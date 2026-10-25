El IGN confirma dos terremotos esta madrugada en Canarias y son los más fuertes de la semana

Dos terremotos de 2,6 en menos de tres horas: el IGN registra ocho seísmos en Canarias en cuatro días

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LO ESENCIAL Ocho seísmos registrados en cuatro días. Los dos de hoy alcanzan magnitud 2,6. Entre ambos pasaron dos horas y cuarto. Las profundidades van de 3 a 34 kilómetros. Ninguno ha sido sentido por la población.

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado ocho terremotos en aguas del archipiélago canario desde la noche del jueves, y los dos últimos llegaron esta misma madrugada con apenas dos horas y cuarto de diferencia. Ambos alcanzaron magnitud 2,6, que es el valor más alto de toda la serie.

Ninguno de los ocho ha sido sentido por la población. Pero el dato que conviene mirar no es la magnitud de cada uno por separado, sino el reparto: se concentran en tres zonas muy distintas del archipiélago, y en una de ellas se repiten prácticamente en el mismo punto.

Los dos terremotos de esta madrugada según el IGN

El primero se registró a las 04:36 horas, en mar abierto al oeste de Fuerteventura, a 31 kilómetros de profundidad. El segundo llegó a las 06:51 horas, al sureste de Gran Canaria, a 16 kilómetros. Los dos con magnitud 2,6 en la escala mbLg, que es la que el IGN emplea habitualmente para los terremotos en Canarias.

Esa escala es, por cierto, el origen de buena parte de la confusión que circula cada vez que hay actividad sísmica en las islas. Hay varias formas de medir la magnitud de un seísmo, y organismos distintos pueden publicar cifras ligeramente distintas para el mismo evento sin que ninguno se equivoque. El IGN revisa además las magnitudes preliminares conforme entran datos de más estaciones, lo que a veces se interpreta erróneamente como si alguien estuviera rebajando los números.

El punto al sureste de Gran Canaria donde se repiten los terremotos

Aquí está lo más llamativo de la serie. El seísmo de esta mañana al sureste de Gran Canaria no es el primero en esa zona. El jueves 23, a las 21:50 hora canaria, el IGN ya había registrado otro movimiento de magnitud 1,9 a escasos siete kilómetros del punto donde se ha producido el de hoy.

La diferencia entre ambos está en la profundidad: el del jueves se localizó a 7 kilómetros y el de hoy a 16. Es decir, mismo entorno en superficie, pero a distinta cota en el interior de la corteza.

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Que dos terremotos se repitan en un mismo punto separados por dos días es un comportamiento habitual en la sismicidad de origen tectónico, el tipo de actividad que predomina en el entorno marino de Canarias.

La segunda zona con actividad acumulada es el entorno de Tenerife. Entre la noche del miércoles 22 y la madrugada del sábado 24, el IGN localizó cuatro terremotos en un área de apenas veinte kilómetros al sureste de la isla, con magnitudes entre 1,6 y 1,7 y profundidades que oscilaron entre los 3 y los 34 kilómetros. Todos ellos por debajo del umbral en el que un movimiento puede llegar a percibirse.

La tercera localización es El Hierro. El viernes 23, a las 05:38 UTC, se registró un seísmo de magnitud 1,9 al suroeste de Frontera, a 23 kilómetros de profundidad. Un único evento, sin réplicas asociadas en los días siguientes.

Qué significan ocho terremotos en cuatro días en Canarias

Menos de lo que parece, y esto conviene decirlo con claridad. Canarias es una región sísmicamente activa de forma permanente, y el IGN registra terremotos de baja magnitud en aguas del archipiélago de manera prácticamente continua. La red de vigilancia detecta hoy movimientos que hace dos décadas habrían pasado inadvertidos, simplemente porque hay más sensores y son mejores.

La clave para interpretar una serie como esta no es el número de eventos, sino tres elementos: la magnitud, la evolución y la localización. En magnitud, el máximo de 2,6 queda muy por debajo del umbral de percepción habitual, que se sitúa en torno a 3,0 cuando el foco es superficial y está cerca de tierra. En evolución, no hay una progresión ascendente sostenida ni un aumento de la frecuencia. Y en localización, los focos están repartidos entre tres zonas separadas por más de doscientos kilómetros, lo que descarta un único proceso común.

La diferencia relevante sería que los terremotos se concentraran bajo un edificio volcánico, a poca profundidad y con una frecuencia creciente. Eso es lo que los organismos de vigilancia buscan, y no es lo que muestra esta serie.

El seguimiento de la actividad sísmica en Canarias corre a cargo del IGN, que publica en abierto y en tiempo prácticamente real todos los eventos detectados. Esa transparencia es la que permite que cualquiera consulte los datos, pero también la que alimenta cada cierto tiempo interpretaciones alarmistas de registros que forman parte de la normalidad geológica del archipiélago.