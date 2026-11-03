El Grupo de Homicidios investigará la muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel

La muerte de Jesús de Miguel pasa a manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional

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LO ESENCIAL Investiga el Grupo de Homicidios. El caso ya está judicializado. No han trascendido las diligencias. Murió a las ocho de la mañana. Tenía treinta años.

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El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación por la muerte de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife fallecido este martes, 3 de noviembre, tras el fuerte golpe sufrido durante el partido ante el FC Andorra.

Fuentes del cuerpo confirman que el caso ya está judicializado.

Qué investiga la Policía Nacional

El objetivo de las diligencias es esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar qué ocurrió durante el lance del juego.

Por el momento no han trascendido detalles sobre las diligencias que se están practicando ni sobre el alcance de la investigación.

La apertura de un caso por parte del Grupo de Homicidios es el procedimiento habitual ante cualquier fallecimiento cuyas causas deban determinarse, y no implica por sí misma que se atribuya responsabilidad a persona alguna.

Ese matiz es importante: la judicialización significa que un juzgado asume el asunto y ordena las actuaciones pertinentes, incluida la autopsia, para establecer la causa de la muerte.

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Qué ocurrió en el Heliodoro

El choque se produjo en los últimos minutos del encuentro disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Jesús de Miguel había rebasado el medio campo y se disponía a encarar la portería cuando se produjo el impacto con el portero del FC Andorra, Jesús Owono.

El golpe le provocó una parada cardiorrespiratoria. Los servicios médicos intervinieron sobre el césped y el jugador fue evacuado en ambulancia e ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El partido quedó suspendido.

Durante la madrugada del martes, el club informó de que su estado había empeorado neurológicamente. El CD Tenerife comunicó después el fallecimiento, producido a las 8:00 horas.

Quién era Jesús de Miguel

Jesús de Miguel Alameda tenía 30 años. Nacido el 21 de septiembre de 1996, jugaba como delantero y llegó al CD Tenerife en julio de 2025 procedente del CD Castellón. Tenía contrato en vigor hasta junio de 2028.

El club comunicó su muerte con un mensaje en el que se declaraba «rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad».

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el vicepresidente, Manuel Domínguez, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han trasladado sus condolencias. La UEFA también se ha sumado a las muestras de solidaridad.

Cualquier novedad sobre la investigación sobre la muerte de Jesús de Miguel dependerá del avance de las diligencias policiales y de las actuaciones judiciales en curso.