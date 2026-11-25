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Hacer un examen universitario desde casa ya no resulta extraño. Lo difícil es asegurar que el resultado refleje lo que realmente sabes sin convertir tu habitación en un espacio sometido a vigilancia excesiva. Para las universidades, la fiabilidad de la evaluación y el respeto a la intimidad forman parte de un mismo desafío: ofrecer pruebas creíbles y, al mismo tiempo, proteger a quienes las realizan.

Esta posibilidad también reduce desplazamientos para quienes viven lejos del campus o estudian desde otra isla, como ocurre en Canarias. Pero la comodidad no resuelve por sí sola todas las dudas: ¿Cómo se comprueba quién está examinándose? ¿Qué puede observar la universidad y quién decide si hubo una irregularidad?

Por qué preocupa el fraude en los exámenes online

Cuando una institución utiliza software de proctoring para supervisar pruebas online, intenta comprobar que se cumplen unas condiciones conocidas por todos. No se trata únicamente de detectar posibles copias. También necesita preservar el valor de las calificaciones, evitar ventajas injustas entre estudiantes y ofrecer garantías a quienes después confían en esa formación, incluidas las empresas que valoran una titulación.

Ahora bien, supervisar más no significa evaluar mejor. Una cámara adicional o un registro más extenso no resuelven automáticamente las conductas deshonestas y pueden introducir riesgos para la privacidad. El nivel de control debe responder a una necesidad concreta, no a la idea de que toda persona que se examina desde casa es sospechosa.

¿Qué soluciones se utilizan y cómo funcionan?

Las soluciones de supervisión, conocidas también como proctoring, permiten reunir indicios sobre el desarrollo del examen. Las funciones activadas dependen de la prueba y de la configuración de cada universidad; no todos los estudiantes pasan por los mismos controles. Entre las herramientas disponibles están:

Autenticación de usuario: contraste de una fotografía tomada al comenzar con la imagen del documento presentado.

contraste de una fotografía tomada al comenzar con la imagen del documento presentado. Cámara web: observación del puesto y de determinadas situaciones durante el tiempo autorizado.

observación del puesto y de determinadas situaciones durante el tiempo autorizado. Sonido ambiente: detección de voces o ruidos que puedan requerir una comprobación posterior.

detección de voces o ruidos que puedan requerir una comprobación posterior. Actividad del ordenador: registro de aplicaciones, pantallas o cambios de pestaña, cuando se haya habilitado.

registro de aplicaciones, pantallas o cambios de pestaña, cuando se haya habilitado. Informe de incidencias: recopilación de alertas para que la institución revise el contexto de cada caso.

SMOWL es un ejemplo de solución con funciones configurables de autenticación, supervisión e informes. Su existencia no implica que todas deban utilizarse juntas. Lo decisivo es qué controles se activan, por qué son necesarios y cómo se informa de ellos antes de que comience tu examen.

Dónde está el límite: privacidad y protección de datos

Al realizar la prueba desde tu vivienda, una cámara puede captar algo más que tu comportamiento académico: objetos personales, conversaciones o a otras personas. Por eso, la supervisión debe ser proporcionada y lo menos intrusiva posible. El RGPD y la normativa española de protección de datos exigen justificar cada tratamiento y limitarlo a su finalidad.

En la práctica, esto supone recoger solo los datos necesarios, restringir la monitorización al tiempo pertinente y establecer quién puede consultar las grabaciones o los registros. La conservación tampoco debe ser indefinida: el centro ha de fijar plazos o criterios vinculados con la revisión de la prueba y las posibles reclamaciones.

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También tienes que saberlo antes de empezar. Una explicación comprensible debería indicar si se activarán cámara, micrófono o monitorización del ordenador; qué información se guardará, para qué se utilizará y cómo ejercer tus derechos. Aceptar un examen no equivale a autorizar cualquier vigilancia ni sustituye las obligaciones de protección de datos de la universidad.

La autenticación mediante fotografía merece una cautela especial. Si la comparación de imágenes se hace con técnicas automatizadas, la normativa de protección de datos puede exigir garantías adicionales. Por eso, la institución debe evaluar la legitimidad y la necesidad de ese tratamiento antes de implantarlo.

La proporcionalidad también cambia según la situación. Un cuestionario breve de seguimiento no plantea las mismas necesidades que un examen final decisivo. El centro debe justificar la intensidad de la supervisión, valorar alternativas menos invasivas y evitar recopilar información adicional por simple precaución.

La tecnología alerta, las personas deciden

Que aparezca una incidencia no significa que hayas cometido fraude. Un sonido inesperado puede proceder de la calle; una desconexión puede interrumpir la cámara; mirar fuera de la pantalla tampoco demuestra que estés consultando respuestas. Una alerta es un indicio que necesita contexto, no una conclusión sobre tu conducta.

Los sistemas automatizados pueden ayudar a identificar momentos que requieren atención, pero la revisión humana debe intervenir antes de atribuir consecuencias académicas. Quien evalúa necesita examinar las evidencias, considerar posibles problemas técnicos y explicar por qué una situación vulneraría las normas comunicadas.

Si se cuestiona tu examen, deberías disponer de una vía clara para aportar explicaciones y solicitar una revisión. Este procedimiento también protege a la institución: evita que una señal mal interpretada desemboque en una decisión injusta y permite documentar cómo se resolvió la incidencia.

¿Qué debería preguntar un estudiante antes de un examen supervisado?

Conocer las reglas con antelación reduce la incertidumbre. Antes de conectarte, comprueba que la universidad te ha facilitado respuestas claras a estas preguntas:

¿Qué datos se recogen? Confirma si habrá imágenes, sonido, autenticación o actividad de pantalla.

Confirma si habrá imágenes, sonido, autenticación o actividad de pantalla. ¿Cuánto tiempo se conservan? Solicita el plazo previsto o los criterios para determinarlo.

Solicita el plazo previsto o los criterios para determinarlo. ¿Quién revisa las alertas? Pregunta qué personal autorizado accede a las evidencias y decide.

Pregunta qué personal autorizado accede a las evidencias y decide. ¿Cómo puedes reclamar? Identifica el procedimiento para explicar incidencias y pedir una revisión.

Conviene comprobar también los requisitos técnicos y qué hacer ante un corte de conexión. Si la información sobre privacidad o las alternativas disponibles no está clara, puedes dirigirte al centro o a su delegado de protección de datos antes de la prueba. La transparencia previa evita dudas que después resultan difíciles de resolver.

Exámenes fiables sin vigilancia desmedida

Prevenir el fraude y respetar la intimidad no son objetivos opuestos. Cuando sabes qué se supervisa, durante cuánto tiempo y con qué garantías, puedes concentrarte en demostrar tus conocimientos. Para la universidad, una evaluación confiable exige controles proporcionados, información clara y decisiones humanas responsables, no una acumulación indiscriminada de imágenes y alertas.