Gran Canaria también activa el PEIN: todo lo que cierra la isla por la borrasca Bruna

Tenerife y Gran Canaria cierran a la vez por Bruna: lo que no se puede hacer mañana

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LO ESENCIAL Alerta en cinco fenómenos a la vez. Cierran acampadas y albergues. La caza, suspendida. El domingo, el peor día. Dos islas cerradas a la vez.

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Gran Canaria también se cierra. El Cabildo ha activado el Plan Insular de Emergencias (PEIN) y declarado la alerta ante la llegada de la borrasca de alto impacto Bruna.

Con esta decisión, las dos islas más pobladas del archipiélago quedan bajo restricciones el mismo fin de semana, porque Tenerife hizo lo propio el viernes.

Qué cierra en Gran Canaria por la borrasca

La corporación insular ha establecido el cierre de todas las infraestructuras de uso público. En concreto:

Áreas recreativas

Zonas de acampada

Albergues

Además, el Cabildo ha suspendido la actividad de caza en la isla.

La institución recomienda evitar los desplazamientos y, en caso de tener que moverse, hacerlo por carreteras principales. También pide evitar el tránsito por zonas forestales.

El Gobierno insular ha pedido «máxima prudencia» ante el riesgo de desprendimientos y el posible mal estado o incidencias en las carreteras.

Los equipos de conservación del Servicio de Carreteras del Cabildo están sobre aviso, especialmente ante incidencias en las vías de cumbre, desprendimientos o acumulación de agua.

Los cinco fenómenos que motivan la alerta en Gran Canaria

No es una alerta por lluvia a secas. El Cabildo ha declarado la situación por cinco motivos simultáneos:

Lluvias

Tormentas

Vientos

Fenómenos costeros

Riesgo de inundaciones

La previsión apunta a que el impacto de Bruna será especialmente intenso en Gran Canaria durante la jornada del domingo 8 de noviembre, con lluvias que podrán ser fuertes y persistentes.

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La AEMET ha activado para esa jornada aviso naranja en la isla por acumulados de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en cumbres y en las vertientes este, sur y oeste, desde las 12:00 hasta las 23:59.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha hecho un llamamiento a la prudencia del conjunto de la sociedad insular y ha destacado la importancia de la coordinación institucional para prevenir y reducir las posibles consecuencias adversas.

Dónde puede complicarse más la situación en Gran Canaria

Las zonas señaladas son las medianías y las cumbres, donde las condiciones pueden complicarse por la combinación de intensidad del viento y precipitaciones.

El Cabildo se reunió el viernes con los ayuntamientos de la isla para coordinar las medidas preventivas. En ese encuentro se puso el acento en tres frentes concretos:

La revisión y limpieza de cauces y desembocaduras .

. La activación de los correspondientes planes municipales .

. El refuerzo de los dispositivos de emergencias y recursos propios.

Las Palmas de Gran Canaria, por su parte, ha activado también sus propias alertas por lluvias, vientos y fenómenos costeros.

Lo que ya está cerrado en Tenerife

La imagen del fin de semana es la de las dos islas grandes con restricciones a la vez.

En Tenerife, el Cabildo activó el PEIN desde las 00:00 del domingo con cierre de pistas, caminos y senderos de espacios naturales protegidos, prohibición de actividades al aire libre en esos espacios, cierre de áreas recreativas y zonas de acampada, suspensión de la actividad cinegética y de las autorizaciones para barranquismo, escalada, filmaciones y pruebas deportivas.

Allí también quedaron cerrados los accesos al Barranco de Masca y al Barranco del Infierno.

En ninguna de las dos islas hay fecha de reapertura. Los levantamientos dependerán de nuevas resoluciones de cada Cabildo una vez desaparezca el riesgo y se evalúen los posibles daños.