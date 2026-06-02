El mercado laboral sigue siendo un pilar de la economía canaria y exige soluciones frente al absentismo laboral

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife destaca la fortaleza del empleo en mayo, con 1.076 afiliados más y el menor nivel de paro desde diciembre de 2007

El presidente Santiago Sesé insiste defender que la formación para mejorar la empleabilidad, la productividad y la competitividad empresarial, para garantizar la continuidad del desarrollo económico de Canarias

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, valoró hoy como “muy positivos” los datos del mercado laboral de Canarias en el mes de mayo, “que vuelven a confirmar la fortaleza del empleo y su papel como uno de los principales pilares de la economía del Archipiélago”, e hizo hincapié en la necesidad de afrontar los obstáculos que frenan el crecimiento de las empresas, como es el absentismo.

“De hecho, el pasado mes se dio el mejor dato de paro registrado desde diciembre de 2007, con una reducción interanual del 5% y 7.573 personas”, dijo el presidente para evidenciar que “el mercado laboral está muy activo”. “Sin embargo, debemos abordar el elevado nivel de absentismo para conseguir mejorar los niveles de ocupación y empleabilidad”.

Santiago Sesé insistió en que esta estrategia permitirá que “las empresas puedan paliar la dificultad con la que se encuentran actualmente a la hora de encontrar personal y seguir generando oportunidades de empleo, riqueza y bienestar para el conjunto de la sociedad canaria”.

El número total de personas en situación de desempleo en mayo retrocedió en 763 personas, (-0,5% mensual), situando la cifra total en 144.598 desempleados, mientras que la afiliación media alcanzó las 963.972 personas, cifra que vuelve a situar a Canarias en registros históricos de afiliación, con 1.076 afiliados más que en abril y 25.804 afiliados medios más que hace un año.

Aun así, el presidente de la Cámara insistió en la importancia de seguir reforzando la formación para adaptar los perfiles de los profesionales a los nuevos requerimientos del mercado laboral y a la incorporación de nuevas tecnologías.

“Esta medida adquiere una importancia especial en los colectivos con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral”, afirmó e hizo alusión al colectivo sin empleo anterior, que es la única rama en la que no se produjo un descenso del desempleo en mayo, y en las mujeres, ya que sigue existiendo una brecha entre el volumen total de desempleados hombres y mujeres, a pesar de que en mayo se registraban 4.624 desempleadas menos que hace un año, frente a los 2.949 hombres menos.

Sesé volvió a defender que la formación es una de las vías más eficaces para mejorar la empleabilidad, la productividad y la competitividad empresarial, factores que considera fundamentales para garantizar la continuidad del desarrollo económico de Canarias en el medio y largo plazo.

En términos anuales, todos los sectores experimentan reducciones del paro. El mayor descenso en valores absolutos corresponde al sector servicios, con 5.285 desempleados menos que hace un año, mientras que la construcción lidera la caída en términos relativos, con un descenso del 9,3%.

Por edades, el paro entre los menores de 25 años descendió en el mes un 2,2%, con 171 jóvenes menos inscritos en las listas de desempleo, mientras que entre los mayores de 25 años se redujo un 0,4%, con 592 desempleados menos.

Las actividades que más contribuyeron al descenso mensual del paro fueron Administración Pública y Defensa, con 336 desempleados menos; la construcción, con una reducción de 177 personas; y el comercio, con 171 desempleados menos. Por el contrario, aumentó el desempleo en la hostelería con 246 parados más en el mes, debido a la menor actividad propia de esta época del año, y también entre las personas sin actividad económica anterior, con un incremento de 148 personas.

“El mes de mayo no suele ser un mes especialmente intenso en materia de contratación en las Islas”, recordó. Sin embargo, los datos reflejan una evolución favorable del empleo, un crecimiento que, según explica Santiago Sesé, ha sido más moderado que el observado en el conjunto nacional debido a la estacionalidad propia de Canarias, donde la actividad turística entra en una etapa de menor intensidad mientras que en otras comunidades autónomas comienza la preparación de la temporada de verano.

Por regímenes, la afiliación aumentó tanto en el Régimen General, con 777 afiliados más que en abril, como entre los trabajadores autónomos, con 348 afiliaciones adicionales respecto al mes anterior.