Geólogos podrían haber encontrado uno de los mayores tesoros del mundo: pero es demasiado peligroso excavar

Lo que han encontrado un grupo de geólogos a 5.000 metros de altura en plena cordillera andina ha dejado boquiabierta a la industria minera mundial. Una nueva estimación de recursos minerales del yacimiento Filo del Sol, ubicado en la frontera entre Argentina y Chile, ha confirmado que la zona contiene cinco veces más metal del que se estimaba inicialmente, convirtiéndolo en uno de los mayores depósitos del planeta. La cifra es demoledora: aproximadamente 13 millones de toneladas de cobre, 32 millones de onzas de oro y 659 millones de onzas de plata, ahora confirmadas por la operadora Vicuña Corp tras 400 nuevas perforaciones que han explorado la mineralización a mayor profundidad.

El descubrimiento de los geólogos es ya considerado uno de los hitos más importantes en exploración minera «greenfield» (terreno virgen) de las últimas tres décadas. «Filo del Sol ha sido uno de los descubrimientos más significativos de los últimos 30 años», ha declarado Jack Lundin, presidente y consejero delegado de Lundin Mining. La firma, de origen canadiense, explota el yacimiento junto a la gigante minera australiana BHP a través de una empresa conjunta 50/50 denominada Vicuña Corp.

Las cifras del hallazgo de los geólogos

Las cifras totales del distrito Vicuña, que incluye Filo del Sol y el cercano yacimiento Josemaría, son impresionantes:

12,8 millones de toneladas de cobre en la categoría medida e indicada, más 25,1 millones de toneladas adicionales en la categoría inferida.

en la categoría medida e indicada, más 25,1 millones de toneladas adicionales en la categoría inferida. 32,2 millones de onzas de oro medidas, más 48,7 millones inferidas.

medidas, más 48,7 millones inferidas. 659 millones de onzas de plata medidas, más 808 millones inferidas.

La estimación de los geólogos se calculó con precios de referencia de 4,43 dólares por libra de cobre, 2.185 dólares por onza de oro y 28,80 dólares por onza de plata. La inversión total prevista para poner el complejo en producción se calcula entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, lo que da una idea de la escala industrial del proyecto.

«Filo del Sol y el distrito de Vicuña están listos para convertirse en un yacimiento de clase mundial», ha afirmado el presidente y consejero delegado de Lundin Mining, Jack Lundin.

5.000 metros y mal de altura: el desafío logístico de los geólogos

Encontrar el metal es una cosa para los geólogos. Extraerlo es algo muy distinto, sobre todo cuando la mina se encuentra a aproximadamente 5.000 metros sobre el nivel del mar en plena cordillera de los Andes. A esa altitud, los trabajadores pueden sufrir mal de altura, las temperaturas extremas (frío severo, viento intenso y radiación solar muy alta) condicionan los turnos y dificultan los desplazamientos, y la logística para llevar equipo pesado a esa elevación encarece radicalmente cualquier infraestructura.

El sitio está enclavado en el desierto de Atacama, una zona reconocida por sus enormes reservas mineras gracias a su posición en la franja oriental del Cinturón de Fuego del Pacífico. La mineralización inicial se produjo durante el Cretácico Tardío, hace decenas de millones de años, en un proceso geológico extremadamente complejo asociado a la actividad volcánica de la región.

El dilema medioambiental: la Ley de Glaciares

El descubrimiento de los geólogos llega, sin embargo, con un fuerte trasfondo polémico. La organización ecologista Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha denunciado en varias ocasiones a Lundin Mining por presuntamente incumplir la Ley de Glaciares argentina, una norma que prohíbe el establecimiento de operaciones mineras en zonas periglaciares. La cuestión es muy delicada: cerca del 70% del agua potable de Argentina procede de glaciares, según datos manejados por la propia FARN.

El debate ha cobrado nueva dimensión con la decisión del actual gobierno argentino, presidido por Javier Milei, de buscar activamente una modificación de la Ley de Glaciares para flexibilizar las restricciones a la minería en alta cordillera. Para proyectos como Filo del Sol, ese cambio normativo podría suponer la diferencia entre quedar paralizado por restricciones ambientales o avanzar hacia la fase de construcción.

El otro gran factor de tensión es el consumo de agua. La minería metalífera moderna requiere enormes cantidades de agua para sus procesos de extracción. Un ejemplo conocido: la mina La Alumbrera, en la provincia argentina de Catamarca, consume 25.000 millones de litros de agua al año, lo que equivale aproximadamente al 34% del agua que consumen anualmente los casi medio millón de habitantes de la región, según datos de FARN. En una zona ya marcada por la aridez, cualquier nueva mina añade presión sobre un recurso escaso.

Más allá de Argentina y Chile, el hallazgo de los geólogos de Filo del Sol tiene implicaciones globales. El cobre es uno de los metales más críticos para la transición energética hacia las energías renovables: lo necesita la electrificación del transporte, las redes eléctricas modernas, los aerogeneradores, los paneles solares y prácticamente todo el ecosistema industrial verde. Sin grandes nuevos descubrimientos de cobre de los geólogos, el ritmo previsto para la transición energética mundial podría no sostenerse durante las próximas décadas.

Pero, como advierten los expertos en sostenibilidad, «en la búsqueda de esos minerales conviene no matar al paciente para curar la enfermedad», una frase que resume el dilema con el que se enfrentan los Andes a partir de ahora.