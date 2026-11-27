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No todas las lesiones de rodilla requieren una intervención quirúrgica. Los avances en el diagnóstico, la rehabilitación y los tratamientos mínimamente invasivos permiten estudiar distintas alternativas para controlar el dolor y preservar la función articular en determinados pacientes.

El dolor de rodilla es uno de los motivos más frecuentes de consulta en traumatología. Puede aparecer después de una lesión deportiva, como consecuencia de movimientos repetitivos o de forma progresiva, debido a cambios degenerativos relacionados con la edad.

Entre sus posibles causas se encuentran las roturas de menisco, las lesiones del cartílago y las alteraciones del hueso subcondral, una estructura situada inmediatamente debajo de la superficie articular.

Aunque estas patologías pueden compartir síntomas, como dolor al caminar, inflamación o dificultad para flexionar la rodilla, no todas requieren el mismo tratamiento.

Durante años, la cirugía ha sido una de las principales opciones para determinadas lesiones articulares. Sin embargo, la investigación ha demostrado que muchos pacientes pueden conseguir buenos resultados mediante tratamientos conservadores.

La clave consiste en identificar correctamente el origen del dolor y determinar cuándo es razonable intentar preservar la función de la articulación sin recurrir inmediatamente a una intervención.

Rotura de menisco: ¿siempre es necesario operar?

Los meniscos son dos estructuras de fibrocartílago situadas entre el fémur y la tibia. Su función es distribuir las cargas, contribuir a la estabilidad de la rodilla y proteger las superficies articulares.

Pueden lesionarse como consecuencia de un giro brusco durante la práctica deportiva o deteriorarse progresivamente debido a cambios degenerativos.

Esta distinción resulta fundamental para decidir el tratamiento.

Una rotura traumática en una persona joven, especialmente si produce bloqueo de la articulación, puede requerir una valoración quirúrgica temprana. Por el contrario, muchas roturas degenerativas pueden abordarse inicialmente mediante rehabilitación.

El tratamiento conservador suele incluir ejercicios de fortalecimiento muscular, recuperación de la movilidad, adaptación de las actividades y control del dolor.

El ensayo clínico ESCAPE, publicado en JAMA Network Open, comparó fisioterapia y meniscectomía parcial artroscópica en pacientes con roturas degenerativas de menisco. Tras cinco años de seguimiento, la fisioterapia mantuvo resultados funcionales no inferiores a los de la cirugía.

Estos resultados respaldan la conveniencia de valorar inicialmente estrategias conservadoras en muchos pacientes con lesiones meniscales degenerativas.

No obstante, el tratamiento debe individualizarse según el tipo y localización de la rotura, los síntomas mecánicos, la estabilidad articular y la presencia de otras lesiones.

En este contexto, el tratamiento de las lesiones de menisco en Regenerat Clínica contempla la valoración de las características de cada lesión y de las posibles alternativas no quirúrgicas.

Las infiltraciones de plasma rico en plaquetas y otros procedimientos biológicos también se investigan para determinadas patologías meniscales. Sin embargo, su eficacia para conseguir la cicatrización de una rotura no está demostrada de forma general y no deben considerarse sustitutos de la cirugía cuando esta resulta necesaria.

Edema óseo de rodilla: cuando el dolor procede del interior del hueso

No todos los dolores de rodilla tienen su origen en el cartílago o los meniscos.

En ocasiones, el problema afecta al hueso subcondral, que desempeña un papel importante en la distribución de las cargas articulares.

La resonancia magnética puede mostrar alteraciones de señal en la médula ósea conocidas como lesiones de médula ósea o, de forma habitual, edema óseo.

Estas alteraciones pueden aparecer después de un traumatismo, por sobrecarga, asociadas a fracturas por insuficiencia o en determinadas fases de la artrosis.

Aunque comparten algunas características en las pruebas de imagen, no todas tienen la misma causa ni requieren idéntico abordaje.

El paciente puede experimentar dolor profundo, molestias al apoyar la extremidad y limitaciones para caminar o permanecer de pie durante periodos prolongados.

En algunos casos, el dolor persiste incluso cuando no se identifica una lesión meniscal suficientemente importante como para explicar los síntomas.

El diagnóstico requiere relacionar la exploración clínica con las pruebas de imagen, especialmente la resonancia magnética.

El tratamiento en Regenerat Clínica del edema óseo de rodilla aborda las posibles causas de estas alteraciones y las distintas opciones terapéuticas según su evolución.

El tratamiento conservador puede incluir una reducción temporal de la carga sobre la extremidad, rehabilitación adaptada y medidas para controlar los síntomas.

En determinados tipos de lesión también es importante identificar factores metabólicos, alteraciones de la alineación de la rodilla o enfermedades asociadas que puedan influir sobre su evolución.

La elección del tratamiento depende, sobre todo, de la causa de la lesión y de la situación clínica del paciente.

Del cartílago al hueso subcondral: nuevas líneas de investigación

Durante mucho tiempo, gran parte de la investigación sobre las lesiones degenerativas de rodilla se concentró en el cartílago articular.

Sin embargo, el conocimiento de la artrosis ha evolucionado hacia una visión más amplia de la articulación.

Actualmente se reconoce que el hueso subcondral también participa en los procesos relacionados con el dolor y con determinados cambios estructurales de la enfermedad.

Esta perspectiva ha impulsado el estudio de tratamientos dirigidos no solo al interior de la articulación, sino también a las zonas óseas afectadas.

Entre las alternativas investigadas se encuentran diferentes procedimientos intraóseos, algunos basados en biomateriales y otros en productos derivados de la sangre o de la médula ósea.

El objetivo de estas técnicas es actuar sobre estructuras que pueden contribuir al dolor y a la pérdida de función.

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No obstante, es importante diferenciar el fundamento biológico de un procedimiento de los beneficios que realmente se han demostrado en ensayos clínicos.

La mejora de los síntomas no significa necesariamente que se haya regenerado el cartílago o que se haya revertido el daño articular.

Infiltraciones intraóseas: una técnica dirigida al hueso subcondral

Las infiltraciones intraóseas consisten en administrar una sustancia dentro del hueso, generalmente en una zona subcondral previamente identificada mediante pruebas de imagen.

A diferencia de una infiltración intraarticular convencional, en la que el producto se introduce en la cavidad de la articulación, la vía intraósea busca actuar directamente sobre una región ósea concreta.

Entre las sustancias que se han investigado se encuentra el plasma rico en plaquetas (PRP), una preparación obtenida a partir de la sangre del propio paciente.

El PRP contiene plaquetas y moléculas bioactivas que han despertado interés por su posible participación en procesos de reparación tisular y regulación de la inflamación.

Las infiltraciones intraóseas de Regenerat Clínica forman parte de los tratamientos posibles para determinadas alteraciones del hueso subcondral y de la rodilla con cambios degenerativos.

En la literatura científica existen investigaciones sobre la administración intraósea de PRP y otros productos biológicos en pacientes con artrosis y lesiones de médula ósea.

Una revisión sistemática publicada en 2021 identificó mejorías clínicas en parte de los estudios analizados, pero también destacó diferencias importantes entre las técnicas utilizadas, los tratamientos administrados y los periodos de seguimiento.

Una revisión posterior sobre tratamientos intraarticulares no quirúrgicos para lesiones de médula ósea en artrosis de rodilla encontró resultados heterogéneos y no observó una mejoría consistente con todas las intervenciones evaluadas.

Por tanto, las técnicas intraóseas constituyen un campo de investigación clínica, pero todavía no puede afirmarse que sean adecuadas para todos los pacientes ni que permitan evitar una prótesis de forma predecible.

La indicación debe considerar el diagnóstico, el tipo de lesión, la evidencia específica del procedimiento y sus posibles riesgos.

¿Pueden estos tratamientos ayudar a retrasar una operación de rodilla?

La posibilidad de evitar una cirugía es una de las principales preocupaciones de las personas que sufren dolor articular persistente.

Sin embargo, conviene distinguir entre diferentes escenarios clínicos.

En las roturas degenerativas de menisco, la evidencia de ensayos aleatorizados respalda la rehabilitación como tratamiento inicial en numerosos pacientes.

En las lesiones de médula ósea, el abordaje depende de su causa, extensión y evolución. Algunos casos pueden mejorar mediante medidas conservadoras, mientras que otros requieren procedimientos específicos e incluso cirugía.

Por otro lado, las técnicas intraóseas y los tratamientos biológicos presentan un nivel de evidencia más limitado.

Aunque determinados estudios describen mejorías del dolor y la función, no se ha demostrado de forma concluyente que estos procedimientos eviten o retrasen una prótesis de rodilla en todos los pacientes.

Tampoco debe confundirse una lesión meniscal con una artrosis avanzada. La indicación de una meniscectomía o reparación meniscal y la de una prótesis responden a situaciones clínicas diferentes.

Cuando existe artrosis avanzada con dolor importante, pérdida de movilidad y dificultades significativas para realizar las actividades cotidianas, la cirugía de reemplazo articular puede representar una alternativa eficaz.

El objetivo de los tratamientos conservadores no debería ser retrasar una operación a cualquier precio, sino controlar los síntomas y conservar la funcionalidad cuando resulte clínicamente adecuado.

Un diagnóstico preciso para evitar tratamientos innecesarios

La creciente variedad de opciones terapéuticas hace especialmente importante que el paciente reciba un diagnóstico individualizado.

La exploración clínica, las radiografías y, cuando está indicada, la resonancia magnética permiten identificar distintas estructuras que pueden contribuir al dolor.

También es necesario valorar la edad, la actividad física, el grado de artrosis, los tratamientos previos y las expectativas del paciente.

En este ámbito desarrolla su actividad Regenerat Clínica, dirigida por el Dr. Miguel Alfonso Porcar especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, con centros de atención en distintas localidades de la Comunidad Valenciana.

El estudio de los tratamientos orientados a conservar la función articular está ampliando las posibilidades de investigación clínica, especialmente en patologías relacionadas con el menisco y el hueso subcondral.

Sin embargo, la incorporación de nuevas técnicas debe acompañarse de una evaluación rigurosa de su eficacia, seguridad y resultados a largo plazo.

La recuperación de una rodilla dolorosa no depende únicamente de disponer de tecnologías avanzadas. También requiere una correcta selección de los pacientes, rehabilitación cuando está indicada y un seguimiento clínico adecuado.

Preservar la articulación, sin perder de vista la evidencia

La investigación sobre las lesiones de rodilla está avanzando hacia tratamientos más personalizados, en los que se consideran tanto las características de los tejidos afectados como los mecanismos relacionados con el dolor.

La rehabilitación de las lesiones meniscales degenerativas, el estudio de las alteraciones del hueso subcondral y el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas forman parte de esta evolución.

No obstante, cada alternativa cuenta con un nivel de evidencia diferente.

Mientras que la fisioterapia dispone de resultados sólidos para numerosos casos de rotura degenerativa de menisco, las técnicas intraóseas requieren investigaciones adicionales que permitan identificar mejor sus indicaciones y resultados.

El futuro de la conservación articular dependerá no solo del desarrollo de nuevos tratamientos, sino también de su evaluación científica y de la capacidad para seleccionar aquellos pacientes que realmente puedan beneficiarse de ellos.

Evitar una cirugía innecesaria es un objetivo clínico importante. Pero también lo es reconocer cuándo una intervención quirúrgica representa la mejor opción para recuperar la movilidad y la calidad de vida.