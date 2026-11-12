El IGN registra un terremoto en El Hierro en la misma zona donde todo empezó en 2011

Un terremoto a doce kilómetros de la costa de El Hierro, justo donde ya pasó una vez

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LO ESENCIAL Un terremoto de magnitud 2,4 a doce kilómetros de profundidad El epicentro cae en el mar, no en tierra Es la misma franja marina donde nació el volcán Tagoro

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este jueves un terremoto frente a la costa de El Hierro. El movimiento se produjo a las 14:59 hora canaria, alcanzó una magnitud de 2,4 en la escala mbLg y se localizó a doce kilómetros de profundidad. Nadie lo sintió: el catálogo no recoge ninguna intensidad percibida.

Dónde ha sido exactamente el terremoto de El Hierro

El epicentro del terremoto se sitúa en las coordenadas 27,6172 norte y 18,0405 oeste. Traducido al mapa, eso lo coloca en el mar, a unos once kilómetros al suroeste de El Pinar, fuera de tierra firme y dentro de la franja marina conocida como el Mar de las Calmas.

El IGN lo ha catalogado con la referencia es2026weujq y lo ha etiquetado como «SW El Pinar de El Hierro». La profundidad, doce kilómetros, lo sitúa en la corteza, no en superficie.

Por qué este terremoto no ha caído en un punto cualquiera

Ahí está lo relevante. Ese mismo rectángulo de océano, al sur y al suroeste de la isla, es donde se desarrolló el único proceso eruptivo que vivió Canarias en este siglo antes de La Palma.

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En octubre de 2011, a escasos dos kilómetros al sur de La Restinga, una erupción submarina levantó un edificio volcánico desde el fondo marino. Aquel cono acabó recibiendo el nombre de Tagoro y el pasado mes de octubre se cumplieron quince años de su nacimiento. Toda la crisis sísmica que lo precedió se concentró precisamente en este sector, con profundidades que arrancaron en torno a los diez y quince kilómetros antes de ir ascendiendo hacia la superficie.

Qué significa y qué no significa un terremoto así

Conviene decirlo sin rodeos: un único terremoto de magnitud 2,4 no anticipa nada. El Hierro es la isla más joven del archipiélago y la más activa desde el punto de vista sísmico, y registra movimientos de esta magnitud con regularidad sin que ocurra absolutamente nada después.

Lo que sí tiene valor es el seguimiento. Lo que los científicos vigilan no es un terremoto aislado, sino tres cosas a la vez: que los eventos se agrupen en el tiempo, que la profundidad empiece a disminuir de forma sostenida y que aparezca deformación del terreno. Ninguna de las tres se ha producido con este registro.

El IGN e Involcan mantienen la vigilancia permanente sobre el archipiélago y publican los datos en abierto, de modo que cualquiera puede comprobar en tiempo real si un movimiento aislado se queda en eso o se convierte en una serie.