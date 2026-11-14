El mapa oficial del riesgo volcánico en Canarias no dice lo que todo el mundo está contando

El documento público que desmonta lo que se está diciendo del riesgo volcánico en Canarias

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LO ESENCIAL El BOE no nombra ni un solo municipio El mapa oficial usa cinco bandas, no un nivel rojo No hay ninguna zona en la banda más alta La clasificación es por zonas, no por municipios Los datos del mapa son de 2018

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Desde mediados de octubre circula por Canarias una cifra que se ha repetido decenas de veces: seis municipios estarían catalogados en nivel rojo por riesgo volcánico, y la fuente sería el Boletín Oficial del Estado. La cifra aparece en titulares, en tertulias y en conversaciones vecinales. Los dos documentos que supuestamente la sostienen son públicos y gratuitos. Los hemos abierto.

Lo que sí dice el BOE sobre Canarias

El documento es la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico, aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el BOE el 10 de octubre de 2026 con la referencia BOE-A-2026-21147. Sustituye a la de 1996 y tiene casi doscientas mil palabras entre texto y anexos.

Lo que contiene sobre el archipiélago es esto: que Canarias es el único territorio nacional que supera el umbral de peligrosidad establecido, con un 77,69%, y que por esa razón la directriz es de aplicación obligatoria allí. Establece además que los planes de ámbito local deben desarrollarse en los municipios «identificados como prioritarios en el mapa de riesgos».

Y ahí se acaba. La directriz no nombra ni un solo municipio. No hay lista, no hay tabla, no hay cifra. El Anexo I define el semáforo volcánico con sus cuatro colores verde, amarillo, naranja y rojo pero como escala general de alerta ante una crisis, no como etiqueta permanente de ningún territorio. El Anexo III explica cómo se construyen los mapas de riesgo, sin nombrar lugares.

Dicho de otro modo: la norma obliga, pero el listado que activa esa obligación está en otro documento. Y ese documento no viene con ella.

Dónde está el mapa que clasifica el riesgo en Canarias

Ese otro documento existe y es público. Se llama Mapa de Riesgo Total Volcánico, lleva el número 3 dentro del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico del Cabildo de Tenerife, y está colgado en el portal de transparencia de la corporación insular. Sus datos proceden del PEVOLCA, el plan específico de emergencias de Canarias, en su versión de 2018.

Es un mapa, literalmente: una lámina con la silueta de Tenerife coloreada por zonas y una leyenda al margen. Y la leyenda tiene cinco bandas, no cuatro colores de semáforo: Muy Alto, Alto, Moderado, Bajo y Muy Bajo.

Primera observación: el nivel rojo, como categoría con ese nombre, no existe en este documento. El rojo es simplemente el color con el que se representaría la banda «Muy Alto».

Lo que se ve al abrir el mapa

Segunda observación, y es la relevante. Al examinar la lámina completa, ampliada al doscientos por ciento y recorriendo la isla de punta a punta, no aparece ninguna zona en rojo. Tampoco en naranja.

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Prácticamente toda la superficie de Tenerife está pintada en los dos tonos de verde, los correspondientes a las bandas «Bajo» y «Muy Bajo». El único punto del mapa que sale de esa gama es una franja estrecha de color amarillo, la banda «Moderado», situada junto a La Laguna y orientada hacia el oeste.

Esa franja es la cota más alta que alcanza el mapa de riesgo total volcánico de la isla. Una sola mancha amarilla, en el extremo noreste, en la zona más poblada y llana del territorio.

Por qué nadie encuentra esos seis municipios de Canarias

Queda una tercera observación en Canarias, quizá la que explica todo el malentendido. El mapa colorea zonas, no municipios. Los nombres de los 31 municipios de Tenerife aparecen impresos sobre la lámina a modo de referencia geográfica, igual que las carreteras o la línea de costa, pero ninguno de ellos tiene un nivel asignado.

No hay, por tanto, una lista de municipios en rojo que contar. No es que falte el sexto: es que la clasificación municipal no existe en el documento.

Rastreando el origen de la cifra, la primera aparición localizable es del 15 de octubre, cinco días después de la publicación en el BOE. Decía que la directriz fijaba seis municipios del flanco noroeste de Tenerife en nivel rojo, y a continuación nombraba cinco: Guía de Isora, Santiago del Teide, El Tanque, Garachico y parte de Icod de los Vinos. El sexto no aparecía. A partir de ahí la cifra se fue reproduciendo con la atribución al BOE intacta.

Lo que esto no significa para Canarias

Conviene cerrar con una advertencia, porque este reportaje se puede leer mal con facilidad.

Que el mapa no muestre zonas en rojo no significa que no haya riesgo volcánico en Tenerife. Significa otra cosa, más técnica y menos tranquilizadora de lo que parece. El riesgo total es un índice que combina la peligrosidad del fenómeno con la exposición de lo que hay encima, y da resultados bajos en superficies amplias y poco pobladas aunque el volcán esté justo debajo.

Hay además un dato que obliga a la prudencia en Canarias: los datos de ese mapa son de 2018 y la lámina está fechada en 2020. Desde entonces ha ocurrido la erupción de La Palma de 2021 y, este mismo año, una secuencia de actividad bajo Las Cañadas del Teide que llevó al IGN a enviar avisos a Protección Civil. El propio Cabildo lleva meses reuniéndose con los ayuntamientos para revisar el mapa de riesgos insular.

Lo que queda, con los documentos encima de la mesa, es esto: en Canarias hay una norma que obliga a los municipios prioritarios a tener su plan, hay un mapa oficial que no los identifica uno por uno, y hay una cifra circulando que ninguno de los dos documentos respalda. Si existe una lista de seis municipios en el nivel más alto, está en algún sitio que todavía no es público.