El jueves, el pico: la AEMET activa avisos amarillos en 3 islas de Canarias y posibilidad de lluvias
"Plenamente veraniega": así describe la AEMET la primera semana del otoño en Canarias
El calendario dice otoño, pero la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dice otra cosa. La estación astronómica arranca la madrugada del miércoles 23 de septiembre, a la 01:05 hora canaria, y la agencia ha descrito la semana en la que llega con una expresión que no deja lugar a dudas: plenamente veraniega. Temperaturas más altas de lo normal en Canarias, precipitaciones escasas y un pico de calor situado justo después del cambio de estación, el jueves.
El portavoz de la AEMET, ha señalado que la subida térmica será especialmente acusada en Canarias. Entre el jueves y el viernes, los termómetros superarán los 32 a 34 grados en la mayor parte del archipiélago y los 34 en el sur de las islas, con valores que en muchas zonas se situarán entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para estas fechas.
La previsión de la AEMET isla por isla
- Tenerife. Es donde la progresión resulta más llamativa. Santa Cruz pasa de 31 grados el lunes a 32 el martes, 33 el miércoles y 36 el jueves. Las mínimas suben de 22 a 24 y hasta 26 grados el jueves, lo que supone noches sin apenas alivio. Se esperan valores próximos a 30 en las medianías del sur y el este. El lunes, además, el viento sopla del suroeste con fuerza en las cumbres centrales, con probables rachas muy fuertes.
- Gran Canaria. Hasta 32 grados el lunes en las vertientes sur y oeste. Las Palmas de Gran Canaria se mantiene más moderada: 27 grados el lunes y el martes, 30 el miércoles y el jueves, y una mínima que puede llegar a 26 el jueves.
- Fuerteventura. El interior sur puede alcanzar localmente los 34 grados ya el lunes. En Pájara, la previsión municipal marca 32 el lunes, 33 el martes y 36 el miércoles y el jueves, antes de bajar a 31 el viernes y 30 el sábado.
- Lanzarote. Hasta 32 grados en el sur el lunes, con calima en altura, que afecta sobre todo a las islas orientales. Arrecife rondaría los 30 grados entre el viernes y el sábado.
- La Gomera. Ascenso en medianías y zonas altas, donde se podrán alcanzar localmente los 30 grados en puntos del sur y el este.
- La Palma. Queda al margen de la calima y es la única isla con alguna posibilidad de precipitación: baja probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada del lunes en medianías del este.
- El Hierro. Incluida en el ascenso general de las temperaturas, sin fenómenos destacados previstos.
Las previsiones municipales corresponden a la localidad de referencia y no deben extenderse de forma uniforme a todo el término municipal, que puede incluir zonas costeras e interiores con condiciones muy distintas.
Por qué el otoño llega con calor
La explicación está en las altas presiones, que mantendrán los cielos poco nubosos o despejados y las precipitaciones muy escasas durante prácticamente toda la semana. Es el mismo patrón que la AEMET ha ido describiendo a lo largo de septiembre: cuando el alisio pierde fuerza y la situación se estabiliza, la masa de aire se calienta y se abre la puerta a la calima en altura.
Previsión en Canarias, día a día de la AEMET
|Día
|Máxima
|Mínima
|Lunes 21
|25 °C
|19 °C
|Martes 22
|25 °C
|21 °C
|Miércoles 23
|27 °C
|21 °C
|Jueves 24
|31 °C
|24 °C
|Viernes 25
|29 °C
|23 °C
|Sábado 26
|27 °C
|22 °C
|Domingo 27
|26 °C
|21 °C
|Lunes 28
|26 °C
|21 °C
El respiro llega a partir del viernes y el sábado, cuando las previsiones muestran una bajada en varias localidades. Pero no será un descenso acusado en todos los puntos: Santa Cruz de Tenerife mantendría máximas de 33 grados y Las Palmas de Gran Canaria rondaría los 29. La moderación se nota más en Fuerteventura que en las capitales.
Nada de esto contradice lo que la propia agencia de la AEMET viene anticipando. La predicción estacional de la AEMET otorga entre un 60% y un 70% de probabilidad a que el trimestre de septiembre a noviembre sea más cálido de lo normal en Canarias, y su delegado territorial, David Suárez, advirtió hace unos días de que el verano en el archipiélago se está alargando prácticamente hasta octubre. La primera semana del otoño parece dispuesta a darle la razón.
Las recomendaciones de la AEMET son las habituales en episodios de calor: hidratación frecuente, evitar la exposición al sol en las horas centrales y prestar atención a mayores, menores y personas con patologías previas, especialmente por unas noches que en algunos puntos no bajarán de los 26 grados. La evolución, como siempre, la irá marcando cada actualización de la AEMET.