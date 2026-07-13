Fantasmas del pasado canario: los pueblos abandonados de Canarias y las historias que los dejaron vacíos

Del volcán al éxodo migratorio: los pueblos abandonados de Canarias que guardan la memoria del archipiélago

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LO ESENCIAL Canarias esconde varios pueblos abandonados con historia real detrás. El volcán de La Palma sepultó parte del pueblo de Todoque en 2021. Chinamada resistió aislada durante siglos hasta hace pocas décadas. Muchos canarios emigraron dejando sus pueblos vacíos. Guinea, en El Hierro, es hoy un ecomuseo protegido.

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El archipiélago de Canarias esconde entre sus barrancos, sus acantilados y sus valles varios pueblos abandonados o casi deshabitados que guardan pedazos vivos de la memoria de las islas. Algunos fueron víctimas de un desastre natural, como el reciente volcán Tajogaite de La Palma. Otros quedaron vacíos por la emigración masiva hacia Venezuela, Cuba o Uruguay durante el siglo XX. Y otros fueron perdiendo habitantes de manera silenciosa, aislados en zonas remotas donde la vida cotidiana se volvió imposible con el paso del tiempo. Cada uno de esos rincones cuenta una historia real, muchas veces desconocida por el propio lector canario y casi siempre por el turista que pasea por las islas sin sospechar la memoria dormida bajo sus pies.

Este es un recorrido por los pueblos abandonados más significativos del archipiélago, con la historia auténtica detrás de cada uno. Todos ellos accesibles con distintos grados de dificultad, todos ellos protegidos o al menos monitorizados por administraciones públicas y todos ellos sujetos a la mayor precaución: son espacios frágiles que hay que respetar profundamente para preservar su memoria y su valor patrimonial para las generaciones futuras en Canarias.

Pueblos sepultados por el volcán y aislados por la geografía de Canarias

El caso más reciente y doloroso es el de Todoque, en La Palma. Este pequeño pueblo del municipio de Los Llanos de Aridane fue parcialmente sepultado por la lava del volcán Tajogaite durante la erupción de 2021, que se prolongó durante 85 días. Cientos de familias tuvieron que ser evacuadas de urgencia y la lava arrasó viviendas, calles, la iglesia, el cementerio y prácticamente todo el tejido social del asentamiento.

Cinco años después, buena parte del pueblo sigue siendo inhabitable y el paisaje volcánico ha transformado por completo la geografía del valle de Aridane. Es un pueblo abandonado no por decisión histórica sino por un desastre natural, y su memoria sigue muy viva en toda La Palma. Otros barrios del entorno, como La Laguna de Aridane o El Paraíso, también quedaron gravemente afectados.

Muy distinta es la historia de Chinamada, un antiguo caserío casi olvidado en el Parque Rural de Anaga (Tenerife). Durante siglos, Chinamada fue un enclave aislado por completo del resto de la isla, accesible únicamente a pie tras varias horas de camino por senderos vertiginosos. Sus habitantes vivían en cuevas-vivienda excavadas en la roca, una tradición que se remonta a época prehispánica y que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. Aunque en las últimas décadas se abrió una carretera y algunas viviendas han sido recuperadas, la mayor parte del caserío original sigue prácticamente deshabitado y visitarlo es como asomarse a una Canarias que ya no existe.

En el mismo macizo de Anaga hay otros caseríos casi vacíos como Las Carboneras o Roque Bermejo, este último accesible únicamente por mar o tras una caminata de horas.

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En El Hierro, el poblado de Guinea es hoy uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la isla. Se trata de un antiguo asentamiento del siglo XVIII (probablemente sobre otro anterior de época bimbache) que quedó deshabitado a lo largo del siglo XX. En 2003, se convirtió oficialmente en el Ecomuseo de Guinea, gestionado por el Cabildo de El Hierro. Sus casas de piedra restauradas, sus lagares, sus hornos y sus corrales cuentan la vida rural herreña de tres siglos. Es visitable y sigue siendo, oficialmente, un pueblo sin habitantes fijos.

Los pueblos abandonados del archipiélago de Canarias guardan pedazos vivos de la memoria de las islas: desde el reciente drama del volcán Tajogaite en La Palma hasta las oleadas migratorias del siglo XX que dejaron vacíos enclaves enteros del norte de Tenerife y La Gomera.

La huella de la emigración y del aislamiento en las siete islas de Canarias

Buena parte de los pueblos abandonados de Canarias lo están por una razón muy concreta y muy dolorosa de la historia de Canarias: la emigración masiva hacia Venezuela, Cuba, Uruguay y Argentina durante el siglo XX. Especialmente entre las décadas de 1940 y 1970, decenas de miles de canarios abandonaron sus pueblos rurales en busca de una vida mejor al otro lado del Atlántico.

En el norte de Tenerife, en el interior de La Gomera, en las medianías de La Palma o en zonas rurales de Gran Canaria, muchos caseríos se quedaron sin generaciones jóvenes y fueron perdiendo habitantes hasta quedar prácticamente vacíos. Taganana, en el macizo de Anaga, mantiene aún viva su comunidad pero sus barrios más aislados (como Almáciga o Benijo) están al borde de la despoblación total. En el interior de Gran Canaria, caseríos como Fataga o Temisas han visto reducida drásticamente su población durante las últimas décadas.

Otros pueblos de Canarias han sido víctimas del aislamiento geográfico extremo. En el norte de La Gomera, enclaves como Taguluche, Alojera o el paraje de Ambrosio mantienen apenas unos pocos habitantes, la mayoría personas mayores. Son pueblos donde el declive demográfico no responde solo a la emigración exterior, sino a la propia dureza de la vida rural en barrancos escarpados sin accesos fáciles ni servicios básicos modernos.

En La Palma, además del drama del Tajogaite, existen otros barrios semihabitados en las medianías más aisladas del norte, como Franceses, El Tablado o Roque del Faro, con muy pocos vecinos permanentes. Y en el interior de Fuerteventura, caseríos históricos como Cofete mantienen apenas media docena de habitantes permanentes en pleno Parque Natural de Jandía, en uno de los rincones más aislados de toda España.

Todos estos enclaves comparten un patrón común: guardan la memoria auténtica de una Canarias rural que se está perdiendo. Visitarlos con respeto, informarse sobre su historia real y contribuir con la mirada consciente al reconocimiento de este patrimonio es probablemente la mejor manera de honrarlos. Muchos son hoy espacios protegidos, algunos gestionados como ecomuseos o como paradas obligadas del turismo de interior canario. Su valor patrimonial y humano es incalculable y forma parte esencial de la identidad del archipiélago, más allá del turismo masivo de sol y playa. Un pedazo de la memoria canaria que sigue esperando visitantes respetuosos que se detengan a escuchar sus historias silenciosas.