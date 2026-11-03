El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel empeora: veinte minutos en parada y deterioro neurológico

El parte de madrugada sobre Jesús de Miguel: ha empeorado neurológicamente

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LO ESENCIAL El parte llegó de madrugada. Veinte minutos en parada. Sigue ingresado en la UCI. La familia pide respeto. El partido quedó suspendido.

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El CD Tenerife comunicó durante la madrugada de este martes, 3 de noviembre, que el estado de salud de Jesús de Miguel «ha empeorado neurológicamente». El delantero sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El parte, difundido a primera hora, corrige a peor el comunicado del lunes, que hablaba de un estado estable dentro de la gravedad.

Qué le ocurrió a Jesús de Miguel en el Heliodoro

El delantero sufrió una parada cardiorrespiratoria tras recibir un fuerte golpe durante el encuentro del lunes frente al FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El impacto se produjo en una acción con el portero rival, Owono. Los servicios médicos intervinieron sobre el césped y tuvieron que practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Según informó, el futbolista permaneció veinte minutos en parada cardiorrespiratoria antes de ser reanimado.

Una vez estabilizado, fue evacuado en ambulancia e ingresado en la UCI en Tenerife. El encuentro quedó suspendido. El árbitro reflejó en el acta oficial que, ante la gravedad de los hechos y al no observar mejoría en el estado del jugador, los equipos se retiraron a vestuarios.

Los partes médicos sobre Jesús de Miguel

La información oficial ha ido evolucionando en pocas horas:

Lunes, primer comunicado. El club confirma el ingreso en la UCI y que sus servicios médicos permanecen en el hospital pendientes de la evolución.

El club confirma el ingreso en la UCI y que sus servicios médicos permanecen en el hospital pendientes de la evolución. Lunes, segundo parte. Jesús de Miguel continúa en la UCI, «estable, dentro de la gravedad».

continúa en la UCI, «estable, dentro de la gravedad». Martes de madrugada. El club informa de que el jugador «ha empeorado neurológicamente».

El CD Tenerife ha indicado que seguirá comunicando novedades conforme se produzcan. Los servicios médicos del club permanecen junto al futbolista en el hospital.

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Conviene subrayar un punto que han pedido expresamente los allegados: la familia ha solicitado que toda la información sobre su estado se canalice a través de los partes médicos oficiales que difunda el club, y que se mantenga reservado el resto.

Quién es Jesús de Miguel

Jesús de Miguel Alameda, nacido el 21 de septiembre de 1996, tiene 29 años y juega como delantero. Llegó al CD Tenerife en julio de 2025 procedente del CD Castellón, y tiene contrato en vigor hasta junio de 2028.

Antes de recalar en el conjunto blanquiazul pasó por el Unionistas de Salamanca y por el club castellonense, donde renovó antes de su traspaso a la Isla.

Sus compañeros de equipo se desplazaron al centro hospitalario tras el partido. El FC Andorra, club rival en el encuentro suspendido, ha hecho público un mensaje de apoyo al jugador.

Lo que queda por saber

El club no ha facilitado más detalles clínicos más allá del deterioro neurológico, y no ha precisado pronóstico ni plazos. Cualquier actualización dependerá de la evolución del futbolista en la UCI.

Tampoco se ha comunicado por ahora una nueva fecha para el partido suspendido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, ni se ha informado de decisiones por parte de la competición.

En situaciones como esta, el tiempo de parada es un factor que los especialistas consideran determinante, pero cualquier valoración sobre el alcance del daño corresponde exclusivamente al equipo médico que atiende al paciente. Ni el club ni el hospital han ofrecido ese detalle.

Mientras tanto, la petición es la misma que trasladó la familia desde el primer momento: esperar a los partes oficiales. El CD Tenerife informará cuando haya novedades sobre la evolución de Jesús de Miguel.