Gescav se consolida como referente entre las empresas de gestión de propiedades vacacionales en Lanzarote gracias a su apuesta por la profesionalidad y la atención al cliente

La compañía, con más de 15 años de experiencia en el sector turístico canario, combina tecnología avanzada, trato cercano y un equipo especializado para ofrecer un servicio integral a propietarios e inversores.

En un mercado turístico cada vez más competitivo, Gescav se ha posicionado como una de las empresas de gestión de propiedades vacacionales en Lanzarote mejor valoradas por propietarios e inversores. La compañía, con sede en Playa Honda y presencia también en Fuerteventura, ha logrado consolidarse como referente del sector gracias a un modelo de negocio basado en la excelencia operativa, la transparencia y una atención al cliente reconocida por huéspedes y propietarios por igual.

La gestión de propiedades turísticas en Lanzarote es un segmento en plena expansión, impulsado por el creciente interés internacional por la isla como destino vacacional durante todo el año. En este contexto, Gescav ha desarrollado un modelo de gestión integral que abarca desde la captación y promoción del inmueble en las principales plataformas y turoperadores, hasta la limpieza, el mantenimiento, la atención al huésped 24 horas y la optimización dinámica de precios mediante herramientas tecnológicas avanzadas.

Un servicio 360º para propietarios

Con más de una década de experiencia en el sector turístico canario, el equipo de Gescav se ha especializado en ofrecer a los propietarios un servicio sin complicaciones: ellos solo deben preocuparse de recibir los ingresos que genera su vivienda. La empresa se encarga del resto.

Entre los servicios que ofrece Gescav destacan la creación de anuncios profesionales con fotografías de alta calidad, el alta en las principales plataformas internacionales de alquiler vacacional, la gestión dinámica de precios adaptada a la temporada y a la demanda, una intranet exclusiva para propietarios con acceso en tiempo real a la rentabilidad de su vivienda, y el asesoramiento completo en trámites administrativos como el alta como Vivienda Vacacional (VV) y el sistema de registro de viajeros.

«Nuestra pasión es el turismo, nuestra vocación es el servicio y nuestro objetivo es la excelencia», señalan desde la empresa. «Sabemos lo que significa dejar tu casa y tu inversión en manos de otra persona, y por eso trabajamos cada día para ser cercanos, honestos y transparentes en nuestra gestión».

Especialización en villas de lujo

Además de ser una empresa consolidada en la gestión de propiedades turísticas en Lanzarote de todo tipo —apartamentos, casas y viviendas vacacionales—, Gescav ha desarrollado una línea especializada en la gestión de villas de alto standing. Este segmento premium incluye check-in y check-out presenciales, cestas de bienvenida personalizadas, amenidades exclusivas para los huéspedes y la distribución a través de turoperadores especializados en propiedades de lujo.

Esta especialización ha permitido a Gescav posicionarse como una opción diferencial dentro del ecosistema de empresas de gestión de propiedades vacacionales en Lanzarote, atendiendo tanto al propietario particular como al inversor que busca rentabilidad en el segmento de lujo.

Tecnología e inteligencia artificial al servicio de la rentabilidad

Uno de los factores que ha impulsado el crecimiento de Gescav es su apuesta decidida por la innovación tecnológica. La compañía integra herramientas de inteligencia artificial y algoritmos predictivos para maximizar la ocupación de cada vivienda, ajustar precios en tiempo real y analizar tendencias turísticas con el fin de anticiparse a la demanda del mercado.

Esta combinación de tecnología puntera y trato humano cercano ha sido destacada repetidamente por los clientes, que valoran especialmente la transparencia en la gestión, la eficiencia en la resolución de incidencias y los resultados obtenidos en términos de rentabilidad.

Atención al huésped multilingüe y 24 horas

Otro de los pilares del modelo Gescav es la atención al huésped. La empresa dispone de un teléfono de atención 24 horas, responde en varios idiomas a las consultas antes, durante y después de la estancia, y ofrece servicios complementarios como traslados, alquiler de coches, excursiones y recomendaciones personalizadas sobre restaurantes y actividades en la isla.

La capacidad de resolver imprevistos de forma rápida y profesional, minimizando el impacto en la experiencia del huésped, es uno de los aspectos que mejor valoran los viajeros que se alojan en las propiedades gestionadas por la compañía, con una tasa de recomendación que supera el 98%.

Compromiso con un turismo sostenible

Desde sus inicios, Gescav ha mantenido una filosofía orientada a promover un turismo de calidad, sostenible y adaptado a los nuevos tiempos. La empresa apuesta por un modelo de negocio en constante evolución que beneficie por igual al propietario, al inversor y al viajero, y que contribuya al desarrollo responsable del sector turístico en Lanzarote y Fuerteventura.

Sobre Gescav

Gescav es la mejor empresa especializada en la gestión de propiedades turísticas en Lanzarote y Fuerteventura, con más de 15 años de experiencia en el sector. La compañía ofrece un servicio integral que abarca apartamentos, casas vacacionales y villas de lujo, combinando un equipo profesional altamente cualificado con el uso de tecnología avanzada para garantizar la máxima rentabilidad a los propietarios. Su sede se encuentra en Playa Honda (Lanzarote) y trabaja con propietarios de toda España y del extranjero.

Más información: https://gescav.com