalación, mejorar la práctica deportiva y dotarla de nuevos usos. Todo ello, con la mayor complejidad técnica del proyecto: las obras se ejecutarán sin paralizar la actividad deportiva del club de Tenerife.

El proyecto ha sido elaborado por los técnicos de la sociedad pública Gestur y supone para Tenerife, según la institución insular, una apuesta importante por consolidar las intervenciones necesarias durante los próximos años. A la presentación asistieron la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el vicepresidente, Lope Afonso; la responsable del área de Deportes, Yolanda Moliné; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; y el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres.

Fase 1: la que ya está en marcha

El Plan Director ya se está ejecutando en su primera fase, destinada a mejorar las condiciones actuales y adecuar las instalaciones a las prácticas deportivas que se desarrollan en el estadio. Entre las actuaciones incluidas figuran:

Cambio de asientos en distintas zonas del recinto.

en distintas zonas del recinto. Reformas en el hormigón estructural y mejoras en electricidad y fontanería.

y mejoras en electricidad y fontanería. Rehabilitación de la marquesina y construcción de un pararrayos.

y construcción de un pararrayos. Nuevo sistema contra incendios.

Instalación de dos nuevos videomarcadores de gran formato.

El gran desafío técnico del Plan Director es ejecutar todas las obras manteniendo la actividad deportiva del CD Tenerife sin interrupciones.

Fase 2 (2030): una nueva piel para el estadio del Tenerife

Uno de los hitos más visuales del proyecto corresponde a la segunda fase, con horizonte en 2030. El Cabildo ha optado por dotar al Heliodoro de una nueva piel envolvente, una malla de alta resistencia y totalmente transpirable que recubrirá el estadio. La elección no es casual: este material permitirá, además, la integración de tecnología multimedia, abriendo la puerta a proyecciones, iluminación arquitectónica y otras aplicaciones que modernizarán por completo la imagen del recinto.

Fase 3 (2035): el campo y los 25.176 asientos

La tercera fase aborda la transformación más ambiciosa desde el punto de vista deportivo. El proyecto contempla deprimir el terreno de juego para ganar altura en las gradas y aumentar el aforo del estadio hasta los 25.176 asientos. Es el techo posible sin necesidad de plantearse un nuevo estadio: superar esa cifra, según el Cabildo, exigiría una construcción enteramente nueva. El Heliodoro mantiene así su carácter histórico y, al mismo tiempo, suma capacidad para acoger eventos deportivos y no deportivos de mayor envergadura.

Fase 4 (2040): el entorno urbano

La cuarta y última fase del Plan Director se centra en la adecuación del entorno urbano del estadio. Las actuaciones afectarán a accesos, viales, espacios públicos colindantes y servicios circundantes, en coordinación con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es la pieza que completará el cambio de imagen del recinto y su integración con el barrio.

La presentación en Tenerife de este lunes pone punto y aparte a meses de incertidumbre. El primer documento técnico encargado a Gestur fue devuelto en abril por «importantes carencias», lo que obligó a reformularlo. Aquella decisión generó críticas de la oposición. El PSOE de Tenerife denunció a través de su portavoz Aarón Afonso que el Cabildo había prometido una reforma integral del estadio para su centenario y que en abril de 2026 todavía no existía un Plan Director operativo. La hoja de ruta presentada hoy busca cerrar ese debate y aportar visibilidad a un proceso que, hasta ahora, había avanzado por contratos sueltos sin un marco común.

Centenario y conexión con el Tenerife Arena

El Plan Director llega además en paralelo a otro proyecto deportivo de gran envergadura para la isla: el Tenerife Arena, el futuro recinto multifuncional que el Cabildo ha avalado en las últimas semanas. La modernización del Heliodoro y la construcción del nuevo pabellón configuran dos piezas complementarias de la estrategia insular para las infraestructuras deportivas de la próxima década, con el horizonte del centenario del Heliodoro como referencia simbólica.

Mientras tanto, la institución insular insiste en que las obras de la primera fase avanzan ya en distintos frentes del estadio, con la prioridad de garantizar la seguridad de los aficionados y la mejora paulatina de las condiciones del recinto. El Cabildo asume con esta hoja de ruta el compromiso de transformar el Heliodoro Rodríguez López sin interrumpir su uso, un reto técnico que se irá midiendo, partido a partido, durante los próximos veinte años.