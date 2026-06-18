España ofrece 500 plazas voluntarias en las Fuerzas Armadas y abre el debate sobre el regreso del servicio militar en Europa

El Boletín Oficial del Estado ha confirmado la oferta de 500 plazas voluntarias en las Fuerzas Armadas españolas para 2026, abiertas a todos los ciudadanos españoles mayores de 18 años, incluidos los nacidos en 2007 y 2008. La publicación del Real Decreto 170/2026, de 4 de marzo, ha generado en las últimas semanas cierta confusión en redes sociales y entre familias con hijos jóvenes, ante la posibilidad de que España estuviera reactivando el servicio militar obligatorio suspendido desde 2001. La realidad, sin embargo, es muy distinta: se trata de una convocatoria voluntaria de plazas de reservistas, una figura que existe en España desde hace casi dos décadas y cuya oferta anual se amplía en 100 plazas respecto a 2025.

El Ministerio de Defensa define a los reservistas voluntarios como ciudadanos españoles que, en ejercicio de su derecho constitucional de defender España, se vinculan temporal y voluntariamente con las Fuerzas Armadas mediante un compromiso de disponibilidad. No hay obligación, no hay llamamiento forzoso ni hay quintas: es una figura ciento por ciento voluntaria que combina la formación militar básica con el mantenimiento de la vida laboral civil.

Qué dice exactamente el BOE

El Real Decreto 170/2026, publicado el pasado mes de marzo, autoriza la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2026. Las cifras concretas son las siguientes:

500 plazas para reservistas voluntarios (100 más que en 2025, cuando fueron 400).

(100 más que en 2025, cuando fueron 400). 1.256 plazas de ingreso directo en las Fuerzas Armadas.

en las Fuerzas Armadas. 1.607 plazas de promoción interna.

interna. 2.863 plazas de acceso y adscripción a cuerpo y escala.

a cuerpo y escala. 1.000 plazas máximas para militares de Tropa y Marinería con relación permanente.

con relación permanente. 81 plazas para la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.

Los nacidos en 2007 y 2008 pueden optar a las plazas de reservista voluntario al cumplir 18 años durante el ejercicio, pero no hay ninguna convocatoria específica para ellos ni sistema automático de incorporación. La participación depende de que los aspirantes cumplan voluntariamente con los requisitos generales y específicos de cada plaza.

El Real Decreto 170/2026 autoriza un máximo de quinientas plazas para acceder a la condición de reservista voluntario, cien más que las cuatrocientas convocadas en 2025.

¿Qué es un reservista voluntario?

Según define el Ministerio de Defensa en su portal oficial para las Fuerzas Armadas de reclutamiento, un reservista voluntario es el ciudadano español que, en ejercicio de su derecho constitucional de defender España (recogido en el artículo 30 de la Constitución), se vincula temporal y voluntariamente con las Fuerzas Armadas mediante un compromiso de disponibilidad. La figura está pensada para ciudadanos que quieren aportar voluntaria y temporalmente sus capacidades y conocimientos en las misiones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas dentro y fuera de las fronteras españolas.

Requisitos básicos para acceder a una plaza de las Fuerzas Armadas

Para optar a una plaza de reservista voluntario es necesario cumplir varios requisitos generales establecidos por el Ministerio de Defensa:

Tener nacionalidad española .

. Haber cumplido los 18 años de edad (sin superar los 58 años para oficial/suboficial, ni los 55 años para tropa y marinería).

(sin superar los 58 años para oficial/suboficial, ni los 55 años para tropa y marinería). Carecer de antecedentes penales y acreditar buena conducta ciudadana.

y acreditar buena conducta ciudadana. No estar privado de los derechos civiles.

Superar las pruebas psicofísicas establecidas en cada convocatoria.

Cumplir los requisitos académicos específicos de cada plaza concreta.

En función de la formación académica del aspirante, se puede acceder a tres categorías distintas: Alférez para quienes cuentan con primer ciclo de carrera universitaria o licenciatura; Sargento para personas con Formación Profesional o estudios de Grado Medio; y Soldado o Marinero para el resto de perfiles.

Cómo es la formación y el compromiso

Una vez obtenida la plaza, los seleccionados para las Fuerzas Armadas deben completar una formación militar básica de hasta 30 días en un Centro Docente Militar de Formación (CDMF), y en algunos casos también una formación específica adicional. Tras superar ambas fases, los aspirantes firman un compromiso inicial de tres años, que es el periodo durante el cual mantienen la condición de reservista voluntario y la disponibilidad para ser activados en misiones específicas si así lo requieren las Fuerzas Armadas.

El modelo está inspirado en sistemas similares de otros países europeos, como el suizo, que combinan vida civil y formación militar voluntaria sin que el ciudadano tenga que abandonar de manera permanente su actividad profesional habitual. Es una de las razones por las que el sistema español de reservistas voluntarios ha ido ganando popularidad en los últimos años entre perfiles muy diversos (estudiantes, profesionales liberales, trabajadores) que quieren tener una vinculación temporal con las Fuerzas Armadas sin renunciar a su carrera civil.

La publicación de las plazas españolas coincide con un momento de reactivación general del debate sobre la defensa civil y militar en Europa, motivado por las tensiones geopolíticas de los últimos años. Algunos ejemplos destacados:

Letonia recuperó el servicio militar obligatorio en 2023.

recuperó el servicio militar obligatorio en 2023. Estonia nunca lo eliminó, dada su proximidad con Rusia.

nunca lo eliminó, dada su proximidad con Rusia. Polonia ha impulsado programas de preparación ciudadana y formación básica.

ha impulsado programas de preparación ciudadana y formación básica. Alemania activó el 1 de enero de 2026 un nuevo sistema mixto en el que los jóvenes nacidos a partir de 2008, especialmente varones, deben registrarse y completar un cuestionario obligatoriamente, aunque el alistamiento efectivo siga siendo voluntario. El incumplimiento del registro puede acarrear multas de hasta 1.000 euros.

Según una encuesta del instituto británico YouGov realizada a finales de 2025, el apoyo al regreso del servicio militar obligatorio en España alcanzó el 42,1% de los encuestados. Es un dato que refleja un debate social activo pero que, por el momento, no se ha traducido en ninguna iniciativa legislativa concreta para modificar el modelo actual de Ejército profesional español, basado en sistemas de reserva voluntaria.

Toda la información sobre las plazas de reservistas voluntarios, los plazos, los requisitos específicos y los formularios de inscripción puede consultarse en el portal oficial de reclutamiento del Ministerio de Defensa. La asignación de plazas y el inicio del proceso de selección para la convocatoria de 2026 se publicarán en el BOE y en la web oficial del Ministerio en los plazos que determine cada Resolución específica.