El IGN registra nueve terremotos en 18 horas en el mismo punto de Canarias

Nueve terremotos en 18 horas y ahora también tiembla el este de Canarias

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LO ESENCIAL Nueve movimientos en dieciocho horas. El mayor, de 2,4 frente a Lanzarote. La media de 30 días es 1,9. Tres días seguidos en el mismo punto. Ninguno se ha sentido.

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado nueve terremotos en Canarias entre la tarde del martes y el mediodía de este miércoles, 4 de noviembre. El mayor, de magnitud 2,4 mbLg, se registró en aguas próximas a Lanzarote.

La novedad respecto a los días anteriores no está en el número, sino en el mapa: por primera vez esta semana hay actividad en el extremo oriental del archipiélago de Canarias que las autoridades vigilan desde hace tiempo.

Los nueve terremotos localizados por el IGN

Este es el detalle, agrupado por zonas:

Entorno de Lanzarote y Fuerteventura

11:12 UTC. Magnitud 2,4 a 17 kilómetros de profundidad. El mayor de la serie.

Magnitud 2,4 a 17 kilómetros de profundidad. El mayor de la serie. 00:47 UTC. Magnitud 1,7 a 4 kilómetros.

Magnitud 1,7 a 4 kilómetros. 23:44 UTC del martes. Magnitud 1,8 a 14 kilómetros.

Entorno de Tenerife

19:23 UTC del martes. Magnitud 2,2 a 26 kilómetros, al norte de la isla.

Magnitud 2,2 a 26 kilómetros, al norte de la isla. 17:14 UTC del martes. Magnitud 1,6 a 9 kilómetros, frente a la costa este.

Magnitud 1,6 a 9 kilómetros, frente a la costa este. 04:38 y 04:59 UTC. Dos de magnitud 1,2 en esa misma zona este.

Dos de magnitud 1,2 en esa misma zona este. 22:48 UTC del martes. Magnitud 1,3 a 4 kilómetros, al suroeste.

El Hierro

05:40 UTC. Magnitud 1,1 a 8 kilómetros, al suroeste de El Pinar.

Ninguno de los nueve tiene intensidad EMS asignada en los boletines del IGN, que es la forma técnica de decir que nadie ha reportado haberlos notado.

Lo que distingue al terremoto de Lanzarote

El de magnitud 2,4 destaca por una razón concreta y medible: supera la magnitud media que el IGN ha calculado para Canarias en los últimos treinta días, que se sitúa en 1,9.

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Aun así, sigue siendo un movimiento débil. La percepción en superficie suele empezar a partir de magnitud 2,5 o 3, y este se quedó por debajo, además de producirse en mar abierto y a 17 kilómetros de profundidad.

No es la primera vez este otoño que la zona oriental registra actividad. El 25 de octubre, el IGN localizó un seísmo de magnitud 3,1 a unos 90 kilómetros de Fuerteventura y a 50 kilómetros de profundidad, el más hondo de aquella semana.

El punto de Tenerife que lleva tres días temblando

Hay un detalle que merece seguimiento. Frente a la costa este de Tenerife, en una franja de pocos kilómetros, se han localizado terremotos el lunes, el martes y el miércoles.

Esa zona tiene antecedentes. En octubre de 2025, la costa de Fasnia y Arico acumuló 55 movimientos en pocos días. El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, calificó entonces aquella serie como «peculiar por su persistencia» y señaló que esa zona «no es la más habitual» en lo que a sismicidad se refiere.

Aquella serie no derivó en nada y el propio organismo descartó una intrusión magmática. Lo de ahora es de magnitudes muy inferiores y un número de eventos o terremotos mucho menor.

Qué dice el contexto sobre los terremotos en Canarias

El archipiélago registra alrededor de 2.000 terremotos al año, según el portavoz del IGN en Canarias, Eduardo Suárez. Son más de cinco diarios de media, de modo que nueve en dieciocho horas está por encima de lo corriente, pero dentro de rangos conocidos.

Conviene además una advertencia técnica. Uno de los eventos de este miércoles figura en el boletín con 0,0 kilómetros de profundidad de estos terremotos. Ese valor no significa necesariamente que ocurriera en superficie: en los registros del IGN suele indicar que la profundidad no ha podido determinarse con precisión y queda fijada por defecto hasta la revisión del análisis.

No hay ninguna alerta activa ni se ha modificado el nivel de alerta volcánica en ninguna isla. Los boletines, sujetos a revisión continua, se publican en la web del organismo.