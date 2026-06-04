El frente de bajas presiones seguirá en Canarias: la AEMET avisa de varios días más de viento, lluvias y descenso térmico

La AEMET avisa de rachas de hasta 80 kilómetros por hora en Canarias y prolonga durante varios días más el episodio del frente de bajas presiones que viene afectando al archipiélago desde principios de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para las próximas horas un aumento generalizado de la nubosidad, lloviznas ocasionales en medianías del norte, descenso térmico tanto en máximas como en mínimas y un viento que volverá a ganar protagonismo durante las horas centrales y la tarde.

El frente, ya plenamente instalado sobre el archipiélago, seguirá dejando un manto de nubes bajas en el norte de todas las islas, así como en el oeste de Fuerteventura y Lanzarote. No se descarta que en Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote esas nubes acaben dejando alguna llovizna débil y ocasional. También habrá núcleos dispersos de nubosidad en el suroeste de las islas de mayor relieve. El sol será más frecuente en las cumbres por encima de los 2.000 metros de altitud o en algunos litorales del sur y del este de Canarias según la AEMET.

Rachas que volverán a superar los 70 km/h en Canarias

El viento es uno de los protagonistas del día. La AEMET prevé intensidades fuertes durante la tarde en los extremos noroeste y sureste de las islas montañosas, donde podrían volver a superarse los 70 km/h. En zonas especialmente expuestas como La Aldea, en Gran Canaria, las rachas podrían acercarse a los 80 km/h. El alisio se mantiene desbocado un día más por la influencia del frente, con previsión de continuidad durante el viernes.

En el mar según la AEMET, las condiciones también serán adversas. En altamar, canales entre islas y costas del norte, las olas podrían superar los 2,5 metros de altura. En las costas del sur habrá marejada. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en actividades náuticas y en zonas costeras expuestas al oleaje.

El frente de bajas presiones se prolongará durante varios días más en Canarias, con rachas de hasta 80 km/h y descenso generalizado de las temperaturas.

Previsión por islas de la AEMET

El Hierro: más nubosidad en el norte y la capital, con alguna gota suelta. Las rachas seguirán siendo fuertes en los extremos. Las temperaturas irán en ligero descenso.

La Palma: las nubes se acumularán en el norte y el este, sin descartar alguna llovizna. El viento soplará fuerte en el sureste. Santa Cruz de la Palma, entre los 18 y los 22 grados.

La Gomera: nubosidad compacta en el norte e interior, con posibilidad de alguna gota. Los alisios seguirán superando los 70 km/h de forma puntual. Temperaturas más frescas.

Tenerife: jornada gris, con nubes en el norte que dejarán lloviznas débiles. Podría haber niebla en el aeropuerto de Los Rodeos, en una jornada delicada para la operativa aérea tras los desvíos del miércoles. Se mantiene el viento y las temperaturas bajan.

Gran Canaria: rachas rondando de nuevo los 80 km/h por La Aldea y algo menos en el sureste. Panza de burro en la mitad norte y probabilidad de lloviznas débiles. Temperaturas más bajas.

Fuerteventura: día de nubes que cubrirán la isla. Se despejará el litoral sureste por la tarde. Viento moderado. Puerto del Rosario, entre 19 y 23 grados.

Lanzarote: viento intenso en el centro y sur. Se verán nubes bajas y algunas gotas por el noroeste. Arrecife, entre 19 y 23 grados.

La Graciosa: nubes durante gran parte del día, viento sobre todo en el mar y temperaturas más bajas que la jornada anterior.

Las autoridades de Canarias y la AEMET recuerdan las consignas básicas para episodios de viento intenso: sujetar bien cualquier objeto suelto en balcones y terrazas, evitar las zonas costeras expuestas al oleaje, extremar la precaución al circular por carreteras de cumbres y zonas altas, y no cruzar barrancos en caso de llovizna por la dificultad para anticipar el comportamiento del cauce. Para emergencias, el teléfono de atención es el 1-1-2.