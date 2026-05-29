El Hospital La Candelaria homenajea a los 61 residentes de medicina que finalizan su periodo formativo

El centro, que oferta más de treinta especialidades médicas, cuenta con más de trescientos jóvenes en formación

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, realizó hoy un reconocimiento a los 61 médicos residentes que han finalizado su formación en el centro tras años de estudio y prácticas. El complejo cuenta con un programa formativo de treinta especialidades.

Durante el acto se homenajeó a 34 profesionales de 29 especialidades distintas, además de otros cinco residentes que completaron su formación en la Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría.

Asimismo, también se distinguió a los 22 residentes de Medicina Familiar y Comunitaria que realizaron rotaciones por diversos servicios mientras recibían formación especializada en Atención Primaria.

El director médico del complejo hospitalario, Carlos Quesada, reconoció el “compromiso, la dedicación y profesionalidad” mostrada por los residentes durante su periodo de formación. Quesada estuvo acompañado en el acto de despedida por la subdirectora médica de Atención Primaria, Isabel Álvarez, y la jefa de Formación Sanitaria Especializada, Rosa Pérez.

Las especialidades en las que se han formado estos sanitarios incluyen Alergología, Análisis Clínicos, Anestesiología y Reanimación, Cardiología, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Farmacia Hospitalaria y Hematología y Hemoterapia. También se cuenta con las áreas de Medicina Intensiva, Medicina Interna, Microbiología y Parasitología, Nefrología y Neumología.

La formación abarca también áreas como Neurología, Neurocirugía, Obstetricia y Ginecología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Radiofísica Hospitalaria, Radiodiagnóstico, Reumatología, Urología y Medicina Física y Rehabilitación.

El centro cuenta actualmente con más de trescientos jóvenes en formación, incluyendo alumnos de prácticas y residentes de medicina y enfermería.