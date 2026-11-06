El IGN registra un enjambre de terremotos en el mismo sitio frente a Tenerife en 24 horas

El IGN registra cinco terremotos en el mismo sitio frente a Tenerife y uno más bajo la isla

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LO ESENCIAL Cinco en el mismo punto. Veintiséis horas seguidas. El mayor, magnitud 2,3. Quince kilómetros de radio. Ninguno se ha sentido.

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Los terremotos que lleva registrando el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias esta semana han cambiado de patrón. Han dejado de estar repartidos por el archipiélago y cinco de ellos se han concentrado en un mismo punto frente a la costa este de Tenerife.

Ocurrieron entre la madrugada del jueves y la de este viernes. Veintiséis horas.

Los cinco terremotos agrupados frente a Tenerife

Este es el detalle que publica el IGN en su boletín, todos etiquetados en la zona Atlántico-Canarias:

02:28 UTC del jueves. Magnitud 0,9 a 10 kilómetros de profundidad.

Magnitud 0,9 a 10 kilómetros de profundidad. 12:50 UTC del jueves. Magnitud 1,8 a 12 kilómetros.

Magnitud 1,8 a 12 kilómetros. 23:15 UTC del jueves. Magnitud 2,3 a 16 kilómetros. El mayor del grupo.

Magnitud a 16 kilómetros. El mayor del grupo. 00:52 UTC del viernes. Magnitud 1,2 a 9 kilómetros.

Magnitud 1,2 a 9 kilómetros. 04:35 UTC del viernes. Magnitud 1,3 a 14 kilómetros.

Las coordenadas los sitúan a todos en un área reducida, de apenas unos quince kilómetros de lado, en aguas frente al este de la isla. Las profundidades se mueven en una horquilla estrecha, entre 9 y 16 kilómetros.

Ninguno tiene intensidad máxima asignada en los boletines, que es la forma técnica de decir que no consta que nadie los haya notado en tierra.

Por qué esta agrupación de terremotos importa

Hasta ahora, la actividad de esta semana en Canarias estaba repartida entre el entorno de El Hierro, la franja atlántica de las islas orientales y el mar de Tenerife, con cientos de kilómetros entre unos puntos y otros. Eso es actividad de fondo.

Lo de ahora es distinto en la forma: varios eventos seguidos, en el mismo sitio y en pocas horas. Conviene precisar, eso sí, que el IGN no ha calificado oficialmente este conjunto como enjambre sísmico ni ha emitido comunicado alguno al respecto. La agrupación se deduce de sus propios datos públicos.

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Esa zona tiene antecedentes conocidos. En octubre de 2025, la costa de Fasnia y Arico acumuló 55 movimientos en pocos días. El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, describió entonces aquella serie como «peculiar por su persistencia», y recordó que no es la zona más habitual del archipiélago en cuanto a sismicidad. Aquello no derivó en nada y el organismo descartó una intrusión magmática.

El terremoto que sí está bajo tierra en Tenerife

Hay un sexto evento que no pertenece a ese grupo y que merece mención aparte, porque no está en el mar.

A las 05:37 UTC de este viernes, el IGN localizó un movimiento de magnitud 0,7 a 6 kilómetros de profundidad al suroeste de La Guancha, en el norte de Tenerife.

Dos matices imprescindibles de estos terremotos. El primero: 0,7 es una magnitud ínfima, de las que solo detecta la instrumentación y que jamás se percibe en superficie. El segundo: está a decenas de kilómetros de los otros cinco y a una profundidad distinta, así que no forma parte de la misma agrupación.

Tenerife lleva desde febrero de 2026 con una actividad sismovolcánica más intensa de lo habitual en el entorno del complejo Teide-Pico Viejo, con episodios que han sumado centenares de eventos en 24 horas. El IGN ha mantenido en todo momento que esa actividad se encuentra dentro de los parámetros que vigila.

Qué significan estos terremotos en Canarias

El archipiélago registra alrededor de dos mil terremotos al año, más de cinco diarios de media. El volumen de esta semana está por encima de lo corriente, pero las magnitudes no: el mayor de todo el episodio ha sido un 2,5 el jueves al suroeste de Fuerteventura, y el umbral de percepción en superficie suele situarse a partir de 2,5 o 3.

No hay ninguna alerta activa ni se ha modificado el nivel del semáforo volcánico en ninguna isla por estos terremotos. Los boletines están sujetos a revisión y se actualizan de forma continua en la web del IGN.