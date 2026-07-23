El «silent travel» pisa fuerte en Canarias: la nueva forma de viajar que rechaza el turismo masivo y busca la desconexión

Del yoga en las medianías al senderismo en soledad: así es el turismo silencioso que crece en Canarias este verano

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL El turismo silencioso es tendencia mundial creciente. Busca el descanso mental frente al turismo masivo tradicional. Canarias reúne condiciones ideales para practicarlo. Las medianías y los cielos oscuros son grandes reclamos. Cada vez más hoteles canarios se especializan en esta oferta.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

El «turismo silencioso» en Canarias es una de las grandes tendencias del sector turístico mundial de los últimos años, y también uno de los fenómenos que más está creciendo en Canarias este verano de 2026. Conocido internacionalmente como silent travel, quiet travel o quiet vacationing, se trata de una forma emergente de viajar que rechaza el bullicio del turismo masivo tradicional y busca precisamente lo contrario: el descanso mental profundo, la desconexión digital, el silencio real, la ausencia de estímulos artificiales y una experiencia de viaje más consciente, sostenible y saludable.

Un fenómeno impulsado por el creciente cansancio hacia las ciudades saturadas de turistas, la fatiga digital acumulada por las redes sociales y las nuevas prioridades de una parte creciente de los viajeros europeos que priorizan hoy la salud mental por encima de la acumulación de experiencias fotografiables en Canarias.

Y Canarias, para sorpresa de nadie que conozca bien el archipiélago, reúne condiciones excepcionales para convertirse en uno de los destinos europeos de referencia para este perfil de viajero silencioso. Paisajes protegidos, cielos entre los más oscuros del planeta, medianías de vegetación única, temperaturas templadas todo el año, aislamiento controlado en enclaves rurales, oferta creciente de retiros de bienestar y una red de senderos naturales que permiten caminar durante horas en silencio absoluto. Todos los elementos están sobre la mesa para que el archipiélago capitalice esta tendencia emergente que ya están detectando operadores turísticos internacionales, medios especializados y las principales cadenas hoteleras del segmento wellness.

Qué es exactamente el turismo silencioso y por qué crece con fuerza en Canarias

El turismo silencioso no tiene una definición cerrada, pero comparte una serie de rasgos comunes reconocibles. Se caracteriza por la búsqueda activa del silencio y de la ausencia de estímulos sonoros o visuales. Prioriza alojamientos discretos, rurales o de bajo impacto, huyendo de los grandes complejos turísticos con animación permanente.

Fomenta la desconexión digital voluntaria: teléfonos apagados, redes sociales cerradas, y ausencia de fotos compartidas en tiempo real. Prioriza las actividades introspectivas o de bajo estímulo como el senderismo en soledad, la meditación, el yoga, la lectura, la observación de estrellas, la natación en aguas naturales o la simple contemplación del paisaje. Y busca la ausencia de multitudes, incluso a costa de renunciar a los lugares más emblemáticos si están saturados.

La expansión de este fenómeno responde a varios factores estructurales identificados por analistas turísticos internacionales. El primero es la fatiga generalizada frente al turismo masivo, que ha vivido crisis reputacionales en destinos como Venecia, Barcelona, Ámsterdam o Bali. El segundo es el cansancio digital acumulado tras años de sobreexposición a redes sociales, notificaciones y contenidos audiovisuales.

El tercero es la creciente conciencia sobre la salud mental y la necesidad de auténtico descanso cognitivo, muy especialmente entre las generaciones más jóvenes. Y el cuarto es el auge del turismo bienestar (wellness travel), un segmento que Exceltur y los principales operadores mundiales identifican como uno de los de mayor crecimiento sostenido en los próximos años. El resultado es una nueva tipología de viajero, transversal en edad pero con mayor peso entre profesionales jóvenes y adultos de mediana edad con capacidad adquisitiva media-alta, que prioriza el descanso auténtico frente a la acumulación de destinos «instagrameables».

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

El turismo silencioso es una de las grandes tendencias del sector turístico mundial contemporáneo, con un perfil de viajero que busca desconexión digital, ausencia de estímulos y descanso mental profundo. Canarias reúne condiciones excepcionales para posicionarse como uno de los destinos europeos de referencia para este segmento emergente en pleno crecimiento.

Dónde practicar turismo silencioso en Canarias este verano

El archipiélago de Canarias ofrece opciones excepcionales para el turismo silencioso repartidas por las siete islas. La primera categoría son los enclaves de silencio natural en espacios protegidos. Los parques rurales de Anaga y Teno en Tenerife, con sus caseríos aislados, sus senderos de laurisilva y sus miradores casi desconocidos. El Parque Nacional del Teide fuera de las horas puntas, con su paisaje volcánico único que evoca desconexión absoluta en Canarias.

Los caminos reales de La Palma y el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, un santuario natural para el senderismo introspectivo. Los senderos del Parque Nacional de Garajonay en La Gomera, con su bosque de laurisilva declarado Patrimonio de la Humanidad. Y los rincones remotos de El Hierro, la isla más silenciosa del archipiélago, prácticamente sin turismo masivo.

La segunda categoría son los enclaves de cielos oscuros, ideales para la observación astronómica y la contemplación nocturna. La Reserva Starlight de La Palma es una de las más reconocidas del planeta, con miradores específicos como el Roque de los Muchachos donde el silencio se combina con uno de los cielos más limpios del mundo. Los miradores de altura del Teide ofrecen experiencias similares. Y Fuerteventura tiene también amplias zonas rurales interiores con muy poca contaminación lumínica.

La tercera categoría es la oferta especializada de hoteles boutique, casas rurales y retiros wellness. En Lanzarote, varias casas rurales del interior de La Geria (zona vinícola) ofrecen retiros de silencio y desconexión con arquitectura tradicional canaria. En Fuerteventura, Cofete y otros enclaves aislados del Parque Natural de Jandía son refugios naturales para el turismo silencioso. En La Palma, la oferta de casas rurales tradicionales ha crecido significativamente en los últimos años. Y en Tenerife destacan varios hoteles de la comarca de Vilaflor y del norte con oferta específica de mindfulness, yoga y retiros de silencio.

La cuarta categoría en Canarias son las experiencias específicas de bienestar y desconexión: retiros de yoga en las medianías de Gran Canaria, sesiones de mindfulness al amanecer en playas semisecretas, talleres de silent walking (caminatas silenciosas guiadas), inmersiones en aguas termales, spas con vistas al Teide y experiencias gastronómicas basadas en la agricultura ecológica local. Es una oferta en construcción, con crecimiento sostenido del número de operadores y de establecimientos especializados en el segmento cada año que pasa.

Canarias tiene ante sí una oportunidad estratégica de convertirse en un destino europeo de referencia para el turismo silencioso durante los próximos años, complementando su modelo turístico tradicional con un segmento premium más sostenible, más respetuoso con el territorio y más rentable por turista, en línea con las tendencias globales del sector.