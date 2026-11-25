Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

En un mercado cada vez más competitivo, las empresas necesitan algo más que

tener presencia en internet: necesitan estrategias para diferenciarse, atraer nuevos clientes y desarrollar su actividad comercial. Sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas se encuentran con una dificultad importante: acceder a un departamento de marketing completo puede suponer una inversión demasiado elevada. Exus Agency ha cambiado la forma en la que se trabaja el marketing, una agencia fundada y dirigida por Joel Dévora que apuesta por un modelo de departamento de marketing externo. Su propuesta permite a empresas y negocios acceder a diferentes servicios profesionales bajo una misma estructura, sin necesidad de contratar a varios especialistas ni mantener un equipo interno completo.

Joel Dévora vuelve a sorprender con Exus Agency, cambiando el marketing empresarial

Detrás de Exus Agency se encuentra Joel Dévora, fundador y director de la compañía, que ha desarrollado un modelo de negocio orientado a acercar el marketing profesional a empresas que necesitan mejorar su presencia digital y sus resultados comerciales.

Su planteamiento parte de una necesidad que ha identificado en el mercado: numerosos negocios necesitan publicidad, páginas web, redes sociales, diseño y estrategias de captación, pero no cuentan con los recursos necesarios para gestionar todas estas áreas por separado.

Ante esta situación, Exus Agency busca convertirse en un socio estratégico para las empresas, ofreciendo una estructura externa que centraliza diferentes necesidades de marketing y comunicación.

Joel Dévora y su equipo participan personalmente en los negocios de sus clientes, analiza sus necesidades y presentan propuestas adaptadas a cada proyecto. Su objetivo es mantener una relación directa con las empresas y ofrecer soluciones que respondan a sus necesidades reales.

Un departamento de marketing completo sin necesidad de contratar personal

Uno de los principales elementos diferenciadores de Exus Agency es su modelo de servicio integral. En lugar de ofrecer únicamente un servicio de redes sociales o publicidad, la agencia reúne diferentes especialidades dentro de una misma estructura.

Entre sus servicios se encuentran la gestión de redes sociales, publicidad digital en plataformas como Meta y Google, posicionamiento SEO, desarrollo de páginas web, branding, identidad corporativa, diseño gráfico y producción audiovisual.

Esto permite que una empresa pueda centralizar sus necesidades de marketing en un único equipo, sin tener que contratar individualmente a un diseñador, un especialista en publicidad, un desarrollador web y un responsable de comunicación.

El modelo está especialmente pensado para pequeñas y medianas empresas que quieren profesionalizar su marketing sin asumir los costes de contratación, coordinación y mantenimiento de un departamento interno.

La propuesta de Exus Agency consiste en ofrecer una alternativa flexible, adaptada a las necesidades de cada negocio y capaz de integrar diferentes áreas bajo una misma dirección estratégica.

Clínicas dentales y estéticas: uno de los principales sectores de especialización

Dentro de su actividad, Exus Agency presta especial atención al sector de las clínicas dentales y estéticas, dos ámbitos donde la competencia, la reputación y la confianza de los pacientes tienen un papel fundamental.

En estos sectores, disponer de una buena presencia digital es importante, pero no siempre suficiente. Las clínicas necesitan diferenciarse, comunicar adecuadamente sus tratamientos y desarrollar estrategias que les permitan conectar con nuevos pacientes.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

La intención es que todos estos elementos trabajen de forma coordinada, bajo un mismo foco, creando una estrategia global para cada centro.

De esta manera, las clínicas pueden contar con un equipo externo que gestione diferentes áreas de su marketing día a día mientras sus responsables se concentran en la actividad asistencial y la gestión del negocio.

Exus Agency busca consolidar un nuevo modelo de marketing empresarial en Canarias

La visión de Exus Agency parte de una idea: las pequeñas y medianas empresas también deberían poder acceder a servicios profesionales y rentables de marketing sin necesidad de disponer de grandes estructuras empresariales.

La compañía busca desarrollar y consolidar su modelo de departamento de marketing externo, acercando soluciones integrales a pymes, clínicas y negocios de diferentes sectores.

Para Joel Dévora, el objetivo es seguir construyendo una empresa capaz de acompañar a otros negocios en su crecimiento, ofreciendo una alternativa a la contratación tradicional de servicios independientes.

En un entorno donde la diferenciación, la comunicación y la captación de clientes adquieren cada vez más importancia, Exus Agency apuesta por un modelo que reúne estrategia

MyExus: una aplicación propia que centraliza todo el marketing del cliente

Uno de los elementos que diferencian la propuesta de Exus Agency es MyExus, una plataforma digital propia desarrollada para facilitar el trabajo diario de sus clientes y mejorar la gestión de los servicios contratados.

A través de esta aplicación, cada cliente dispone de un espacio privado desde el que puede acceder a la información de su proyecto y centralizar su relación con la agencia. La finalidad es evitar intercambios innecesarios de información, reducir el tiempo dedicado a tareas de coordinación y facilitar el seguimiento del trabajo sin depender de múltiples herramientas o proveedores.

MyExus forma parte de la apuesta tecnológica de Exus Agency por ofrecer algo más que servicios tradicionales de marketing. La compañía busca que sus clientes tengan una experiencia de trabajo organizada, accesible y centralizada, con un entorno digital propio que complemente el servicio prestado por el equipo.

Esta herramienta refleja una de las principales líneas de desarrollo de la empresa: combinar profesionales especializados, servicios integrales y tecnología propia para ofrecer una solución empresarial más completa.

Una metodología integral orientada a resultados

Exus Agency apuesta por trabajar todas las áreas del marketing de forma coordinada. Su metodología combina planificación estratégica, creatividad, publicidad digital, desarrollo tecnológico y comunicación para que cada acción responda a los objetivos comerciales de cada cliente.

La agencia no plantea el marketing como una sucesión de publicaciones o campañas aisladas, sino como un conjunto de acciones que deben trabajar en una misma dirección. Desde la imagen de marca hasta la captación de oportunidades comerciales, cada área tiene una función dentro de la estrategia global.

Este enfoque permite abordar proyectos desde diferentes perspectivas y adaptar los servicios a las necesidades de cada empresa. La intención es ofrecer un acompañamiento profesional que combine ejecución, seguimiento y mejora continua.

La orientación a resultados es una parte fundamental de esta filosofía de trabajo. Joel Dévora y su equipo buscan que las acciones desarrolladas tengan una finalidad empresarial concreta y que los clientes puedan conocer el trabajo realizado y la evolución de sus proyectos.