El mal tiempo en Canarias durará varios días más: la AEMET avisa de lluvias y descenso térmico por los restos de una DANA

El mal tiempo en Canarias no tiene fecha de fin inmediata. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un sábado con cielos nubosos, lluvias débiles y dispersas en las islas montañosas y un alisio que arreciará por la tarde con rachas ocasionalmente fuertes en varias zonas del archipiélago. Pero lo más relevante es lo que viene después: la AEMET anuncia que la inestabilidad se prolongará varios días más por los restos del paso de una DANA que sigue dejando nubosidad, posibles precipitaciones y un repunte del descenso térmico.

Las temperaturas de este sábado se mantendrán con pocos cambios, con mínimas en ligero ascenso y máximas que oscilarán entre los 24 °C en Santa Cruz de Tenerife y los 12 °C de mínima en Valverde (El Hierro). El alisio soplará flojo a moderado, siendo más intenso en la provincia oriental y con tendencia generalizada a arreciar durante la tarde.

La AEMET anuncia que el mal tiempo en Canarias durará varios días más por los restos de inestabilidad que deja el paso de una DANA, con posibles lluvias, nubosidad persistente y un repunte del descenso térmico.

Sábado: nubes, lluvias débiles y alisio que arrecia

La jornada del sábado estará marcada por los intervalos nubosos generalizados en todo el archipiélago, con cielos predominantemente cubiertos en el norte de las islas montañosas. En estas zonas no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales, aunque la AEMET no prevé fenómenos significativos ni acumulados importantes.

El alisio, el viento del nordeste que define gran parte de la climatología canaria, será el otro protagonista de la jornada. Soplará flojo a moderado en general, pero será más intenso en la provincia oriental (Lanzarote y Fuerteventura) y arreciará durante la tarde en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. En las islas orientales, las rachas podrían ser ocasionalmente fuertes en Canarias.

Previsión de la AEMET isla por isla para este sábado

Lanzarote

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de las mínimas. Alisio ocasionalmente fuerte. En Arrecife, entre 17 y 23 °C.

Fuerteventura

Intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de las mínimas. Alisio ocasionalmente fuerte. En Puerto del Rosario, entre 17 y 23 °C.

Gran Canaria

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de las mínimas. Alisio ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, con brisas predominando en el suroeste. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 19 y 22 °C.

Tenerife

Intervalos nubosos a nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de mínimas en zonas bajas. Alisio flojo en general, más intenso en la vertiente este y extremo noroeste, arreciando por la tarde. En cumbres centrales, viento de componente norte disminuyendo a flojo durante la mañana. En Santa Cruz de Tenerife, entre 17 y 24 °C.

La Gomera

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso. Alisio flojo, más intenso en vertientes este y noroeste, arreciando por la tarde. En San Sebastián de La Gomera, entre 17 y 23 °C.

La Palma

Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles, especialmente en el noreste. La Palma es la isla con mayor probabilidad de precipitación en la jornada de este sábado. Temperaturas con pocos cambios. Alisio flojo, más intenso en vertientes sureste y noroeste, arreciando por la tarde. En Santa Cruz de La Palma, entre 17 y 21 °C.

El Hierro

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Alisio flojo, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, arreciando por la tarde. En Valverde, entre 12 y 17 °C.

¿Qué es la DANA que está afectando a Canarias?

La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) es un sistema meteorológico en Canarias que se forma cuando una masa de aire frío se desgaja de la circulación general de la atmósfera y queda atrapada en altura, generando inestabilidad intensa en las zonas sobre las que se sitúa. A diferencia de las borrascas convencionales, que se desplazan con relativa rapidez, las DANA tienden a ser casi estacionarias, lo que significa que sus efectos pueden prolongarse durante varios días sobre una misma zona.

En el caso de Canarias, la DANA que ha estado condicionando el tiempo durante esta semana ha dejado ya lluvias de débiles a moderadas en las islas montañosas, cielos persistentemente nubosos y un descenso de temperaturas que alejó al archipiélago de los 34 °C registrados durante el episodio de calima del fin de semana anterior. Ahora, aunque la DANA como tal se aleja, sus restos de inestabilidad siguen alimentando la nubosidad y las precipitaciones en el archipiélago.

Las DANA tienden a ser casi estacionarias, lo que explica que sus efectos se prolonguen durante varios días. Los restos de la que ha afectado a Canarias esta semana seguirán condicionando el tiempo con nubes, lluvias y un nuevo descenso térmico.

La AEMET en Canarias también avisa sobre las condiciones marítimas en aguas canarias para este sábado. Se esperan vientos del norte o nordeste de fuerza 4 a 5, con marejada y mar de fondo del noroeste que dejará olas de entre 1 y 2 metros. Estas condiciones desaconsejan las actividades náuticas recreativas, especialmente en embarcaciones pequeñas, y obligan a extremar la precaución en zonas costeras expuestas al oleaje del norte y noroeste de Canarias.

Los bañistas en Canarias deben prestar atención a las banderas de los puestos de vigilancia en las playas, ya que el mar de fondo puede generar corrientes y oleaje peligroso incluso en zonas habitualmente tranquilas. Las playas orientadas al norte y noroeste serán las más afectadas.

El mal tiempo se alarga: qué esperar los próximos días

Lo que preocupa a muchos canarios no es el sábado en sí, sino que la AEMET confirma que el mal tiempo se prolongará más allá del fin de semana. Los restos de inestabilidad que deja la DANA seguirán alimentando la nubosidad y las precipitaciones durante los próximos días, con un repunte del descenso térmico que mantendrá las temperaturas por debajo de los valores habituales para esta época del año.

Para el domingo, la AEMET prevé cielos predominantemente nubosos en el norte y este de las islas montañosas con lluvias débiles y ocasionales, especialmente durante la primera mitad del día, y un alisio que se mantendrá moderado del nordeste con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en las islas orientales.

El archipiélago de Canarias encadena ya más de una semana de inestabilidad casi continua desde que la calima dio paso a las lluvias el martes pasado. La semana ha sido un ejemplo de la variabilidad meteorológica que Canarias puede experimentar en primavera: de los 34 °C y la calima a las lluvias, el viento fuerte y los 12 °C de mínima en El Hierro en apenas diez días. Los expertos recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales de la AEMET y planificar las actividades al aire libre teniendo en cuenta las condiciones de viento y nubosidad.