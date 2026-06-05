Hallan sin vida a un hombre flotando en el mar en la costa de Tenerife: la Guardia Civil investiga lo ocurrido

En Tenerife un hombre de unos 40 años ha fallecido este miércoles tras ser hallado flotando en el mar en la zona de Boca Cangrejo, en el municipio tinerfeño de El Rosario. Los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario no pudieron reanimarle pese a aplicar maniobras avanzadas de soporte vital. La Guardia Civil ha asumido las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso.

Según ha informado el Gobierno de Canarias, la alerta entró a las 19:20 horas en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 en Tenerife. Varios vecinos de la zona avisaron de que acababan de sacar del agua a un hombre al que habían localizado flotando boca abajo, e inmediatamente se activó el dispositivo de emergencias.

El rescate vecinal previo a la llegada de los sanitarios

Al llegar al punto, los profesionales del Servicio de Urgencias Canario en Tenerife constataron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El personal sanitario aplicó las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas que el protocolo establece para este tipo de emergencias, sin que se pudiera obtener respuesta. Los facultativos confirmaron el fallecimiento del hombre en el lugar.

La actuación vecinal en Tenerife previa a la llegada de los servicios de emergencia a la costa del mar, sacando del agua a la víctima en cuanto fue detectada, fue clave para que se pudiera intentar la reanimación. Las maniobras tempranas son las que ofrecen mayores opciones de supervivencia en este tipo de incidentes.

El CECOES 112 movilizó al Servicio de Urgencias Canario, a la Guardia Civil y al Consorcio de Bomberos de Tenerife para atender el aviso recibido en la costa de Boca Cangrejo.

La Guardia Civil instruye las diligencias en Tenerife

La Guardia Civil en Tenerife se hizo cargo de las diligencias correspondientes una vez certificado el fallecimiento. Los efectivos del cuerpo armado deberán determinar las circunstancias exactas del suceso, dado que en estos casos el procedimiento habitual incluye la investigación del entorno, posibles testigos y, en su caso, la práctica de la autopsia para esclarecer la causa real de la muerte. Por su parte, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife colaboraron con el resto de los recursos de emergencias movilizados al punto.

Boca Cangrejo, una cala con historial de incidentes

La cala de Boca Cangrejo, ubicada en el municipio de El Rosario, es una zona de baño popular entre los residentes del área metropolitana de Tenerife. Sin embargo, también acumula un historial de incidentes graves en los últimos años, especialmente en jornadas marcadas por mar de fondo, oleaje fuerte o corrientes adversas.

El suceso en Tenerife de este miércoles se produce en un contexto meteorológico en el que la AEMET mantiene avisos por viento y fenómenos costeros en varias islas, con olas que en algunas zonas del archipiélago podrían superar los 2,5 metros. El Gobierno de Canarias mantiene activa la prealerta por fenómenos costeros y recuerda la conveniencia de extremar la precaución en zonas de baño expuestas y en costas rocosas, especialmente cuando hay aviso meteorológico.