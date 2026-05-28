Guía completa sobre indemnizaciones por accidentes de tráfico: Derechos, plazos y cuantías

Sufrir un accidente de tráfico es una experiencia desbordante. Al impacto físico y emocional se le suma, casi de inmediato, un laberinto burocrático y legal que puede resultar abrumador. En España, el sistema para reclamar una indemnización por los daños sufridos está estrictamente regulado, pero conseguir la compensación justa requiere conocer a fondo la ley o contar con el asesoramiento adecuado.

Si te has visto implicado en un siniestro en las Islas Canarias y necesitas defensa legal especializada, contar con un abogado en accidentes de tráfico en Puerto de la Cruz marcará la diferencia entre aceptar una oferta a la baja de la aseguradora o recibir la cuantía que legítimamente te corresponde.

El Baremo de Autos: ¿Cómo se calcula tu indemnización?

Desde la entrada en vigor de la Ley 35/2015, el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de tráfico en España se rige por un sistema de baremos que se actualiza anualmente (vinculado a las pensiones). Este sistema busca objetivar los daños para que las compensaciones sean lo más justas y homogéneas posibles.

La indemnización se divide principalmente en tres grandes bloques que debes conocer:

1. Perjuicio Personal Básico

Es la compensación por las lesiones temporales que sufre la víctima desde el día del accidente hasta su curación o la estabilización de las lesiones (cuando se convierten en secuelas). Se calcula por días:

Día de perjuicio muy grave: (Por ejemplo, días de ingreso en la UCI).

Día de perjuicio grave: (Días de hospitalización ordinaria).

Día de perjuicio moderado: (Días de baja médica laboral o días en los que el lesionado no puede realizar gran parte de sus actividades habituales).

Día de perjuicio básico: (Días de tratamiento o rehabilitación en los que la persona puede mantener su rutina con ciertas limitaciones).

2. Perjuicio Personal Particular

Este concepto compensa cómo ha afectado el accidente a tu vida diaria de forma específica. Incluye las intervenciones quirúrgicas a las que hayas tenido que someterte, la pérdida de calidad de vida debido a las lesiones (si no puedes volver a hacer deporte, por ejemplo) o el impacto en la economía familiar.

3. Perjuicio Patrimonial

El perjuicio patrimonial se divide en dos variables cruciales que las aseguradoras suelen intentar minimizar:

Daño emergente: Son todos los gastos directos que el accidente te ha ocasionado. Entran aquí los gastos médicos, farmacéuticos, desplazamientos en taxi a rehabilitación, ropa o enseres rotos en el siniestro, y los daños materiales del vehículo.

Lucro cesante: Es el dinero que has dejado de ganar como consecuencia directa del accidente. Si eres autónomo y has tenido que cerrar tu negocio unos meses, o si eres asalariado y has perdido pluses o comisiones por estar de baja, tienes derecho a reclamarlo de forma justificada.

Las secuelas: El caballo de batalla con las aseguradoras

Una vez que el médico te da el alta médica por estabilización, es el momento de evaluar si han quedado secuelas. Las secuelas son aquellos dolores, limitaciones de movilidad o cicatrices (perjuicio estético) que persisten una vez finalizado el tratamiento de rehabilitación.

Cada secuela se valora mediante un sistema de puntos otorgado por peritos médicos. La cuantía económica de cada punto dependerá de la edad de la víctima: a menor edad, mayor es el valor económico del punto de secuela, ya que se entiende que la persona convivirá más años con esa limitación.

Importante: Las aseguradoras suelen contar con sus propios servicios médicos, cuyos informes tienden a infravalorar las secuelas. Por ello, contar con una valoración pericial médica independiente es fundamental para defender tus intereses.

Plazos legales para reclamar que no debes olvidar

El tiempo es un factor crítico en el derecho de circulación en España. Si dejas pasar los plazos legales, perderás de forma irrevocable el derecho a tu indemnización:

Comunicación del siniestro: Tienes un plazo de 7 días para informar a tu propia compañía aseguradora sobre el accidente.

Vía civil: El plazo general para interponer una demanda civil reclamando los daños y perjuicios es de 1 año desde que se estabilizan las lesiones (alta médica).

Vía penal: Si el accidente constituye un delito de imprudencia grave (conducción bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad punible, etc.), el plazo de prescripción varía, pero la denuncia debe tramitarse a la mayor brevedad.

¿Por qué no debes confiar a ciegas en la aseguradora?

Existe un conflicto de intereses inherente en los accidentes de tráfico. Las compañías de seguros son empresas privadas cuyo objetivo es maximizar beneficios. A menudo, las aseguradoras tienen convenios entre ellas para agilizar los pagos, lo que puede provocar que la oferta que te hagan diste mucho de la realidad legal.

La designación de un abogado particular e independiente te garantiza que habrá un profesional mirando exclusivamente por tu salud y tu bolsillo. Además, debes saber que la mayoría de las pólizas de seguro de coche incluyen una cobertura de defensa jurídica. Esto significa que tu propia aseguradora podría pagar, de forma total o parcial, los honorarios de tu abogado de confianza, por lo que el servicio podría salirte prácticamente gratis.

Pasos imprescindibles si sufres un accidente

Para garantizar la viabilidad de una futura reclamación, recuerda seguir estos pasos: