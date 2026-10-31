“Es imposible de erradicar de Canarias”: lo que esta especie invasora está haciendo bajo el agua

Medio millón de copias por metro cuadrado: el alga que ya no se puede sacar del fondo del mar de Canarias

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LO ESENCIAL Puede cubrir el 90% del fondo. Llegó entre 2020 y 2022 a las islas. Su óptimo está entre 18 y 25 grados. Produce un compuesto que repele a los peces. Ninguna macroalga invasora se ha erradicado jamás.

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Hay un alga parda originaria del Pacífico norte asiático que llegó a Canarias en la última década, encontró aquí condiciones ideales y ya no se va a ir. Se llama Rugulopteryx okamurae, y el consenso científico sobre ella es incómodo de leer: con el conocimiento actual, eliminarla por completo ya no es una opción realista.

No es una exageración de titular. Ninguna macroalga invasora establecida en un litoral extenso ha sido erradicada jamás en ningún lugar del mundo.

Cómo llegó el alga a Canarias y por qué se quedó

El desembarco se explica por el intenso tráfico marítimo que conecta el archipiélago con el resto del mundo. Se detectó en las islas entre 2020 y 2022, y desde entonces se ha establecido con fuerza en aguas canarias.

Lo que encontró aquí es prácticamente un hábitat de diseño. Su óptimo de crecimiento está entre los 18 y los 25 grados, que es exactamente la temperatura media del mar en Canarias durante todo el año. Sin estacionalidad que la frene y sin depredadores que la coman.

Y aquí está la clave de por qué nada la detiene: produce un compuesto químico que disuade a los peces herbívoros locales. El único animal que la consume con cierta regularidad es el erizo de mar.

Incluso ese freno es limitado, y hay datos de 2026 que lo empeoran. Un trabajo publicado este año en la revista Aquatic Conservation muestra que las olas de calor marino, cada vez más frecuentes, suprimen incluso esa herbivoría limitada. El cambio climático no solo amplía el territorio disponible para la especie: elimina además el único freno biológico que tenía.

A su capacidad reproductiva se le ha puesto una cifra que explica todo lo demás: en zonas invadidas puede generar en torno a medio millón de propágulos por metro cuadrado. Se reproduce por vía sexual, asexual y vegetativa, de modo que basta un fragmento para colonizar un sitio nuevo.

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Lo que hace bajo el agua en Canarias

El daño visible son las montañas de alga podrida en las orillas, y en Canarias ha generado problemas en playas turísticas como Las Canteras. Pero eso es lo estético. El problema de verdad está debajo.

Al cubrir el fondo marino, el alga impide que llegue la luz a las especies autóctonas, reduce el oxígeno disponible y altera por completo las condiciones del ecosistema. En condiciones favorables puede llegar a ocupar hasta el 90% del fondo entre los diez y los veinte metros de profundidad, formando auténticos prados submarinos.

El efecto a medio plazo es una homogeneización del sustrato: desaparece la diversidad de algas locales que servía de hábitat a docenas de otras especies. Un fondo que antes tenía veinte cosas distintas pasa a tener una.

Hay además un impacto directo sobre la pesca. Los fragmentos se desprenden continuamente por el oleaje, sedimentan en el fondo y atascan las redes, un problema que ha afectado a la pesca artesanal allá donde se ha instalado.

Para complicarlo más, es difícil de detectar a tiempo. Morfológicamente recuerda mucho a la Dictyota dichotoma, un alga local con la que convive en las mismas rocas. Cuando se hace evidente en una playa o un fondo, su cobertura ya suele ser considerable.

Por qué no se puede quitar y qué se está haciendo

La retirada manual es inviable a escala de litoral. Y los medios mecánicos no son alternativa segura, por una razón casi irónica: además de arrastrar algas autóctonas junto con la invasora, corren el riesgo de fragmentar la propia Rugulopteryx, ayudando sin querer a que se expanda.

El alga no es un problema exclusivo de Canarias. Lleva más de una década expandiéndose por el litoral español: ocupa la costa andaluza desde Almería hasta Cádiz, avanza por Murcia y Alicante, llegó al Cantábrico el verano pasado y este año ya está extendida en Gipuzkoa. También ha colonizado el Algarve, Cascais y el Parque Nacional de Calanques, en Marsella.

Lo que sí puede hacerse, según los especialistas, es contener la expansión si se actúa a tiempo en las zonas todavía no invadidas, y buscar salida a la biomasa acumulada. Se trabaja en usos para biogás, bioplásticos, compostaje, nutrición animal y aplicaciones farmacéuticas, con la idea de que deje de ser solo un residuo caro de retirar.

Esa es, de momento, la estrategia realista en Canarias y en el resto del litoral: no erradicar, sino convivir, contener y aprovechar. Lo que ocurra en los fondos ya invadidos es, por ahora, irreversible.