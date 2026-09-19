Giro radical de la AEMET con el tiempo en Canarias: llega una nueva ola de calor con calima sahariana

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL El domingo todavía llueve en las medianías del norte. El lunes arranca el ascenso térmico. El martes vuelve la calima en altura. Santa Cruz pasa de 29 a 34 grados en cinco días. Arrecife ya marca 34 el martes.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

El tiempo en Canarias según la AEMET que va a dar la vuelta por completo en apenas cuatro días. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dibuja una semana claramente de menos a más: lluvias débiles y temperaturas contenidas durante el domingo, un ascenso progresivo a partir del lunes y un repunte más acusado entre el miércoles y el jueves, con máximas que podrían alcanzar los 34 grados en varios puntos del archipiélago. Y con el calor, vuelve la calima.

Así evoluciona el tiempo en Canarias día a día según la AEMET

Domingo 20. Cierra el fin de semana con el mismo patrón que el sábado: intervalos nubosos en general, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y probables lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en medianías. En el resto del territorio, ambiente más despejado. Las temperaturas se mantienen contenidas, con Santa Cruz de Tenerife en torno a los 29 grados y Arrecife en 30, con mínimas de 22.

Lunes 21. Empieza el cambio. El ascenso térmico se nota ya de forma clara en las islas orientales, donde Arrecife salta hasta los 33 grados con mínimas de 21. Santa Cruz de Tenerife sube un grado, hasta los 30. El viento afloja y la nubosidad del norte pierde presencia respecto al fin de semana.

Martes 22. La jornada del giro completo. La AEMET prevé una situación de estabilidad general, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, y contempla además probable calima en altura. Las temperaturas siguen ganando grados: Santa Cruz se coloca en 31, dos más que durante el fin de semana, mientras Las Palmas de Gran Canaria se mantiene alrededor de los 27. En Arrecife la previsión ya marca 34 grados.

Miércoles 23 y jueves 24. Es cuando el ascenso se hace más pronunciado. La previsión municipal a siete días establece para la capital tinerfeña una progresión muy nítida: 29 grados el sábado y el domingo, 30 el lunes, 31 el martes, 32 el miércoles y 34 el jueves. Cinco grados de diferencia en cinco días. El ascenso también se aprecia en el norte de Tenerife, una zona que suele quedar al margen de estos episodios.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

La calima según la AEMET es el factor que más condiciona la sensación real. En los episodios recientes, el polvo en suspensión ha hecho que el ambiente resultara mucho más sofocante de lo que indicaban los termómetros.

Por qué vuelve la calima a Canarias

La secuencia según la AEMET, se repite con una regularidad que este mes ya resulta reconocible. Cuando el alisio pierde fuerza y la situación se estabiliza, la masa de aire deja de renovarse, las temperaturas suben y se abre la puerta a la entrada de polvo sahariano en niveles altos de la atmósfera. Es exactamente lo que ocurrió a principios de septiembre, cuando el archipiélago de Canarias encadenó avisos naranjas, alerta por riesgo de incendios forestales y avisos rojos de MeteoSalud en tres zonas.

Conviene matizar, eso sí, que la calima prevista para el martes es en altura. Eso significa cielos velados y visibilidad reducida, pero no necesariamente un empeoramiento severo de la calidad del aire a nivel de suelo, que es lo que sí ocurre cuando el polvo desciende a superficie. La distinción es la que marca la diferencia entre un cielo lechoso y un aviso sanitario.

Las temperaturas en Canarias según la AEMET de este episodio no alcanzarían, en cualquier caso, las cifras del anterior. El martes 15 la estación de Tasarte, en La Aldea de San Nicolás, registró 40,9 grados y firmó la temperatura más alta de toda España. Frente a eso, 34 grados es un repunte notable pero lejos del récord.

El delegado territorial de la AEMET en el archipiélago, David Suárez, ha advertido esta misma semana de que el verano en las islas se está alargando prácticamente hasta octubre. La predicción estacional de la agencia va en la misma dirección: entre un 60% y un 70% de probabilidad de que el trimestre de septiembre a noviembre registre temperaturas por encima de lo normal. Lo de la semana que viene encaja en ese patrón y no será previsiblemente el último episodio de la temporada.