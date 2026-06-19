El impulso eléctrico de 2026: las matriculaciones de coches eléctricos en España siguen creciendo

Cuando se analizan las matriculaciones de vehículos eléctricos este año, lo cierto es que se ve como los electrificados y los híbridos enchufables están creciendo un 50%, debido a los incentivos fiscales, una oferta mayor de modelos y también por el cambio de percepción que están teniendo los compradores.

Un mercado al alza

Hasta el año 2024 el coche electrificado era una opción minoritaria, pero en 2026 ya representa uno de cada cinco turismos nuevos matriculados en nuestro país. Todo ello lo que hace es reflejar que existe una tecnología más madura, una gama de modelos mayor y que los precios cada vez son más competitivos, por lo que estos vehículos cada vez son más accesibles para más compradores.

Primer trimestre 2026: récord histórico de matriculaciones

Si hablamos de Matriculaciones coches eléctricos 2026 en este periodo, se han batido todos los récords anteriores. El crecimiento llega a ser de un 50%. Esto es especialmente relevante al no haber un plan de ayudas masivo por parte del estado, lo que evidencia que es una demanda real y no se trata únicamente de incentivos temporales.

Los vehículos que son totalmente eléctricos han crecido bastante, lo que significa que están ganando terreno frente al híbrido enchufable, aunque los dos comparten protagonismo.

Híbridos enchufables: el motor del crecimiento

Son los responsables del alto crecimiento de las cifras, en las que los PHEV han subido bastante, en los que el Toyota C-HR PHEV el primer líder. En febrero, las matriculaciones de PHEV fueron superiores en un 75%, posicionándose como la referencia con enchufe en el mercado.

Las razones de su éxito son que es más económico que el eléctrico 100% y dispone de la autonomía de la combustión, lo que hace que se elimine la ansiedad por la batería y se tenga acceso a las mismas ventajas de índole fiscal.

Enero y febrero: crecimiento sostenido

En enero aumentaron las ventajas de turismos eléctricos cerca del 30%, con el Tesla Model Y y el Jeep Avenger en segunda posición. Febrero supuso un crecimiento del 45%. Si combinamos los eléctricos y los PHEV, fueron un 22,5 % del mercado, lo que da una idea del buen momento que vive esta tecnología en España.

Marzo: el mes que batió todos los récords

El más importante del primer trimestre, puesto que aumentaron las matriculaciones respecto al año pasado de coches eléctricos un 40% más que el año anterior y un 84% si vamos a los PHEV.

¿Cuáles son las marcas y los modelos líderes?

El liderazgo por parte de Tesla en el segmento de eléctricos continúa. El Model Y fue referencia en enero, en febrero el Model 3 arrasó, seguido del BYD Dolphin Surf.

En total, en el primer trimestre, el liderazgo es de Tesla, pero ha perdido cuota frente a BYD y las marcas chinas, que ya han alcanzado un 24% del mercado.

Respecto a los PHEV, el BYD Seal U DM-i fue líder, seguido del Toyota C-HR PHEV, mientras que el Mercedes GLC cerró el podio.

¿Cómo fueron las ventas a nivel geográfico?

La primera fue Madrid, que acaparó cerca del 43% del mercado y un 45% en cuanto a los electrificados. Seguida por Cataluña con un 13% y Andalucía con un 9%.

Lo que queda claro, es que estos datos reflejan que el mercado se concentra en las grandes ciudades, en las que las ventajas del coche eléctrico, como acceder a zonas de bajas emisiones, ahorro de combustible y menores restricciones, son más claras.

¿Por qué está creciendo tanto el mercado eléctrico?

Una de las razones se encuentra en la recuperación de la deducción del 15% en el IRPF, lo que ayudó a disparar un 83% las compras de turismos electrificados en el canal de particulares durante el mes de marzo.

En este año, han aparecido más de 90 nuevos modelos, un 56% más de matriculaciones, el aumento de las marcas chinas y un comprador que tiene ante sí una oferta enorme de vehículos.

Se ha producido una combinación de precios más reducidos, mayor oferta, incentivos fiscales y ventajas de uso que han hecho que el coche eléctrico sea una opción real para muchos compradores.

Conclusión: 2026, el año de la consolidación eléctrica

En España los números no mienten y la tendencia al alza es clara. Nuestro país está consolidando una transición clara hacia la movilidad eléctrica. Tanto los eléctricos puros como los híbridos enchufables comparten protagonismo. Las marcas chinas, especialmente BYD, han llegado para cambiar la fotografía del mercado, puesto que ofrecen unos modelos competitivos a precios más reducidos. Madrid sigue siendo el centro del mercado, pero progresivamente, la tendencia se está extendiendo a todo el país y todo parece indicar que es algo que seguirá en aumento en los próximos meses y años.