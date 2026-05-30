El Puerto de Las Palmas acogerá en septiembre la Seatrade Cruise Med, uno de los principales encuentros internacionales de la industria de cruceros

La nueva terminal de cruceros, la mayor de Europa, será el escenario de una cita que reunirá a navieras, operadores y líderes del sector marítimo internacional.

El Puerto de Las Palmas se convertirá en septiembre de 2026 en el epicentro internacional de la industria de cruceros con la celebración de la Seatrade Cruise Med, uno de los encuentros profesionales más relevantes del sector en el ámbito mediterráneo y atlántico. La cita, que tendrá lugar los días 16 y 17 de septiembre en la nueva terminal de cruceros Las Palmas Cruise Port, Muelle Santa Catalina, Puerto de Las Palmas, supondrá una oportunidad estratégica para reforzar el posicionamiento internacional de la Autoridad Portuaria y sus puertos como uno de los grandes nodos marítimos del Atlántico medio.

El evento reunirá en la isla a representantes de las principales navieras del mundo, autoridades portuarias, operadores logísticos, destinos turísticos, empresas de servicios y medios especializados en una plataforma de negocio de alcance global. La feria permitirá mostrar al sector internacional el potencial del Puerto de Las Palmas, su conectividad y el papel estratégico que desempeña Gran Canaria como punto de conexión entre Europa, África y América.

La celebración de la Seatrade Cruise Med coincidirá además con un momento de especial fortaleza para el turismo de cruceros en la provincia. La Autoridad Portuaria de Las Palmas cerró 2025 con un récord histórico al superar por primera vez los dos millones de cruceristas en un solo ejercicio, alcanzando los 2.089.042 pasajeros de crucero. En conjunto, el tráfico de pasajeros general en los cinco puertos de la provincia ascendió a 3.622.329 viajeros, consolidando la tendencia de crecimiento del sector y confirmando el atractivo del destino para las principales compañías internacionales.

Estas cifras sitúan a los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en una posición de liderazgo dentro del tráfico marítimo turístico del Atlántico y respaldan el papel estratégico que desempeña Gran Canaria en el desarrollo de nuevas rutas y operaciones de puerto base. El crecimiento sostenido del sector, unido a la estabilidad de la conectividad marítima y aérea, refuerza las expectativas de expansión de la actividad crucerística en los próximos años.

La terminal de cruceros

Una de las grandes protagonistas de esta cita internacional será la nueva terminal de cruceros Las Palmas Cruise Port, Muelle Santa Catalina, Puerto de Las Palmas, una infraestructura concebida para responder a las nuevas demandas del turismo marítimo y que se ha convertido ya en uno de los proyectos más relevantes del Atlántico medio. Gestionada por Las Palmas Cruise Port, perteneciente a Global Ports Holding -el mayor operador de terminales de cruceros del mundo- la terminal cuenta con una superficie aproximada de 14.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y podrá operar hasta cuatro buques de forma simultánea.

La infraestructura representa un salto cualitativo para el puerto tanto por su dimensión como por la modernización que incorpora. Con una inversión superior a los 40 millones de euros dentro del proceso de renovación de las terminales de cruceros de la provincia, el proyecto reforzará el posicionamiento de Las Palmas como puerto base internacional y contribuirá a atraer nuevas escalas y un mayor volumen de pasajeros.

La terminal, considerada la mayor de Europa en su categoría, será además el principal escaparate internacional del destino durante la celebración de la Seatrade Cruise Med. Durante dos jornadas, el recinto se transformará en un gran espacio ferial y congresual en el que se desarrollarán exposiciones comerciales, conferencias técnicas, encuentros empresariales y reuniones profesionales entre los principales actores de la industria.

La organización prevé la asistencia de más de 2.000 profesionales del sector, la participación de más de 180 expositores internacionales y la presencia de más de 200 representantes de compañías de cruceros procedentes de cerca de un centenar de países, reforzando el carácter global de una cita que situará durante varios días a Gran Canaria en el centro del debate sobre el futuro de la industria de cruceros.

Más allá del impacto promocional, la celebración de la Seatrade Cruise Med generará un importante retorno económico para la isla y contribuirá a dinamizar diferentes ámbitos vinculados al turismo, la restauración, el comercio o los servicios especializados. La organización estima además un importante efecto arrastre para pequeñas y medianas empresas locales, especialmente aquellas relacionadas con la oferta turística y las excursiones en destino.

La experiencia de otras ciudades anfitrionas demuestra además un crecimiento significativo en el tráfico de cruceros. Tras albergar la Seatrade Cruise Med, destinos como Venecia pasaron de 1,5 millones de pasajeros en 2007 a 2,2 millones en 2011, lo que supuso un incremento del 45%; Marsella creció un 75%, al pasar de 800.000 pasajeros en 2011 a 1,4 millones en 2015; mientras que Barcelona aumentó su tráfico un 12%, superando los tres millones de cruceristas tras la edición celebrada en 2014. También Santa Cruz de Tenerife experimentó un crecimiento del 9% después de convertirse en sede del evento. En el caso de Málaga, la ciudad registró un incremento del 37,4% tras la edición de 2022 y llegó a alcanzar un crecimiento acumulado del 232% tras acoger dos ediciones de la feria, consolidando así su posicionamiento dentro del mercado internacional de cruceros.

La elección del Puerto de Las Palmas como sede de la edición de 2026 supone un reconocimiento a la evolución y modernización del puerto, así como a la capacidad de la isla para acoger grandes encuentros internacionales vinculados a la economía azul y al turismo marítimo. La celebración de la Seatrade Cruise Med 2026 cuenta además con el respaldo de un amplio grupo de patrocinadores y entidades colaboradoras cuya implicación será fundamental para hacer posible la llegada del evento a Gran Canaria y garantizar su dimensión internacional.

Junto al apoyo institucional de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y Las Palmas Cruise Port -perteneciente a Global Ports Holding-, la cita prevé sumar la participación de empresas vinculadas al sector marítimo-portuario, la logística, el turismo, los servicios y la conectividad, reforzando el posicionamiento de los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, así como de los destinos turísticos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y sus capitales dentro de la industria de cruceros.