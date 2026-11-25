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La integración da continuidad a años de colaboración con la empresa de Tacoronte y refuerza la atención a clientes con instalaciones en Tenerife y Gran Canaria.

Eurofesa ha incorporado la actividad y el equipo de ARRPER Instalaciones Contra Incendios, S.L. La operación, anunciada el 2 de noviembre, cambia la forma en que la compañía presta servicio en Canarias. Tras años de trabajo con ARRPER como colaborador local, Eurofesa cuenta ahora con una estructura propia en el archipiélago, con sede en Tenerife y actividad en Gran Canaria.

ARRPER inició su actividad en Tacoronte en 2010. Desde entonces, la empresa se ha dedicado a la instalación y el mantenimiento de sistemas de protección contra incendios. Su trayectoria incluye trabajos para ayuntamientos y entidades públicas de Tenerife, entre ellos el mantenimiento de instalaciones en dependencias municipales y edificios de vivienda pública.

La firma tinerfeña llega a esta nueva etapa tras dos años de crecimiento: sus ventas aumentaron un 34,4 % en 2024 y un 51,5 % en 2025, en ambos casos respecto al año anterior.

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José Miguel Cabrera y Rafael Arrimarlo, responsables de ARRPER, han explicado que la incorporación a Eurofesa les permitirá ampliar los servicios que ofrecen a sus clientes y mantener la atención desde las islas con el equipo que ya conocen.

El sector hotelero es uno de los ámbitos que Eurofesa quiere reforzar con esta operación. David López, director general de la compañía, ha destacado que contar con equipos propios en Tenerife y Gran Canaria permitirá atender directamente a clientes con establecimientos en las islas y aplicar los mismos criterios de servicio que en el resto de España.

Desde su nueva estructura en el archipiélago, Eurofesa refuerza su actividad de protección contra incendios en las Islas Canarias y se propone ampliar su presencia en sistemas de seguridad.

Fundada en 1986 e integrada en Presto Group desde 2024, Eurofesa cumple 40 años de trayectoria y cuenta con más de 50.000 clientes referenciados a nivel nacional. Su actividad abarca la ingeniería, la consultoría, la instalación y el mantenimiento de sistemas de protección contra incendios y seguridad.