Guaguas y tranvía a un euro por la visita del Papa: todo lo que tienes que saber para beneficiarte

El Cabildo de Tenerife despliega su mayor dispositivo de movilidad para la visita del Papa León XIV. La institución insular ha presentado este jueves el plan de transporte y seguridad diseñado para el viernes 12 de junio, jornada en la que el pontífice estará en la isla. El operativo contempla un importante refuerzo del transporte público, con más de 12.000 plazas adicionales de guagua, tranvías dobles cada diez minutos con capacidad para 4.800 personas por hora y una tarifa especial de un euro por trayecto, válida durante toda la jornada.

La rueda de prensa de presentación ha estado encabezada por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, el vicepresidente insular, Lope Afonso, y el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, quienes han coincidido en subrayar el carácter histórico de la cita. Dávila ha pedido a los ciudadanos que tengan previsto acudir a los actos que lo hagan «con tranquilidad y seguridad», apelando al uso del transporte público y al cumplimiento estricto de las indicaciones del operativo para ver al Papa en Canarias.

Tarifa especial: un euro por trayecto en guaguas y tranvía para ver al Papa

La medida estrella del plan de movilidad es la tarifa especial de un euro por trayecto que se aplicará el 12 de junio en guaguas y tranvía. El billete podrá abonarse en efectivo al conductor o con tarjeta, una opción pensada para los usuarios que no dispongan de bono Titsa. El objetivo declarado es desincentivar el uso del vehículo privado y absorber con transporte público el enorme volumen de desplazamientos previsto hacia Santa Cruz de Tenerife.

«Es un evento de gran magnitud, probablemente no ha habido otro igual en la historia de Canarias», ha destacado el obispo Eloy Santiago durante la presentación.

Refuerzo de las líneas de Titsa

El responsable de Titsa, Ambrosio Hernández, ha detallado que el servicio incorporará más de 12.000 plazas extra para atender el aumento de la demanda. El refuerzo afectará a varias líneas metropolitanas, entre ellas las 14, 15, 20, 50, 120, 122, 128 y 232. También se reforzarán las conexiones desde el norte de la isla (líneas 100, 102 y 108) y las procedentes del sur (líneas 110 y 112).

Según la información trasladada durante la rueda de prensa, el servicio quedará paralizado a las 8:15 horas y se retomará a partir de las 11:00 horas, dentro de las medidas previstas por razones de seguridad y movilidad. Las líneas que conectan con el macizo de Anaga (910, 916, 917, 945, 946 y 947) no llegarán al Intercambiador y tendrán su inicio y final en el Muelle Norte. Para suplir ese tramo se ha activado un servicio de lanzadera gratuito entre el Intercambiador y el Muelle Norte, desviado por la Rambla de Santa Cruz.

Tranvías dobles cada diez minutos

El plan también incluye un refuerzo del Tranvía de Tenerife, que funcionará con unidades dobles cada diez minutos. La capacidad prevista será de unas 4.800 personas por hora, con el objetivo de facilitar los desplazamientos hacia Santa Cruz y reducir la presión sobre el tráfico privado. Durante la jornada del 12 de junio, las restricciones del tranvía irán por fases para ver al Papa:

Desde las 06:00 horas : última parada en Ángel Guimerá.

: última parada en Ángel Guimerá. A partir de las 10:30 horas : la última parada será La Paz, en Santa Cruz de Tenerife.

: la última parada será La Paz, en Santa Cruz de Tenerife. Recuperación de la normalidad cuando lo determinen las autoridades competentes.

Una jornada «histórica» para la isla

El obispo de Tenerife ha destacado que la visita del Papa «quedará escrita en la historia de Tenerife» y ha puesto el acento en la dimensión social y simbólica del acontecimiento. Eloy Santiago ha subrayado que la presencia del Papa «confirma nuestros valores como solidaridad y acogida» y que servirá para «visibilizar la realidad migratoria» del archipiélago. Más de 1.300 periodistas acreditados cubrirán la visita, según el Gobierno de Canarias, lo que convertirá a la isla en el foco mediático internacional durante esa jornada con el Papa.

Cierre de la TF-4 y restricciones de tráfico

El dispositivo de seguridad para ver al Papa afectará también de lleno a las carreteras de acceso a Santa Cruz. La TF-4 en sentido entrada a la capital se cortará desde las 03:00 horas para la mayoría de vehículos, y a partir de las 09:00 horas el corte será total, salvo para vehículos con escolta. El túnel de la avenida Tres de Mayo también permanecerá cerrado durante el dispositivo. Las paradas de taxis del sector del evento quedarán suspendidas, manteniéndose operativas únicamente las de la calle General Gutiérrez y la avenida San Sebastián.

El Cabildo de Tenerife ha insistido en la necesidad de planificar los desplazamientos para ver al Papa con antelación y priorizar el transporte público ante una jornada que se prevé de gran afluencia. La recomendación oficial es clara: usar la guagua o el tranvía, llegar con tiempo y consultar las actualizaciones en los canales oficiales de Titsa, Metropolitano de Tenerife y el Cabildo durante toda la jornada.