El servicio de Radiodiagnóstico del Hospital La Candelaria incrementa un 46 por ciento su actividad en los últimos diez años

Incremento del 46% en la actividad del servicio de Radiodiagnóstico del Hospital La Candelaria en la última década

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, realizó el año pasado casi 430.000 pruebas radiológicas, lo que supone un 46 por ciento más que en 2015, cuando se efectuaron más de 290.000. En total, el centro sanitario llevó a cabo casi cuatro millones de estudios de imagen en los últimos diez años.

Este incremento ha sido posible gracias a la optimización, ampliación y modernización de las instalaciones, tanto del Hospital La Candelaria como del Hospital del Sur, donde en 2023 se incorporó una nueva máquina de Tomografía Axial Computarizada (TAC), que permitió estudios más precisos por su alta tecnología; se actualizó el software de la Resonancia Magnética, ofreciendo mayor capacidad diagnóstica; y se renovó uno de los equipos de radiología convencional del centro sanitario.

El Hospital La Candelaria cambió, ese mismo año, el equipamiento del servicio en el complejo, con dos TAC, uno de ellos espectral; una resonancia magnética de tres teslas y dos angiógrafos vasculares, uno biplano y otro monoplano.

La mejora en las cifras de actividad no solo respondió a la inversión en equipamiento de última generación, sino también a la digitalización del servicio, lo que implicó que solo en el primer semestre de 2024 el centro superara las 200.000 pruebas realizadas.

s

Los profesionales del hospital emplearon estas imágenes para la detección de procesos oncológicos, cardiológicos y neurológicos, permitiendo diagnósticos más precoces y tratamientos más personalizados, para conocer tanto la ubicación como el tamaño de cánceres y tumores, esenciales para ampliar el diagnóstico y adaptar el tratamiento.

El servicio de Radiodiagnóstico del Hospital La Candelaria cuenta con un equipo multidisciplinar de 40 profesionales que trabajan en coordinación con las demás especialidades del complejo hospitalario, garantizando la funcionalidad, la calidad y la seguridad de unas pruebas fundamentales para el diagnóstico de las patologías y el ajuste de los tratamientos.