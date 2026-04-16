GrowBarato pone el foco en el cultivo en exterior ante la llegada de la temporada

Las buenas cosechas del cáñamo son el resultado de un crecimiento óptimo, que sólo puede producirse bajo unas determinadas condiciones.

Teniendo en cuenta la sensibilidad de la planta a los cambios de temperatura, la llegada de la primavera y el asentamiento de unas temperaturas más amables hacen que el cultivo en exteriores sea la opción ideal para obtener las mejores semillas de marihuana.

Qué opciones de cultivo hay y por qué cultivar semillas de marihuana en exterior

Para el cultivo de la planta de cáñamo, que es de la que procede la marihuana y sus semillas, se puede recurrir a un cultivo 100% outdoor, a un cultivo totalmente indoor, o a un cultivo híbrido, en invernaderos, que es una opción intermedia entre las dos anteriores.

“En realidad, es complicado decir que una opción es claramente mejor que el resto, ya que las tres opciones son muy válidas para el cultivo de semillas de marihuana y cada una tiene sus ventajas”, explican los expertos. “Es verdad que, si se quiere optar por un producto con sello natural, es preferible siempre el cultivo en exterior, pero hay matices que conviene conocer”, añaden.

Y es que el cultivo en exteriores reúne todas las condiciones para fomentar una manera de madurar la raíz sin artificios, lo que suele atraer al usuario. “En primavera, cuando las temperaturas son más templadas, y en aquellas zonas donde hay un determinado índice de humedad y calor, las semillas de marihuana se cultivan de manera natural”, indican. “Pero muchas veces el clima puede jugar malas pasadas y comprometer la cosecha, lo que afecta a la obtención de semillas de marihuana de calidad, y puede dar al traste con la plantación”.

Para evitar esos riesgos, la opción del cultivo indoor es una opción cada vez más extendida. Si bien es una manera diferente de cultivar semillas de marihuana, los resultados son más que buenos. “Todas las semillas de marihuana procedentes de cultivos indoor son de buena calidad, eso tiene que tenerlo claro el usuario”, comentan. No obstante, existe una predilección por las semillas de marihuana de exterior y, ahora que empieza la primavera, entre los expertos sigue siendo la opción más recomendable.

“Sí es cierto que existe un segmento entre los consumidores que prefiere apostar por semillas de marihuana para cultivar en exteriores, y por eso en nuestro catálogo contamos con una gran variedad de semillas de marihuana que ponemos a disposición de nuestros clientes para que, ahora que empieza la primavera, se pueda iniciar el cultivo outdoor”, apuntan.

Por su apuesta por la inclusión en su catálogo de semillas de marihuana para cultivar en exterior, growbarato.net se ha consolidado como una de las principales plataformas de venta online de semillas. “Disponemos de todo tipo de variedades: BlueBerry, Matanuska, Grape Juice, Moby Dick, Bubble Gum, Amnesia Haze… Sabores inconfundibles que, ahora que es primavera, se pueden cultivar en exteriores, que es siempre la opción más recomendable”.

Las semillas de marihuana para cultivar en exteriores ofrecen unas características a la altura de lo esperado, ofreciendo cultivos de cáñamo de calidad, con su característico aroma intacto y, en muchas ocasiones, con un profundo toque “terroir” muy apreciado.

El mejor momento para el cultivo outdoor de semillas de marihuana

Con la despedida del invierno y el ligero aumento de las temperaturas, da comienzo la temporada de cultivo de semillas de marihuana en exteriores. “Durante estos meses, se comienzan a trabajar las cosechas, ya que las condiciones climáticas son ideales para cultivar semillas en exteriores”, comentan.

Estos meses son especialmente importantes: las condiciones climáticas estables favorecen el asentamiento de los cultivos y la maduración de las plantas, por lo que es el momento de trabajar los cultivos con semillas de marihuana para cultivar en zonas outdoor.

“Aunque se dice que el aroma de las plantas que crecen en entornos controlados e interiores puede ser más potente, quienes prefieren el cultivo outdoor sostienen que el aroma de la marihuana obtenida en cosechas de exterior es más natural, manteniendo las notas aromáticas genuinas de la variedad y evitando un cruce de aromas entre especies que puede, en su opinión, afectar a la experiencia”, aclaran.

Y lo mejor para adquirir semillas de marihuana de calidad para cultivar en exteriores es contar con el respaldo de una plataforma que conoce a fondo las particularidades de cada producto y que sabe dar forma a un catálogo de productos para todos los gustos, y ahí es donde destaca growbarato.net. “Nuestra amplia oferta de productos ha sido clave en nuestra estrategia de crecimiento, dando al consumidor una amplia variedad de opciones de semillas de marihuana para elegir, manteniendo el mejor precio de venta del mercado”.

Además, su equipo de expertos en semillas de marihuana son la mejor garantía de soporte en caso de duda, atendiendo todas las preguntas que puedan surgir durante el proceso de compra.