Fin del tiempo estable en Canarias: la AEMET avisa de la llegada de una borrasca con lluvias

El aviso de la AEMET sobre la borrasca en Canarias ha llegado para cerrar de manera abrupta una etapa primaveral estable en el archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé el paso de un sistema de bajas presiones por las inmediaciones de las islas que dejará lluvias el próximo viernes y sábado en las zonas más montañosas, además de un descenso generalizado de las temperaturas que pondrá fin al ascenso térmico de los últimos días en Canarias.

El cambio de patrón en Canarias se notará primero en las islas occidentales y después se extenderá hacia el este. Tenerife, La Palma y La Gomera serán las que más sientan la inestabilidad, mientras que Lanzarote y Fuerteventura mantendrán cielos más despejados, con la salvedad de algún intervalo nuboso vespertino.

Previsión de la AEMET para hoy domingo

Antes de la llegada del frente a Canarias, la jornada de hoy se presenta con cielos poco nubosos y con intervalos en zonas de interior durante las horas centrales, salvo en el norte y el este de las islas montañosas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios y el viento soplará del noroeste flojo a moderado, según el parte oficial.

En el estado de la mar se esperan vientos del noroeste de fuerza 3 o 4, que arreciarán a 5 y cambiarán a norte o noroeste, así como variable de fuerza 1 a 3, con marejadilla o marejada que disminuirá a rizada o marejadilla. El mar de fondo del noroeste alcanzará olas de entre dos y tres metros.

«Un día más volverá a haber probabilidad de chubascos aislados en Canarias», ha confirmado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.

Previsión por islas para hoy en Canarias de la AEMET

Tenerife: predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones ocasionales y de carácter débil en general, abriendo claros a últimas horas. Altas cumbres despejadas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en las máximas del norte y oeste. En cumbres centrales, viento fuerte del suroeste con posibles rachas muy fuertes. Capital entre 18 y 23 grados.

La Palma: intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales y la tarde, especialmente en el norte y este, donde son probables precipitaciones débiles o localmente moderadas. Capital entre 17 y 22 grados.

La Gomera: intervalos nubosos con precipitaciones ocasionales y débiles en el norte y este. Termómetros entre 18 y 22 grados en San Sebastián.

El Hierro: intervalos nubosos durante las horas centrales y baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte y este. Valverde se moverá entre 12 y 17 grados.

Gran Canaria: intervalos nubosos predominando los cielos nubosos durante las horas centrales y la tarde. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas, más probables en zonas de interior del noreste. Las Palmas oscilará entre 18 y 22 grados.

Fuerteventura: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas y nubosidad de evolución en el este por la tarde. Puerto del Rosario, entre 17 y 23 grados.

Lanzarote: poco nuboso, con intervalos de nubes altas y algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas. Arrecife marcará entre 16 y 23 grados.

El cambio llega el viernes y se intensifica el sábado

El verdadero giro meteorológico se producirá a partir del próximo viernes. La borrasca atlántica, que ha dejado lluvias intensas y tormentas en buena parte de la Península durante todo el fin de semana, prolongará su influencia hacia el sur del Atlántico y rozará las islas occidentales del archipiélago.

El viernes se esperan precipitaciones especialmente en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, con cielos nubosos en general. El sábado, la inestabilidad ganará terreno y las lluvias podrán extenderse al norte de Gran Canaria, mientras que las islas orientales mantendrán condiciones más estables, con algún intervalo nuboso a últimas horas.

El descenso de las temperaturas en Canarias será el otro gran protagonista. Tras varias jornadas con máximas en torno a los 25 grados en costas de Lanzarote y Fuerteventura, el termómetro retrocederá de manera notoria, especialmente en las cumbres centrales de Tenerife y la Caldera de Taburiente, donde no se descartan rachas de viento del oeste muy fuertes.

La AEMET en Canarias recomienda precaución en zonas montañosas el sábado y advierte de que, aunque el episodio será mucho menos severo que el peninsular, podría dejar acumulados puntuales en La Palma y vientos racheados en cotas altas que afecten a las actividades al aire libre.