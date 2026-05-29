El Hospital La Candelaria homenajea a los 61 residentes de medicina que finalizan su periodo formativo

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El centro, que oferta más de treinta especialidades médicas, cuenta con más de trescientos jóvenes en formación

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El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, realizó hoy un reconocimiento a los 61 médicos residentes que han finalizado su formación en el centro tras años de estudio y prácticas. El  complejo cuenta con un programa formativo de treinta especialidades.

Durante el acto se homenajeó a 34 profesionales de 29 especialidades distintas, además de otros cinco residentes que completaron su formación en la Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría.

Asimismo, también se distinguió a los 22 residentes de Medicina Familiar y Comunitaria que realizaron rotaciones por diversos servicios mientras recibían formación especializada en Atención Primaria.

El director médico del complejo hospitalario, Carlos Quesada, reconoció el “compromiso, la dedicación y profesionalidad” mostrada por los residentes durante su periodo de formación. Quesada estuvo acompañado en el acto de despedida por la subdirectora médica de Atención Primaria, Isabel Álvarez, y la jefa de Formación Sanitaria Especializada, Rosa Pérez.

Las especialidades en las que se han formado estos sanitarios incluyen Alergología, Análisis Clínicos, Anestesiología y Reanimación, Cardiología, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Farmacia Hospitalaria y Hematología y Hemoterapia. También se cuenta con las áreas de Medicina Intensiva, Medicina Interna, Microbiología y Parasitología, Nefrología y Neumología.

La formación abarca también áreas como Neurología, Neurocirugía, Obstetricia y Ginecología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Radiofísica Hospitalaria, Radiodiagnóstico, Reumatología, Urología y Medicina Física y Rehabilitación.

El centro cuenta actualmente con más de trescientos jóvenes en formación, incluyendo alumnos de prácticas y residentes de medicina y enfermería.

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